Google säger att Pixel Watch 5 kan slå Apple och Garmin i GPS-noggrannhet – så jag testade alla tre klockorna på London Marathons bana

Teknikföretag älskar att komma med stora löften. Ett sådant kom från Google i samband med Pixel Watch 5. Utöver utlovade förbättringar för hälsa, välmående och Wear OS var det framför allt en funktion som fick mig att spetsa öronen. Google hävdade att Pixel Watch 5 har företagets mest exakta GPS-spårning hittills. Ännu mer intressant var att Google påstod att den presterar bättre än både Apple Watch Ultra 3 och Garmin Fenix 8 Pro.

Jag har använt båda dessa smartklockor och kan med säkerhet säga att de är två av de bästa modellerna på marknaden när det gäller GPS-spårning. Jag har hört andra tillverkare skryta om prestanda som ska slå både Apple och Garmin. Trodde jag verkligen att Google skulle lyckas? Jag var skeptisk, inte minst med tanke på mina erfarenheter av GPS-spårningen i tidigare Pixel Watch-modeller.

Men jag hade fortfarande både Fenix 8 Pro och Watch Ultra 3 till hands, vilket gav mig ett perfekt tillfälle att själv testa de utlovade förbättringarna. Efter att nyligen ha lyckats ta mig igenom lotteriet bland miljontals sökande och säkrat en plats i London Marathon 2027 gick tankarna direkt till den del av maratonbanan som jag vet brukar orsaka stora problem för GPS-klockor.

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Jag tog med mig klockorna, hoppade på ett tåg och sedan DLR-tåget till Isle of Dogs, där de höga skyskraporna i närheten alltid skapar tuffa förhållanden för GPS. Jag sprang sträckan mellan mile 18 och 20 på London Marathons bana och sprang sedan samma sträcka åt motsatt håll för att sätta Pixel Watch 5:s stora GPS-löften på prov.

(Image credit: Future / Mike Sawh)

Hur fungerar egentligen den nya GPS:en i Google Pixel Watch 5?

Innan vi går in på själva testresultaten är det värt att titta närmare på hur Google säger sig kunna slå konkurrenterna. Precis som Fenix 8 Pro och Watch Ultra 3 har Pixel Watch 5 GPS med dubbla frekvensband. Det innebär att den kan kommunicera med de satelliter som används för att fastställa vår exakta position över två frekvensband. Det kan förbättra noggrannheten när du rör dig bland höga byggnader, i täta skogsområden och till och med under dåliga väderförhållanden.

GPS med dubbla frekvensband har börjat dyka upp i allt fler smartklockor och i mina egna tester har klockor från Apple, Garmin och Suunto med tekniken levererat bäst resultat.

Utöver den senaste GPS-tekniken säger Google att företaget använder data om byggnader som redan samlats in till Google Maps tillsammans med AI för att bättre hantera områden där GPS-signaler studsar mot byggnader. Google använder dessutom GPS-referensstationer som placerats ut runt om i världen för att minska effekten som atmosfäriska förhållanden kan ha på GPS-spårningen.

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Om du har använt en smartklocka med GPS vet du också att funktionen kan dra en hel del batteri. Det är något Google har behövt ta hänsyn till. Lösningen är att komprimera den råa GPS-data som samlas in på klockan och sedan skicka den till en server där informationen bearbetas och korrigeras innan den synkroniseras med Google Health-appen. Det mesta av bearbetningen sker alltså utanför själva klockan och efter din löprunda, cykeltur eller vandring.

Så testade jag

Image 1 of 2 Utmanaren: Google Pixel Watch 5 (Image credit: Future / Mike Sawh) De regerande mästarna: Garmin Fenix ​​8 Pro och Apple Watch Ultra 3. (Image credit: Future / Mike Sawh) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Jag bestämde mig för att göra två löprundor. Den första började vid mile 18 på London Marathons bana och fortsatte förbi mile 20 tills jag sprungit lite drygt 5 km. Därefter stoppade jag klockorna och sprang samma sträcka tillbaka åt motsatt håll.

Jag hade laddat upp en nedkortad version av maratonrutten till min Garmin Fenix 8 Pro, eftersom det var enklast att göra på den klockan. Under den första rundan bar jag Pixel Watch 5 på ena handleden och Apple Watch Ultra 3 samt Fenix 8 Pro på den andra. Inför den andra rundan bytte jag sida på Pixel Watch 5. Jag såg också till att de två klockorna på samma handled inte satt för nära varandra för att undvika oavsiktliga knapptryckningar som kunde påverka distansmätningen.

Det är också värt att nämna att jag använde klockornas egna inbyggda träningsappar för att registrera samtliga löprundor.

Resultaten

(Image credit: Future / Mike Sawh)

Under den första rundan hade jag Pixel Watch 5 på höger handled och Apple Watch Ultra 3 samt Garmin Fenix 8 Pro på vänster. Jag laddade upp rutterna till det väldigt användbara jämförelseverktyget IloveGPX. Först behövde jag dock konvertera ruttfilen från Pixel Watch 5 från TCX till GPX, vilket lyckligtvis var ganska enkelt.

Redan innan jag började zooma in på GPS-spåren kunde jag se några röda slingor som tillhörde Garmin Fenix 8 Pro. Vid en närmare titt låg alla tre klockornas spår ganska nära varandra till en början, innan Fenix 8 Pro började avvika tydligt från den faktiska rutten. Googles och Apples spår låg däremot nära varandra under större delen av rundan.

Jag avvek faktiskt lite från den planerade rutten och sprang längre än tänkt eftersom delar av sträckan var delvis avstängda. Det innebar ett eller två extra varv genom området där GPS-signalen brukar ha problem.

När jag kom ut på Trafalgar Way, efter att ha passerat Billingsgate Market och närmade mig den sista delen av rundan, sammanstrålade de tre GPS-spåren igen. Garmin hann dock avvika något ytterligare en gång när jag tog mig mot slutet av rutten i Poplar.

När det gäller den registrerade distansen sprang jag alltså längre än de planerade 5 kilometrarna. Apple Watch Ultra 3 och Google Pixel Watch 5 registrerade liknande distanser, medan Fenix 8 Pro mätte en längre sträcka med en skillnad på cirka 0,3 km.

Även den genomsnittliga hastigheten var liknande hos Watch Ultra 3 och Pixel Watch 5, medan Garmin rapporterade en lägre genomsnittshastighet.

Under den andra rundan flyttade jag Pixel Watch 5 till vänster handled och Apple- och Garmin-klockorna till höger. Jag sprang dessutom den här rundan lite snabbare än den första.

I början höll sig alla tre GPS-spåren samlade. Men när jag återigen började närma mig de höga byggnaderna runt Canary Wharf började Apple och Garmin tappa bort sig. Pixel Watch 5 lyckades däremot hålla sitt GPS-spår närmast den rutt jag faktiskt sprang. Den var dock inte helt immun mot problem, framför allt runt Heron Quays och Bank Street i Canary Wharf.

När jag jämförde den registrerade distansen efteråt visade de tre smartklockorna tre olika resultat. Garmin registrerade återigen den längsta sträckan, medan Apple Watch Ultra 3 hamnade närmast den planerade rutten på 5 km. Den här gången var det dessutom Garmin som fick det att se ut som att jag höll ett högre genomsnittstempo under löprundan.

GPS-spåret är bara en del av helheten

För alla som har sprungit London Marathon – eller vilket lopp som helst för den delen – handlar det inte bara om hur långt du har sprungit. Tempot är minst lika viktigt, framför allt om du tränar för att nå en viss sluttid.

Dålig GPS-spårning kan också påverka informationen om ditt tempo. Efter att själv ha sprungit London Marathon tidigare vet jag att GPS-problemen kan få positionsspårningen att hoppa, vilket kan få det att se ut som att du springer dina kilometer snabbare än du faktiskt gör.

Det är därför jag även höll koll på aktuellt tempo och genomsnittstempo på de tre klockorna under löpningen, samt tittade på hur tempot presenterades efteråt.

Under själva rundorna varierade tempot på samtliga tre klockor. Pixel Watch 5 hade en tendens att ha svårt att visa korrekt tempo i början av båda rundorna innan den stabiliserade sig. Det var ungefär samma historia med Apple och Garmin. Alla tre verkade få problem i just den del av rutten där jag hade förväntat mig det.

När jag tittade på informationen efter löprundorna i respektive app visade Pixel Watch 5 också några av de snabbare tempon som jag själv upplevde att jag hade sprungit i.

Håller Googles påståenden om GPS:en i Pixel Watch 5?

(Image credit: Getty Images)

Jag tänker inte slå fast att Pixel Watch 5 definitivt tillhör GPS-eliten efter bara två relativt korta löprundor, även om förhållandena för GPS-spårning var väldigt utmanande. Däremot kan jag säga att resultaten överraskade mig rejält.

Jag hade fullt ut väntat mig att Pixel Watch 5 skulle få kämpa, men i själva verket var det den som mest tillförlitligt lyckades återge den rutt jag faktiskt sprang. Apple Watch Ultra 3 presterade också bra, medan Fenix 8 Pro hade några ganska vilda avvikelser i sina GPS-spår.

Om du framför allt vill ha en exakt registrering av rutten du har tagit tror jag att den här tekniken kommer att imponera. Jag kan definitivt se att vandrare kommer att uppskatta den.

Ur ett löparperspektiv, och framför allt när det gäller tävling, vill jag dock även ha korrekt tempodata i realtid tillsammans med den starka ruttspårningen. Jag är ännu inte helt övertygad om att tempomätningen är lika felfri som GPS-spårningen verkar vara. Kanske är det något Google kan förbättra till nästa klocka eller finslipa genom en mjukvaruuppdatering.

Den nya GPS-tekniken i Pixel Watch 5 markerar ett viktigt genombrott för hur smartklockor kan leverera mer exakt ruttspårning. Googles tillgång till enorma mängder positionsdata, tillsammans med företagets framsteg inom AI, spelar uppenbarligen en viktig roll i det här steget framåt för GPS-teknik i smartklockor.

Det har definitivt gett mig något att fundera på när jag ska välja vilken smartklocka jag vill ha på handleden när jag står på startlinjen i London nästa april.

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