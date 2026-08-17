De 5 beste GPS-klokkene jeg har testet i naturen – inkludert Everest Base Camp

Fotturer handler om å komme seg vekk fra skjermer og inn i naturens helbredende omfavnelse … jo da … men de seneste årene har jeg ofte tatt imot hjelpen fra en GPS-klokke når jeg er ute på tur.

Disse smarte enhetene har forvist mitt pålitelige kart og kompass til de dypeste avkrokene i tursekken min, bare for å bli trukket frem under vanskelige omstendigheter. O'ffline-kartene og den praktiske sving-for-sving-navigasjonen deres får meg til å suse forbi hvert eneste stikryss uten å sakke ned farten, og aldri igjen trenger jeg å lure på hvor langt jeg har gått eller hvor mye terreng jeg fortsatt har å dekke.

Ikke alle smartklokkefunksjoner er viktige for fotturer – jeg personlig trenger ikke en påminnelse hver gang jeg mottar en tekstmelding, og treningsverktøy som Race Predictor på de beste Garmin-klokkene er bare deprimerende, like nyttige som de er for terrengløpere – men en klokke med offline kart, god batteritid og en lommelykt er som gull når jeg tar den lange veien.

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De seneste årene har jeg testet dusinvis av GPS-klokker på stier fra høylandet til Himalaya for å finne ut hvilke som er best for fotturer.

Best eksklusive GPS-klokke: Garmin Fenix 8

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kart: Forhåndslastede topografiske kart i fullfarge

Forhåndslastede topografiske kart i fullfarge Lommelykt: LED

LED Skjerm: AMOLED

AMOLED Materialer: Titanramme, Power Sapphire-linse, fiberforsterket polymerdeksel

Titanramme, Power Sapphire-linse, fiberforsterket polymerdeksel Batteritid: Opptil 28 timer i GPS-modus

Den funksjonsmettede Garmin Fenix 8 er unektelig en av de absolutt beste GPS-klokkene man kan kjøpe for penger. Men ikke tro at det bare er en lat samlebetegnelse at den er inkludert her – jeg brukte denne klokken hele veien til Everest Base Camp og tilbake for å finne ut om den virkelig har det som trengs til fotturer. Det er nok å si at den er nesten perfekt for dristige eventyr.

På min 11-dagers tur eksperimenterte jeg med både fjellklatringsmodus, som ga meg presise høydeavlesninger som var veldig nyttige da vi klatret opp til 5364 meter, og Rucking-modus, som lot meg legge inn den nøyaktige sekkvekten min for mer nøyaktig treningssporing og kaloritelling.

I de nepalske tehusene var LED-lommelykten ideell for turer til do midt på natten, og på en fottur opp Kala Patthar før daggry for å se solen stå opp over Everest, viste rødlysfunksjonen seg å være mer nyttig enn den supersterke hodelykten min.

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Fenix ​​8 leveres med forhåndslastede fargekart, og med 32 GB lagringsplass har den plass til opptil 100 GPX-ruter, langt mer enn jeg noen gang ville trengt. Jeg gikk tur med guide i Himalaya, så jeg trengte ikke å laste ned ruten, men noen måneder senere hadde jeg den på meg på en femdagers fottur på Cumbria Way, og ruten var lynrask å gjengi, og det betydde at jeg knapt trengte å stoppe opp hvis jeg kom over et umerket veikryss.

Den eneste innvendingen jeg kan komme på, er batteritiden, som er mer enn egnet for vanlige dagsturer, men som mangler litt på flerdagsturer. På eventyr der jeg bruker Fenix ​​8 i GPS-modus i 6–8 timer om dagen, må jeg vanligvis lade den hver tredje dag.

Hvis du planlegger å dra veldig langt offgrid, bør du vurdere Garmin Fenix 8 Pro, som gir muligheten til å ringe et SOS-anrop når du er uten dekning og trenger hjelp.

Hvem burde kjøpe den: Turgåere med et stort budsjett som ikke vil gå på akkord med kvalitet eller funksjoner.

Best til flerdagersturer: Suunto Vertical 2

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kart: Topografiske kart i fullfarge tilgjengelig for nedlasting

Topografiske kart i fullfarge tilgjengelig for nedlasting Lommelykt: LED

LED Skjerm: AMOLED

AMOLED Materialer: Safirkrystallskjerm med valgfri ramme i rustfritt stål eller titan/aluminiumslegering

Safirkrystallskjerm med valgfri ramme i rustfritt stål eller titan/aluminiumslegering Batteritid: Opptil 65 timer i GPS-modus

Hvis prisen på Fenix ​​8 får deg til å krympe deg, men du ikke er villig til å gå på akkord med kvalitet og ytelse, la meg introdusere deg for Suunto Vertical 2.

Denne klokken har ikke hele pakken med smart- og treningsfunksjoner som lar Fenix ​​8 hoppe bukk over konkurrentene, men hvis det er en pålitelig navigasjons- og treningsklokke du er ute etter, oppfyller denne klokken av høy kvalitet mange krav.

Jeg testet den først på en fem-dagers solotur langs St. Cuthbert's Way, som dekker mye avsidesliggende terreng. Jeg gjorde det sent på høsten når dagene var korte, så jeg ville ikke ta noen gale stivalg hvis jeg kunne unngå det.

Jeg måtte laste ned kartet over Storbritannia før jeg dro av gårde, men etter det var alt enkelt. Kartet gjenga raskt hver morgen og var veldig rent og lett å følge på den gigantiske, lyse skjermen. Jeg valgte klokkens stavgangmodus siden jeg går tur med staver, og den ga meg mer nøyaktige avlesninger.

LED-lommelykten kom virkelig til nytte på lengre dager, hvor jeg gikk tom for dagslys før jeg kom frem til overnattingsstedet mitt, og det ga meg trygghet å vite at jeg hadde en reservelyskilde.

Den har bare 15 ruter om gangen, noe som betyr at jeg må ha en streng «én inn, én ut»-tilnærming, men det er ikke en avgjørende faktor på noen måte, og nok for folk flest.

Men den virkelige høydepunktet her er Vertical 2s utrolige batteritid, noe som gjør den til et bedre valg enn Fenix ​​8 hvis eventyrene dine ikke stopper ved middagstid. Inntil denne klokken kom, betydde en AMOLED-skjerm et kompromiss i batteritid, men Suunto snudde den historien med hele 65 timer selv i nøyaktig modus. Jeg startet St Cuthbert's Way med den fulladet, brukte den i 6–8 timer om dagen i fem dager, og jeg hadde fortsatt mer enn 50 % på tanken igjen da jeg var ferdig.

Hvem bør kjøpe den: Ihuga turgåere og backpackere som ønsker et batteri som varer like lenge som beina deres, og som ikke prioriterer smarte funksjoner.

Best i mellomsjiktet: Amazfit T-Rex Ultra 2

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kart: Topografiske kart i fullfarge tilgjengelig for nedlasting

Topografiske kart i fullfarge tilgjengelig for nedlasting Lommelykt: LED

LED Skjerm: AMOLED

AMOLED Materialer: Skjerm i safirglass, titanramme og bakpanel

Skjerm i safirglass, titanramme og bakpanel Batteritid: Opptil 50 timer i GPS-modus

Vil du ha alt det beste fra GPS-klokken din? Du har to valg: bruke mye penger på en Garmin, eller godta særegenhetene til den billigere Amazfit T-Rex Ultra 2.

Jeg gikk nylig tur i ni Munro-sko i det skotske høylandet og øyene i løpet av en to ukers periode, og jeg tenkte det ville være en flott mulighet til å teste ut denne kraftige, funksjonsmettede klokken. I følge navnet, som gir gjenklang fra verdens mest berømte dinosaur, er det den desidert største klokken på denne listen, noe som gjør den litt vanskelig å bruke med turklær, men i sommermånedene er ikke dette noe stort problem.

Amazfit sier at klokken leveres med forhåndsinstallerte kart, men jeg måtte laste ned kartet over Skottland før jeg brukte den for første gang. Klokken har enorme 64 GB lagringsplass og har plass til opptil 50 GPX-ruter, så jeg hadde ingen problemer med å lagre alt jeg trengte før jeg forlot huset.

Da jeg kom meg ut på stien, så kartene flotte ut og ga mange detaljer, som stier som vises som stiplede linjer for å skille dem fra veier. Den usedvanlig omfattende funksjonen for interessepunkter lar meg søke etter og navigere til omtrent alt i nærheten, fra kaffebarer og vannkilder til politistasjoner og parker. Men når jeg følger en rute, er noen aspekter litt trege. Det er ofte tregt å oppdatere gjenværende distanse eller høyde, og til tross for vedvarende løfter om en automatisk omdirigeringsfunksjon, klarer den alltid ikke å kalibrere på nytt når jeg endrer kurs.

Interessant nok har LED-lommelykten en grønn lysfunksjon i stedet for det vanlige røde lyset, som overlevelseseksperter sier gir bedre klarhet i mørket (rødt lys er snillere for øynene). Det er også et alternativ å trykke lenge på knappen nederst til venstre for å spille inn et talememo under en aktivitet, noe som kan være fint for å ta notater underveis. Coros Nomad har også denne funksjonen, kalt Voice Pin.

T-Rex Ultra 2 har full smartklokkefunksjonalitet, så den er et godt alternativ hvis du vil (eller trenger) å holde deg tilkoblet på stier, men det kan ellers føre til mange irriterende varsler. Jeg omgår dette ved å ha den på Ikke forstyrr når jeg går tur.

Hvem burde kjøpe den: Turgåere som vil ha mye valuta for pengene, og som ikke har noe imot noen få smertepunkter.

Best valuta for pengene: Coros Nomad

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kart: Topografiske kart i fullfarge tilgjengelig for nedlasting

Topografiske kart i fullfarge tilgjengelig for nedlasting Lommelykt: Hvit skjerm

Hvit skjerm Skjerm: MIP

MIP Materialer: Skjerm i herdet mineralglass og ramme i aluminiumslegering

Skjerm i herdet mineralglass og ramme i aluminiumslegering Batteritid: Opptil 50 timer i GPS-modus

Er du allergisk mot lyse skjermer og effektmakeri? I så fall er den praktiske Coros Nomad et godt valg for et mindre budsjett.

MIP-skjermen (memory-in-pixel) kan se litt utdatert ut sammenlignet med de nå vanlige AMOLED-modellene, men MIP-skjermer er generelt mer batterieffektive, så de er fortsatt gode valg for lange turer. Jeg tok den med til Eryri nasjonalpark (Snowdonia) for en uke med fotturer, og jeg ble imponert.

Jeg måtte laste ned fargekart før turen, og jeg synes de er noen av de beste på denne listen. De er faktisk ganske detaljerte med tydelige stimarkeringer, interessepunkter og fjelltopper, og vises veldig bra under alle lysforhold, selv når jeg bruker polariserte solbriller. Enheten har plass til opptil 100 ruter, noe som samsvarer med kapasiteten til Fenix ​​8, og de gjengis raskt.

Da jeg først kom ut på stien, likte jeg virkelig hvor enkelt det er å zoome inn (opptil 15 meter) ved hjelp av den digitale kronen, og GPS-en er like nøyaktig som noen annen klokke på denne listen. Jeg brukte den i fjellklatringsmodus, som tar høydeendringer med i betraktningen for å spore ekte 3D-avstand.

Det er en grunn til at den er billig, og det er ikke bare på grunn av billigere materialer og en MIP-skjerm med lavt strømforbruk. Det er ingen LED-lommelykt, og det er ingen omdirigering i klokken, så når jeg bestemmer meg for å gå utenfor ruten, fortsetter den å vibrere for å gi meg beskjed, noe som blir litt irriterende. Tilbake til start-funksjonen er også begravd i innstillingsmenyen, i stedet for å være et alternativ når jeg pauser aktiviteten. Det er ikke avgjørende, men det viser forskjellen mellom en budsjettklokke og en mer avansert modell.

Det du får for å ofre noen funksjoner er en veldig god batteritid, delvis takket være skjermen. Jeg trengte ikke å lade den én gang under turen min til Wales og ville følt meg trygg på å ta den med på en flerdagers tur uten å ha med meg batteripakke. Et fint tillegg er Adventure Journal, som lar meg sette en nål, legge til et bilde eller spille inn et talememo på en rute under en fottur, og jeg synes den er veldig nyttig for journalføring som friluftsjournalist.

Det finnes et nødalarmsystem som kan være av interesse for turgåere, men det er litt begrenset. Du kan sette opp bestemte nødkontakter i appen og deretter sende et øyeblikkelig SOS-varsel med dine koordinater i sanntid ved å trykke lenge på den digitale kronen. Du trenger imidlertid mobildekning for at dette skal fungere, så selv om det kan redde livet ditt hvis du faller ned en klippe og mister telefonen, er det egentlig ikke en erstatning for en Garmin InReach eller annen satellittilkoblingsfunksjon i naturen.

Hvem burde kjøpe den: Turgåere på budsjett som ser etter en enkel, men pålitelig klokke.

Best til trening: Polar Grit X2 Pro

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Kart: Forhåndslastet kart i fullfarge for Europa (Storbritannia må lastes ned)

Forhåndslastet kart i fullfarge for Europa (Storbritannia må lastes ned) Lommelykt: Hvit skjerm

Hvit skjerm Skjerm: AMOLED

AMOLED Materialer: Ramme i rustfritt stål, safirglasslinse

Ramme i rustfritt stål, safirglasslinse Batteriltid: Opptil 43 timer i GPS-modus

Hvis du er interessert i å trene vitenskap eller forberede deg på en utholdenhetsbragd som kan innebære uker eller måneder på sti, tilbyr Polar Grit X2 Pro noen av de beste forskningsbaserte målingene og veiledningene.

Jeg har testet ut modiene for Nordic Walking og Rucking på denne klokken rundt om i Skottland i noen uker, og jeg har funnet ut at den har et design av høy kvalitet og er distraksjonsfritt.

Du må laste ned kart over Storbritannia, og klokken har ikke Wi-Fi, så kart og ruter må dras over på den bærbare datamaskinen din, noe som er litt nostalgisk for å si det mildt, og jeg må være litt mer organisert om hvor jeg vil dra, men det går ganske smertefritt. På stien har GPS-nøyaktigheten vært like god som noen annen, og kartene er fine og tydelige, men hvis du leter etter veiledning sving for sving, må du bruke kart fra Komoot, og du må kalibrere kompasset før hver tur, noe jeg synes er litt frustrerende.

Batteritiden er på nivå med Fenix ​​8. I GPS-modus får den omtrent 40 timer fra full lading, noe som betyr at du bør ta med en batteripakke for flerdagers turer, og det reduserer verdien litt for utholdenhetsinnsats.

Det som gjør at denne klokken skiller seg ut, er trenings- og restitusjonsverktøyene. Hver gang jeg fullfører en fottur, får jeg en umiddelbar rapport om energikildene jeg har brukt (karbohydrater, protein og fett). Med FuelWise-funksjonen kan jeg motta tilpassede karbohydrat- og drikkepåminnelser under lange turer, noe som er veldig verdifullt siden jeg er forferdelig til å huske å spise nok på lange dager.

Det finske merket er virkelig stolt av treningsforskning; Polars forskningsbibliotek har over 17 000 fagfellevurderte referanser, og det vises i denne klokken. Denne klokken kan skryte av mange turspesifikke verktøy, for eksempel Vertical Speed ​​for å spore klatrehastigheten din, 3D Speed, som er en separat funksjon som tar hensyn til horisontal bevegelse og vertikale høydeendringer, og Hill Splitter, som automatisk oppdager og bryter ned hver oppoverbakke og nedoverbakke på ruten din. Selv om denne klokken ikke akkurat skiller seg ut, er restitusjonsverktøyene og søvnsporingen utmerket, og den utmerker seg i kaldt vær, så for store anstrengelser og de som ønsker distraksjonsfri data, er den en solid konkurrent.

Hvem burde kjøpe den: Datadrevne utholdenhetsentusiaster som savner gamle dager da en tur i naturen betydde at ingen kunne nå deg.

Hva kjennetegner en god turklokke?

(Image credit: Future / Julia Clarke)

Nå til dags vil enhver god GPS-klokke gi deg et visst nivå av navigasjon, trenings- og helsesporing og smarte funksjoner. Men ikke alle er skapt like, og ikke alle er bygget med tanke på turgåere. For at en klokke skal være godt egnet for fotturer, burde den ha følgende funksjoner:

Offline-kart

Selv om du kan klare deg med brødsmulenavigasjon, må en klokke først og fremst ha offline-kart som du kan bruke til å lage ruter eller følge GPX-filer for at den skal kunne regnes som en av de beste for fotturer. Disse burde være i farger, med topografiske linjer som et alternativ, og vise mange detaljer.

Tydelig skjerm

Det er best om en turklokke har en stor og lyssterk skjerm, siden du vil se på den ofte hvis du bruker den til navigasjon, i alle mulige værforhold, og ofte med solbriller på. Men hvis den er for høyprofilert, kan den være vanskelig å bruke med turklær og hansker, så den største er ikke nødvendigvis den beste.

Robust konstruksjon

Fordi du skal utsette turklokken din for alle elementene i alle årstider, må den være hardfør, så se etter en som fungerer innenfor et bredt temperaturområde (-20 °C til rundt 50 °C) og har en vanntetthetsklassifisering på minst 10 ATM. De mest robuste materialene å se etter inkluderer safirglass og en ramme i titan eller rustfritt stål.

Stort batteri

Turklokken din må tåle tidens tann, og med det mener jeg en robust batteritid. En Apple Watch som må lades hver 24. time er fin for bruk på treningsstudio eller korte halvdagsturer, men hvis du skal være på stien i en uke, velg en klokke som ikke kommer til å dø for deg halvveis.

Flere turmodi

Aktivitetsmodi utover fotturer og gåturer er nyttige, og de bør gjøre mer enn bare å kategorisere aktivitetene dine. Modi som stavgang bør ta hensyn til det ekstra energiforbruket fra stavbruk, og hvis en klokke tilbyr Rucking-modus, bør du kunne legge inn sekkvekten din for å få mer nøyaktige målinger.

Lyskilde

Og til slutt, selv om dette absolutt er et valgfritt tillegg, har de fleste av de beste turklokkene en LED-lommelykt. Ikke for å si at du bør droppe hodelykten helt, men når du bare trenger litt belysning over en kort distanse, er det å kunne trykke på en knapp på klokken enn å stoppe og grave rundt etter lommelykten.

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