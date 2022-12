Beste svømmeklokke 2022: Disse modellene er best i test

Included in this guide:

Beste svømmeklokke: De beste modellene i Techradars svømmeklokke-test

De beste svømmeklokkene gir deg massevis av informasjon, både under svømmeturen og etterpå. Dermed er det lett å holde øye med fremgangen og planlegge svømmeøktene.

«Men hvilken er egentlig den beste», spør du kanskje? Jo det finner du svar på nedenfor, der vi har samlet de beste alternativene fra merker som Garmin, Amazfit og Coros.

Garmin Forerunner 945 er en glimrende klokke til svømming. (Image credit: TechRadar)

1. Garmin Forerunner 945 Funksjonsrik, og ypperlig for triatlon Spesifikasjoner Vanntetthet: Inntil 50 m Skjerm: Berøringsskjerm i farger Pulsmåler: Ja Aktivitetssporing: Ja GPS: Ja Batteritid: Opptil to uker Kompatibilitet: Android/iOS specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Urverket (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Pulsmåleren virker under vann + Glimrende verktøy for svømmesporing + Innebygget musikkavspiller Grunner til ikke å kjøpe - Ikke veldig elegant

Garmin Forerunner 945 er en fantastisk svømmeklokke, som også leveres i en pakke – en såkalt Tri-Bundle – med to brystbånd med pulsmåler inkludert, det ene for løping og sykling, det andre tilpasset for bassenget. Forerunner 945 er også utmerket i stand til å servere presise pulsmålinger uten slikt utstyr.

Klokken har innebygget musikkspiller, slik at klokken fungerer sammen med vanntette ørepropper, og en lang rekke funksjoner skreddersydd for svømming. Til svømming i åpent vann får man måling av distanse (med GPS-sporing), hastighet, svømmetak med lengde, antall, frekvens og effektivitet samt kaloriforbruk. Til bruk i basseng er det enda flere funksjoner. I tillegg får man ytterlige verktøy til andre typer trening samt smartklokkefunksjoner som kontaktløs betaling. Dette er en usedvanlig god klokke – både i vannet og ellers.

Amazfit Stratos er rimeligere enn Garmins toppmodell, og et godt valg for mosjonister. (Image credit: Amazfit)

2. Amazfit Stratos Beste svømmeklokke for mosjonister Spesifikasjoner Vanntetthet: Inntil 50 m Skjerm: Berøringsskjerm i farger Pulsmåler: Ja Aktivitetssporing: Ja GPS: Ja Batteritid: Opptil fem dager Kompatibilitet: Android/iOS Grunner til å kjøpe + Gunstig pris + Musikkspiller Grunner til ikke å kjøpe - Ingen modus for åpent vann - Ganske kort batteritid

Amazfit (som eies av Zepp Health) har skapt seg et navn innenfor aktivitetsarmbånd (Åpnes i ny fane), og Amazfit Stratos er intet unntak. Det er en jevnt over solid aktivitetsmåler, også fr deg som foretrekker å trene i basseng. I tillegg til svømmefunksjonene har den også musikkspiller, slik at du kan høre på musikk mens du trener. Triatronmodusen gjør det kjapt og enkelt å veksle mellom svømming, sykling, og løping.

Det er synd at enheten mangler en modus for svømming i åpent vann, men Amazfit Stratos er en ypperlig modell i mellomsjiktet, som egner seg supert for innendørstrening.

Coros Vertix 2 er en imponerende god svømmeklokke. (Image credit: Jamie Carter)

3. Coros Vertix 2 En svært robust svømmeklokke Spesifikasjoner Vanntett: Inntil 150 m Skjerm: Berøringsskjerm i farger Pulsmåler: Ja Aktivitetssporing: Ja GPS: Ja Batteritid: Opptil 45 dager Kompatibilitet: Android/iOS Grunner til å kjøpe + Egner seg til vannsport + Skal tåle 150 meters dyp + Ypperlig batteritid Grunner til ikke å kjøpe - Dyr

Coros Vertix 2 er en hardfør multisportsklokke som egner seg meget godt til svømming, særlig for deg som skal reise på ferie og ikke har mulighet til å lade klokken så ofte. På én opplading kan Vertix 2 spore inntil 140 timer med GPS aktivert, eller 240 timer i Ultramax-modus, uansett om du beveger deg til fots, på sykkel eller i bassenget. Alltid-på-skjermen er hvass, med høy oppløsning, slik at det går enkelt og kjapt å lese av statistikken. De fysiske knappene kjør den enkel å betjene med våte hender. Vertix 2 gir dessuten mer presis pulsmåling under vann enn de fleste andre klokker, slik at du ikke trenger et brystbånd i tillegg.

Dette er en imponerende god svømmeklokke.

Hvis du er opptatt av dykking, er Garmin Descent Mk1 en klokke for deg. (Image credit: Garmin)

4. Garmin Descent Mk2i Beste svømmeklokke for dykkere Spesifikasjoner Vanntetthet: Inntil 100 m Skjerm: Berøringsskjerm i farger Pulsmåler: Ja Aktivitetssporing: Ja GPS: Ja Batteri: Opptil to uker Kompatibilitet: Android/iOS Grunner til å kjøpe + Funksjonsmettet dykkecomputer + Tåler dyp på inntil 100 meter Grunner til ikke å kjøpe - Ekstremt dyr - Sendere selges separat

Garmin Descent Mk2i er mer enn en vanlig svømmeklokke – den er en fullverdig dykkecomputer som håndterer og loggfører dykkene dine og holder deg trygg. Du kan overføre data til andre dykkere i nærheten, og drar nytte av presis satellittposisjonering. Inntil 200 dykk kan loggføres. Klokkens alltid-på-skjermer enkel å lese i alle situasjoner, og remmen kan utvides lik at du kan ha klokken utenpå tørrdrakten.

Her får du modi for svømming i både basseng og i åpent vann, og driver du også med andre aktiviteter, har du tilgang til profiler for blant annet løping, sykling, roing og skigåing. Animerte øvelser på skjermen hjelper deg å gjennomføre de planlagte øvelsene på riktig måte.

Klokken er i seg selv ekstremt dyr, så hvis du ikke har behov for de aller mest avanserte funksjonene, kan det være verdt å ta en titt på originalversjonen – Garmin Descent Mk1.

Suunto 7 gir deg mye for pengene og har nyttig stemmestyring. (Image credit: Michael Sawh)

5. Suunto 7 En svømmeklokke for deg som vil trene smartere Spesifikasjoner Vanntetthet: Inntil 50 m Skjerm: Berøringsskjerm i farger Pulsmåler: Ja Aktivitetssporing: Ja GPS: Ja Batteritid: Opptil 40 dager Kompatibilitet: Android/iOS specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Pris i mellomsjiktet + Modi for åpent vann og basseng + Flott batterikapasitet Grunner til ikke å kjøpe - Krever to apper

Hvis du er ute etter en svømmeklokke i mellomsjiktet til jevnlige svømmeturer, er Suunto 7 en velegnet modell. Her får du profiler for svømming i både åpent vann og i basseng. Pulsmåleren gir presise avlesninger under vann, og klokken registrerer svømmetakenes lengde, type og antall. Verktøyene for restitusjon bidrar til mer effektiv planlegging av treningsøkter og du har tilgang til en egen treningslogg.

I vår test fikk vi kjapt synkronisert treningsstatistikk, og appen gjorde det enkelt å få oversikt over utviklingen over tid. Med stemmestyring får du enda enklere styring av klokken.

På denne klokken må du ha både Suunto-appen og Google Fit installert samtidig, noe som er litt mer klønete enn vi setter pris på. Suunto 7 gir deg uansett mye for pengene.

Apple Watch Ultra er dyr, men den er en super smartklokke med svært god GPS og glimrende aktivitetsmåling. (Image credit: TechRadar)

6. Apple Watch Ultra Beste svømmeklokke til registrering av distanse Spesifikasjoner Vanntett: Inntil 100 m Skjerm: Berøringsskjerm i farger Pulsmåler: Ja Aktivitetssporing: Ja GPS: Ja Batteritid: 36 timer Kompatibilitet: iOS 16 specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Handlingsknappen er et flott tilskudd + Vanntett ned til 100 meter + Nye svømmefunksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Dyr Upresis sporing

2022-modellen Apple Watch Ultra har en stor og klar skjerm samt en brukerjusterbar handlingsknapp på siden. Dermed slipper du å måtte fikle med berøringsskjermen for å starte eller stanse registreringen av en aktivitet. Med sine 36 timer har den bedre batteritid enn andre Apple Watch-modeller, og selv om den er en av de absolutt beste smartklokkene (Åpnes i ny fane), kan svømmeverktøyene bli enda bedre.

Ultra har uansett noen gode egenskaper for svømmere, men vannbestandigheten ned til 100 meter er noe svakere enn de beste konkurrentenes. Registreringen av bevegelser i bassenget er ikke presis nok, men avstandsmålingen var likevel presis. Den nye appen Oceanic+ egner seg godt for dykkere.

Apple Watch Ultra er dyr, men den er en super smartklokke med svært god GPS og glimrende aktivitetsmåling.

Slik velger du den beste svømmeklokken

Først og fremst må du vite hva slags svømming du har tenkt å drive utføre. Leter du etter en klokke du kan ta med deg når du snorkler eller dykker dypt? Du trenger en som er vanntett nok på ønskede dybder, og en som kan vise deg relevante dybdedata. I hovedsak trenger du en håndleddsmontert dykkecomputer, og Garmin Descent Mk2i og Apple Watch Ultra er begge nyttige her.

Trenger du bare en klokke som kan spore bevegelsene dine i bassenget? Du kan slippe litt billigere unna hvis du er ute etter et estimat av kaloriforbruk, puls og antall svømmetak. AmazFit- og Suunto-modellene på denne listen er utmerkede valg for alle som ikke ønsker å blakke seg for å få god sporing av aktiviteter i vann. De fleste generelle treningssporere fra Fitbit og Garmin vil gjør god nytte for seg hvis du bare vil få et mål for ytelsen mens du for eksempel surfer.

Hvis du foretrekker å bedrive kondisjonstrening i bassenget i stedet for på veien eller i treningsstudioet, kan en av de beste svømmeklokkene være akkurat det du trenger for å løfte treningen til neste nivå. Akkurat som en løpeklokke som kan hjelpe deg med tempo og timing for å forbedre løpeturen, kan en svømmeklokke hjelpe deg med å spore ytelse, hjertefrekvens, til og med antall svømmetak per lengde.

Som svømmer kan du dessverre ikke bare bruke hvilken som helst aktivitetsmåler (Åpnes i ny fane). Selv om de fleste modellene er vanntette opp til 50 meter, har ikke alle dedikerte treningsmodi eller separate modi for svømming i åpent vann og basseng. His du er opptatt av slike beregninger, må du investere i enten en spesifikk svømmeklokke eller en god utendørsklokke med svømmemodi, som Garmin Forerunner 945.

Enkelt fortalt trenger du en klokke som minst tåler den dybden du har tenkt deg ned til. 50 meter burde holde for de fleste av oss. Med GPS-sporing kan du få opp data for distanse, svømmetak og lengder. Noen klokker har også supplerende apper som gir deg flere opplysninger – og et mer overordnet bilde av ytelsen din, slik at du kan trene smartere.

Slik tester vi

Hver gang vi tester en svømmeklokke, ser vi på spesifikke data som antall svømmetak, kraft og retningsendringer i tillegg til mer generell helseinformasjon. Alle smartklokker kan spore kaloriforbrenning, hjertefrekvens og gi deg varsler i disse dager, men vi tester likevel mot en annen pålitelig smartklokke og noen ganger også mot en dedikert pulsmåler for å sikre nøyaktige avlesninger.

Vi tester også de ulike treningsverktøyene i hver modell, så vi kan vurdere om de faktisk er nyttige eller bare til pynt.

Hver klokke begynner testen fulladet, og vi noterer hvor raskt strømmen tappes ved vanlig bruk og sammenligner den med opplysningene som oppgis fra produsenten, for å sjekke at alle løftene er oppfylt.