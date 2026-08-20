Jag vandrar professionellt och det här är de 5 bästa GPS-klockorna jag har testat på mina äventyr – inklusive Everest – från Garmin, Suunto, Coros och fler

Vandring handlar förstås mycket om att komma bort från skärmar och istället njuta av naturen, men under de senaste åren har jag ofta uppskattat hjälpen från en GPS-klocka när jag gett mig ut på lederna.

De här smarta små enheterna har förpassat min trogna karta och kompass längst ner i vandringsryggsäcken, där de numera bara plockas fram i nödfall. Med offlinekartor och smidig sväng-för-sväng-navigering kan jag passera korsningar längs leden utan att behöva sakta ner och jag behöver aldrig längre fundera över hur långt jag har gått eller hur långt jag har kvar.

Smartklockefunktioner är däremot inte särskilt viktiga för vandring. Personligen behöver jag ingen påminnelse varje gång jag får ett sms och träningsverktyg som Race Predictor på de bästa Garmin-klockorna är mest deprimerande för mig, även om de förstås är praktiska för traillöpare. Men när jag ger mig ut på längre äventyr är en klocka med offlinekartor, riktigt bra batteritid och ficklampa guld värd.

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Under de senaste åren har jag testat dussintals GPS-klockor på vandringsleder från det skotska höglandet till Himalaya för att ta reda på vilka som är bäst för vandringsäventyr.

Bästa premium-GPS-klockan: Garmin Fenix 8

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kartor: Förinstallerade topografiska kartor i färg

Förinstallerade topografiska kartor i färg Ficklampa: LED

LED Skärm: AMOLED

AMOLED Material: Titanram, Power Sapphire-glas, boett i fiberförstärkt polymer

Titanram, Power Sapphire-glas, boett i fiberförstärkt polymer Batteritid: Upp till 28 timmar i GPS-läge

Den fullspäckade Garmin Fenix 8 är utan tvekan en av de absolut bästa GPS-klockorna du kan köpa. Men tro inte att jag bara har inkluderat den här som ett självklart premiumval – jag bar klockan hela vägen till Everest Base Camp och tillbaka för att ta reda på om den verkligen håller måttet för vandring. Det korta svaret är att den är nästintill perfekt för äventyrliga expeditioner.

Under min elva dagar långa vandring experimenterade jag både med bergsklättringsläget, som gav mig exakta höjdmätningar som var väldigt användbara när vi tog oss upp till 5 364 meters höjd, och Rucking-läget. Det senare lät mig ange ryggsäckens exakta vikt för mer precisa träningsdata och kaloriberäkningar.

På de nepalesiska tehusen var LED-ficklampan perfekt för nattliga toalettbesök och under en vandring uppför Kala Patthar före gryningen för att se solen gå upp över Everest visade sig funktionen med rött ljus faktiskt vara mer användbar än min superstarka pannlampa.

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Fenix 8 levereras med fullständiga färgkartor förinstallerade och med 32 GB lagringsutrymme finns plats för upp till 100 GPX-rutter, vilket är betydligt fler än jag någonsin skulle behöva. Under vandringen i Himalaya hade jag en guide och behövde därför inte ladda ner rutten. Några månader senare använde jag däremot klockan under en fem dagar lång vandring längs Cumbria Way. Rutten laddades blixtsnabbt och gjorde att jag knappt behövde sakta ner när jag kom till en omarkerad korsning längs leden.

Det enda jag egentligen kan klaga på är batteritiden. Den räcker mer än väl för vanliga dagsvandringar, men lämnar lite mer att önska under flerdagsturer. På äventyr där jag använder Fenix 8 i GPS-läge mellan sex och åtta timmar om dagen behöver jag vanligtvis ladda den var tredje dag.

Om du planerar att bege dig riktigt långt bort från mobilnätet kan du istället överväga Garmin Fenix 8 Pro, som dessutom ger dig möjlighet att skicka ett SOS-larm när du saknar mobiltäckning och behöver hjälp.

Vem bör köpa den: Vandrare med en stor budget som inte vill kompromissa med vare sig kvalitet eller funktioner.

Bäst för flerdagarsvandringar: Suunto Vertical 2

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kartor: Topografiska kartor i färg finns att ladda ner

Topografiska kartor i färg finns att ladda ner Ficklampa: LED

LED Skärm: AMOLED

AMOLED Material: Safirglas med ram i antingen rostfritt stål eller titan-aluminiumlegering

Safirglas med ram i antingen rostfritt stål eller titan-aluminiumlegering Batteritid: Upp till 65 timmar i GPS-läge

Om du är ute efter kvalitet och prestanda vill jag presentera Suunto Vertical 2. Den här klockan har inte hela den uppsättning smart- och träningsfunktioner som gör att Fenix 8 drar ifrån konkurrenterna, men om du framför allt vill ha en pålitlig klocka för navigering och träning prickar den här högkvalitativa modellen av många viktiga punkter.

Jag testade den för första gången under en fem dagar lång solovandring längs St Cuthbert’s Way, som går genom många avlägsna områden. Jag gjorde vandringen sent på hösten när dagarna var korta, så jag ville verkligen undvika att gå fel om det gick.

Jag behövde ladda ner kartan över Storbritannien innan jag gav mig iväg, men därefter var allt väldigt enkelt. Kartan laddades snabbt varje morgon och var tydlig och lätt att följa på den stora, ljusstarka skärmen. Eftersom jag vandrar med stavar valde jag klockans Nordic Walking-läge, vilket gav mig mer exakta mätvärden.

LED-ficklampan kom verkligen till nytta under de längre dagarna när dagsljuset hann försvinna innan jag nådde mitt boende. Det kändes dessutom tryggt att veta att jag alltid hade en extra ljuskälla till hands.

Klockan kan bara lagra 15 rutter åt gången, vilket innebär att jag måste radera en gammal rutt varje gång jag vill lägga till en ny. Det är dock långt ifrån en avgörande nackdel och 15 rutter lär vara mer än tillräckligt för de flesta.

Den verkliga höjdpunkten är dock Verticals otroliga batteritid, som gör den till ett bättre alternativ än Fenix 8 om dina äventyr fortsätter långt efter middagen. Innan den här klockan dök upp innebar en AMOLED-skärm vanligtvis att man behövde kompromissa med batteritiden, men Suunto har vänt upp och ner på den bilden genom att erbjuda hela 65 timmars batteritid även i Accurate-läget.

Jag började vandringen längs St Cuthbert’s Way med fulladdad klocka och använde den mellan sex och åtta timmar om dagen under fem dagar. När vandringen var över hade jag fortfarande mer än 50 procent batteri kvar.

Vem bör köpa den: Långdistansvandrare och backpackers som vill ha ett batteri som håller lika länge som benen och som inte prioriterar smartfunktioner.

Bästa mellanklassval: Amazfit T-Rex Ultra 2

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kartor: Topografiska kartor i färg finns att ladda ner

Topografiska kartor i färg finns att ladda ner Ficklampa: LED

LED Skärm: AMOLED

AMOLED Material: Safirglas, ram och bakstycke i titan

Safirglas, ram och bakstycke i titan Batteritid: Upp till 50 timmar i GPS-läge

Vill du ha i princip allt du kan tänka dig från din GPS-klocka? Då har du två alternativ: spendera en rejäl slant på en Garmin eller acceptera några egenheter hos den billigare Amazfit T-Rex Ultra 2.

Nyligen besteg jag nio Munros i det skotska höglandet och på öarna under en tvåveckorsperiod och tyckte att det var ett perfekt tillfälle att testa den här robusta och funktionsspäckade klockan. Precis som namnet, som för tankarna till världens mest berömda dinosaurie, antyder är det här den överlägset största klockan på listan. Det gör den lite besvärlig att bära tillsammans med flera lager vandringskläder, men under sommarmånaderna är det inte något större problem.

Amazfit uppger att klockan levereras med förinstallerade kartor, men jag var tvungen att ladda ner kartan över Skottland innan jag kunde använda den för första gången. Klockan har hela 64 GB lagringsutrymme och kan lagra upp till 50 GPX-rutter, så jag hade inga problem med att få plats med allt jag behövde innan jag gav mig iväg.

Väl ute på leden såg kartorna riktigt bra ut och innehöll gott om detaljer. Vandringsleder visas exempelvis som streckade linjer för att enkelt kunna skiljas från vägar. Den extremt omfattande funktionen för intressepunkter, Points of Interest, låter mig dessutom söka efter och navigera till nästan vad som helst i närheten, från kaféer och vattenkällor till polisstationer och parker.

När jag följer en rutt känns dock vissa delar lite tröga. Klockan är ofta långsam med att uppdatera hur långt jag har kvar eller vilken höjd jag befinner mig på. Trots återkommande löften om en funktion för automatisk omdirigering lyckas den dessutom aldrig räkna om rutten när jag avviker från den.

Intressant nog har LED-ficklampan ett grönt ljus istället för det vanligare röda. Enligt överlevnadsexperter ger grönt ljus bättre skärpa i mörker, medan rött ljus är skonsammare för ögonen. Du kan dessutom hålla in den nedre vänstra knappen för att spela in ett röstmemo under en aktivitet, vilket är praktiskt om du vill göra anteckningar längs vägen. Coros Nomad har en liknande funktion som kallas Voice Pin.

T-Rex Ultra 2 har fullständiga smartklockefunktioner, så den är ett bra alternativ om du vill – eller behöver – hålla dig uppkopplad ute på vandringslederna. Nackdelen är att det kan innebära mängder av störande aviseringar om du inte vill bli distraherad. Själv löser jag det genom att aktivera Stör ej-läget när jag vandrar.

Vem bör köpa den: Vandrare som vill få mycket funktioner för pengarna och inte har något emot några mindre irritationsmoment.

Mest prisvärd: Coros Nomad

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kartor: Topografiska kartor i fullfärg finns att ladda ner

Ficklampa: Vit skärmbelysning

Vit skärmbelysning Skärm: MIP

MIP Material: Skärm i härdat mineralglas och ram i aluminiumlegering

Skärm i härdat mineralglas och ram i aluminiumlegering Batteritid: Upp till 50 timmar i GPS-läge

Är du allergisk mot ljusstarka skärmar och onödiga extrafunktioner? I så fall är den okomplicerade Coros Nomad ett utmärkt alternativ för en mindre budget.

Dess Memory-in-Pixel-skärm (MIP) kan se lite daterad ut bredvid de AMOLED-skärmar som numera blivit standard, men MIP-skärmar är generellt mer energieffektiva och därför fortfarande ett bra val för längre äventyr. Jag tog med klockan till nationalparken Eryri (Snowdonia) under en veckas vandring och blev imponerad.

Jag behövde ladda ner färgkartorna inför resan och jag tycker faktiskt att de är bland de bästa på den här listan. De är riktigt detaljerade, med tydliga markeringar för vandringsleder, intressepunkter och bergstoppar, och syns bra i alla ljusförhållanden – även när jag bär polariserade solglasögon. Klockan kan lagra upp till 100 rutter, lika många som Fenix 8, och de laddas snabbt.

Väl ute på leden uppskattade jag verkligen hur enkelt det är att zooma in på kartan, ner till cirka 15 meter, med hjälp av den digitala kronan. GPS:en är dessutom lika exakt som på vilken annan klocka som helst på den här listan. Jag använde läget Mountain Climb, som tar hänsyn till höjdskillnader för att mäta den verkliga sträckan i 3D.

Det finns förstås anledningar till att den är billigare och det handlar inte bara om enklare material och den strömsnåla MIP-skärmen. Det finns ingen LED-ficklampa och klockan kan inte automatiskt räkna om rutten. När jag väljer att lämna den planerade rutten fortsätter den därför att vibrera för att uppmärksamma mig på det, vilket blir lite irriterande efter ett tag.

Funktionen Back to Start ligger dessutom undangömd i inställningsmenyn istället för att dyka upp som ett alternativ när jag pausar aktiviteten. Det är inga avgörande problem, men de visar ändå tydligt skillnaden mellan en budgetklocka och en mer påkostad modell.

Vad du däremot får i utbyte mot de saknade funktionerna är riktigt bra batteritid, delvis tack vare MIP-skärmen. Jag behövde inte ladda klockan en enda gång under min resa till Wales och skulle känna mig trygg med att ta med den på en flerdagarsvandring utan att behöva bära med mig en powerbank.

Ett trevligt tillskott är Adventure Journal, som låter mig placera en markör, lägga till ett foto eller spela in ett röstmemo längs rutten under en vandring. Som friluftsjournalist tycker jag faktiskt att den är riktigt användbar för att dokumentera mina turer.

Det finns också ett Emergency Safety Alert-system som kan vara intressant för vandrare, även om det är ganska begränsat. Du kan lägga till särskilda nödkontakter i appen och sedan skicka ett SOS-meddelande med dina aktuella koordinater genom att hålla in den digitala kronan.

Det krävs dock mobiltäckning för att funktionen ska fungera. Den skulle alltså kunna rädda livet på dig om du exempelvis faller nerför en klippa och tappar mobilen, men ute i vildmarken är den ingen riktig ersättare för Garmin InReach eller någon annan lösning med satellitkommunikation.

Vem bör köpa den: Vandrare med en mindre budget som vill ha en enkel men pålitlig GPS-klocka.

Bäst för träning: Polar Grit X2 Pro

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kartor: Färgkartor för Europa är förinstallerade

Färgkartor för Europa är förinstallerade Ficklampa: Vit skärmbelysning

Vit skärmbelysning Skärm: AMOLED

AMOLED Material: Ram i rostfritt stål och safirglas

Ram i rostfritt stål och safirglas Batteritid: Upp till 43 timmar i GPS-läge

Om du är intresserad av träningsvetenskap eller förbereder dig för en uthållighetsutmaning som kan innebära flera veckor eller månader ute på vandringslederna, erbjuder Polar Grit X2 Pro några av de bästa forskningsbaserade mätvärdena och råden.

Jag har testat lägena Nordic Walking och Rucking med den här klockan runt om i Skottland under några veckor och tycker att den har en högkvalitativ design som håller distraktionerna till ett minimum.

Kartor över Storbritannien behöver laddas ner separat och eftersom klockan saknar WiFi måste kartor och rutter föras över via en laptop – minst sagt lite nostalgiskt. Det innebär också att jag behöver planera lite mer i förväg vart jag tänker ta vägen, men själva processen är ändå relativt smidig. Ute på leden har GPS-noggrannheten varit lika bra som hos de övriga klockorna och kartorna är tydliga och lättlästa. Vill du ha sväng-för-sväng-navigering behöver du dock använda kartor från Komoot. Dessutom måste kompassen kalibreras före varje vandring, vilket jag tycker är lite frustrerande.

Batteritiden ligger ungefär i nivå med Fenix 8. I GPS-läge får du omkring 40 timmars användning på en full laddning, vilket innebär att du förmodligen vill ta med en powerbank på flerdagarsvandringar. Det minskar förstås klockans attraktionskraft något för riktigt långa uthållighetsäventyr.

Det som verkligen får den här klockan att sticka ut är dess verktyg för träning och återhämtning. Varje gång jag avslutar en vandring får jag direkt en rapport över vilka energikällor jag har använt – kolhydrater, protein och fett. Med funktionen FuelWise kan jag dessutom få personligt anpassade påminnelser om när det är dags att fylla på med kolhydrater och vätska under längre vandringar. Det är väldigt användbart för mig eftersom jag är usel på att komma ihåg att äta tillräckligt under långa dagar.

Det finska märket lägger stor vikt vid forskning kring träning. Polars Research Library innehåller över 17 000 referenser till expertgranskad forskning och det märks i den här klockan. Här finns mängder av funktioner specifikt anpassade för vandring, som Vertical Speed för att mäta hur snabbt du klättrar och 3D Speed, som tar hänsyn till både horisontell rörelse och vertikala höjdskillnader. Hill Splitter identifierar dessutom automatiskt varje upp- och nedförsbacke längs rutten och delar upp dem åt dig.

Även om klockan inte är överlägsen konkurrenterna på alla områden är verktygen för återhämtning och sömnspårning utmärkta. Den presterar dessutom riktigt bra i kallt väder, så för stora uthållighetsutmaningar och för dig som vill ha massor av data utan en massa distraktioner är den ett starkt alternativ.

Vem bör köpa den: Datadrivna uthållighetsvandrare som saknar tiden då en tur ut i vildmarken innebar att ingen kunde få tag på dig.

Vad kännetecknar en bra vandringsklocka?

(Image credit: Future / Julia Clarke)

I dag erbjuder i princip alla bra GPS-klockor någon form av navigering, tränings- och hälsospårning samt smartfunktioner. Men alla är inte lika bra och alla är definitivt inte utvecklade med vandrares behov i åtanke. För att en klocka ska vara riktigt bra för vandring bör den ha följande egenskaper:

Offlinekartor

Även om du kan klara dig med enkel spårnavigering bör en av de bästa vandringsklockorna framför allt ha offlinekartor som du kan använda för att skapa rutter eller följa GPX-filer. Kartorna bör visas i färg, ha möjlighet att visa topografiska höjdkurvor och erbjuda gott om detaljer.

Tydlig skärm

En vandringsklocka bör helst ha en stor och ljusstark skärm eftersom du kommer att titta på den ofta när du använder navigeringen – i alla möjliga väderförhållanden och ofta med solglasögon på. Samtidigt kan en alltför stor och utstickande klocka vara besvärlig att bära tillsammans med flera lager kläder och handskar, så störst är inte nödvändigtvis bäst.

Robust konstruktion

Eftersom din vandringsklocka kommer att utsättas för väder och vind under årets alla årstider behöver den vara tålig. Leta efter en modell som klarar ett brett temperaturspann, från omkring -20 °C till 50 °C, och som har en vattentålighet på minst 10 ATM. Några av de mest robusta materialen att hålla utkik efter är safirglas samt en ram i titan eller rostfritt stål.

Lång batteritid

Din vandringsklocka måste klara långa äventyr och det innebär framför allt att den behöver ha riktigt bra batteritid. En Apple Watch som behöver laddas varje dygn fungerar utmärkt på gymmet eller under kortare halvdagsvandringar, men om du ska tillbringa en vecka ute på leden bör du välja en klocka som inte riskerar att dö halvvägs.

Flera vandringslägen

Aktivitetslägen utöver vanlig vandring och promenad är användbara, men de bör göra mer än att bara kategorisera dina aktiviteter. Lägen som Nordic Walking bör exempelvis ta hänsyn till den extra energiförbrukningen när du använder stavar. Om klockan har ett Rucking-läge bör du dessutom kunna ange vikten på din ryggsäck för att få mer exakta mätvärden.

Ljuskälla

Slutligen är en inbyggd ljuskälla en trevlig extrafunktion, även om den knappast är ett måste. Många av de bästa vandringsklockorna har en inbyggd LED-ficklampa. Det betyder inte att du ska lämna pannlampan hemma, men när du bara behöver lite extra ljus en kort stund är det betydligt smidigare att trycka på en knapp på handleden än att stanna och gräva fram ficklampan ur ryggsäcken.