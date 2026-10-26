Apple Watch Ultra 4 vs Garmin Fenix 9 Pro: Jag tog med båda på en löprunda tillsammans med en elektrisk pulsmätare – och båda klockorna imponerade

Garmin Fenix 9 Pro och Apple Watch Ultra 4 är två av de bästa (och dyraste) smartklockorna som har lanserats i år. Men hur exakta är de egentligen?

Det har pratats mycket om Apples omdesignade system för hälsomätning, som enligt företaget ska vara det mest exakta någonsin i en wearable. Det mätte åtminstone min sömn tillräckligt bra. Apple säger dessutom att företaget har testat precisionen genom att jämföra resultaten med en elektrisk pulsmätare, vilket lustigt nog är precis samma metod som jag själv använder när jag testar smartklockor.

Jag bestämde mig för att ta reda på hur exakta Apples och Garmins bästa smartklockor egentligen är genom att ställa dem mot varandra i ett direkt test. Jag bar båda klockorna under en 30 minuter lång löprunda, en på varje handled. För att få ett referensvärde använde jag också en elektrisk pulsmätare med EKG-funktion på bröstet, precis som i Apples egna tester. Modellen jag använde var Frontier X2.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Löprundan var mer utmanande än vanligt eftersom rutten var väldigt kuperad, med en lång uppförsbacke ungefär halvvägs. Det fick definitivt pulsen att skjuta i höjden.

Det värde jag är mest intresserad av i den här typen av tester är genomsnittspulsen. Jag är medveten om att olika tillverkare använder olika algoritmer för att bearbeta sina mätvärden, så det går aldrig att förvänta sig att varje enskild pulsmätning ska stämma exakt överens. Det viktiga är att den wearable du använder ger konsekventa resultat och att den övergripande bilden stämmer med mätningarna från ett referensinstrument, exempelvis en elektrisk pulsmätare som bärs på bröstet. Sådana är generellt mer tillförlitliga än LED-baserade sensorer.

Ju närmare den genomsnittliga pulsen från de handledsbaserade enheterna med LED-sensorer ligger genomsnittspulsen från den elektriska pulsmätaren, desto bättre.

Generellt betraktar jag en skillnad på mindre än 5 slag per minut som en obetydlig felmarginal. Det innebär att jag utan problem skulle fortsätta använda enheten och rekommendera den till andra. En skillnad på mindre än 10 slag per minut är vanligtvis acceptabel för personer som tränar lätt eller mer sporadiskt och främst vill följa övergripande trender. Däremot skulle jag inte rekommendera en sådan enhet till träningsentusiaster som bryr sig om exempelvis pulszoner.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Men nu till resultaten – hur väl stod sig Apple Watch Ultra 4 och Garmin Fenix 9 Pro mot varandra?

Resultaten

(Image credit: Future)

Resultaten var utmärkta. Det är riktigt roligt att se att pulsmätaren Frontier X2, Garmin Fenix 9 Pro och Apple Watch Ultra 4 alla hamnade inom två slag per minut från varandra när det gäller genomsnittspulsen.

Från vänster till höger i skärmbilderna ovan registrerade Garmin Fenix 9 Pro en genomsnittspuls på 159 slag per minut, medan Apple Watch Ultra 4 registrerade 160 slag per minut. Frontier X2 uppmätte 158 slag per minut.

Swipe to scroll horizontally Wearable Genomsnittlig hjärtfrekvens (slag/min) Frontier X2 HRM 158 Garmin Fenix 9 Pro 159 Apple Watch Ultra 4 160

Att samtliga enheter hamnade inom 2 slag per minut från varandra är ett fantastiskt tecken på hög precision över hela linjen. Bortsett från skillnaderna i hur algoritmerna bearbetar informationen berättar alla tre enheterna samma historia om hur min kropp reagerade under det 30 minuter långa träningspasset.

Även andra mätvärden från de två klockorna är likartade. Ett exempel är kaloriförbrukningen, som kan skilja sig rejält mellan olika enheter. Här låg uppskattningarna nära varandra, med 388 respektive 375 förbrända kalorier.

Frontier X2 uppskattade också kaloriförbrukningen, men gav ett resultat som skilde sig markant från klockornas. Jag väljer dock att bortse från det eftersom klockorna samlar in betydligt mer information att basera sina beräkningar på. När det gäller Frontier X2 är det enbart pulsvärdena jag litar på i den här jämförelsen.

Jag är alltså mer än nöjd med mätvärdena från båda klockorna och kan fortsätta rekommendera dem som extremt exakta verktyg för hälso- och träningsregistrering.

Så vilken föredrar jag? Även om båda klockorna är väldigt exakta, är utvecklade för seriös träning och uthållighetsidrott samt erbjuder både dyklägen och satellitkommunikation, är de inte riktigt likvärdiga på alla områden.

Apple Watch har ett klart övertag när det gäller mjukvara, tredjepartsappar och smartklockefunktioner jämfört med Garmin Fenix 9 Pro. Garmin-klockan har däremot betydligt längre batteritid, med upp till 10 dagar jämfört med Apples 48 timmar, samt fler överlevnadsfunktioner, exempelvis en inbyggd LED-ficklampa.

Om jag skulle ge mig ut på ett äventyr som sträcker sig över flera dagar skulle jag välja Garmin varje gång. För vardagsbruk och kortare utflykter är Apple Watch däremot trevligare att använda, även om den tyvärr behöver laddas ungefär varannan dag.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.