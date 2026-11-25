När det gäller smartklockor i premiumklassen är Garmin Fenix och Apple Watch Ultra två av de mest populära produktserierna. Även om de skiljer sig åt på många sätt fyller båda klockorna i grunden samma funktion inom respektive märkes sortiment – de är extremt påkostade och tåliga versioner av märkenas billigare smartklockor, utformade för vandring och andra friluftsaktiviteter.

Så vilken ska du köpa under Black Friday? Det är frågan jag är här för att hjälpa dig att besvara. Jag har testat varje generation av Apple Watch Ultra och har växlat mellan Garmin Fenix 8, Apple Watch Ultra 3, Garmin Fenix 9 Pro och Apple Watch Ultra 4 under större delen av de senaste två åren. Jag har därför goda förutsättningar att ge dig råd om vilken av dessa klockor du bör köpa.

Mitt svar kommer inte att vara detsamma för alla – det beror på din budget och dina specifika behov. Jag hoppas dock att du efter att ha läst den här artikeln har en bättre uppfattning om vilken premiumklocka som passar just dig.

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Först och främst: använder du en iPhone?

För att börja med det uppenbara är det här valet egentligen bara aktuellt för iPhone-användare. Apple Watch fungerar enbart med iPhone, punkt slut. Om du har någon annan typ av telefon kan du alltså utesluta Apple Watch direkt.

Om du är Android-användare skulle jag välja en modell ur Garmin Fenix-serien, eftersom klockorna inte är låsta till ett specifikt operativsystem och fungerar med både Android och iPhone, så länge du laddar ner den tillhörande appen.

Om du har en Samsung-telefon skulle du kunna välja en Samsung Galaxy Watch Ultra 2, som är en riktigt bra klocka och fungerar utmärkt tillsammans med Samsung Health. Om du däremot hittar ett riktigt bra erbjudande på Garmin Fenix 8, som vi gav fem stjärnor i vårt test, skulle jag ha svårt att rekommendera Samsung-klockan framför en Fenix.

För det andra: tänk på priset

Garmin Fenix 9 och 9 Pro har nyligen lanserats och är fantastiska klockor – precis som Garmin Fenix 8 och Garmin Fenix 8 Pro före dem fick Garmin Fenix 9 Pro fem stjärnor i vårt test. De är dock långt ifrån billiga, med svenska priser på omkring 12 000–14 000 kronor för Pro-modellerna. Eftersom de är så pass nya är det dessutom osannolikt att vi får se några riktigt stora rabatter under Black Friday, även om det har dykt upp en del mindre prissänkningar.

Garmin Fenix 8 har däremot fått några fantastiska rabatter hos svenska återförsäljare just nu. Hos Power kan du köpa klockan i både 43 mm och 47 mm för bara 5 590 kronor, vilket är en rabatt på omkring 30 %. Det är ett riktigt bra pris för en så pass kompetent premiumklocka.

Även Garmin Fenix 8 Pro har fått en rejäl prissänkning. Just nu kan du få 47 mm-modellen hos Power för 7 499 kronor, vilket innebär en besparing på nästan 3 000 kronor. Om du vill ha en klocka med safirglas och inbyggd LTE- och satellitanslutning är det här ett erbjudande som är väl värt att kika närmare på.

Du sparar %30 Garmin Fenix 8: var 7 986 kr nu 5 590 kr hos power.se Spara nästan 2 400 kronor på Garmin Fenix 8, en av de bästa tränings- och äventyrsklockorna vi någonsin testat. Den är fullmatad med Garmins avancerade tränings- och hälsofunktioner, har en läcker AMOLED-skärm, lång batteritid och detaljerade kartor. Till det här priset är den ett fantastiskt köp för såväl ambitiösa motionärer som friluftsentusiaster. Även 43 mm-modellen finns tillgänglig för 5 590 kronor hos Power, om du föredrar en något mindre klocka.

Du sparar %28 Garmin Fenix 8 Pro: var 10 487 kr nu 7 499 kr hos power.se Du sparar nästan 3 000 kronor på Garmins påkostade Pro-modell. Utöver alla utmärkta tränings-, hälso- och navigationsfunktioner får du en 1,4-tums AMOLED-skärm med tåligt safirglas, upp till 15 dagars batteritid samt inbyggd LTE- och satellitanslutning med stöd för bland annat SOS-meddelanden. Ett utmärkt alternativ för dig som ofta ger dig ut på äventyr utan telefonen.

Precis som med Garmin Fenix-serien är rabatterna på årets Apple Watch Ultra 4 relativt små. Klockan kostar från 9 995 kronor hos Apple och det är fortfarande fjolårets Apple Watch Ultra 3 som fått de mest intressanta prissänkningarna.

Just nu går det att hitta Apple Watch Ultra 3 för omkring 7 000–7 800 kronor, beroende på färg och armband. Det är en hyfsat fin besparing jämfört med lanseringspriset på 9 995 kronor.

Till skillnad från Fenix 8 finns det bara en storlek av Apple Watch Ultra för varje generation, även om det finns två färgalternativ och flera olika typer av armband att välja mellan.

För det tredje: tänk på funktionerna

Apple Watch Ultra 3 och 4 (jag skulle inte rekommendera att köpa den ursprungliga modellen eller Ultra 2, eftersom du vill att din nya klocka ska vara kompatibel med Apples mjukvaruuppdateringar så länge som möjligt) är fullproppade med alldeles för många smarta mjukvarufunktioner för att räkna upp här. Det som saknas kan du dessutom få via App Store.

När det gäller hårdvaran är Apple Watch Ultra-serien fortfarande guldstandarden för GPS och pulsmätning och den måttstock jag använder när jag testar andra klockor. Samtliga modeller har stöd för mobilabonnemang direkt ur kartongen, vilket gör att du kan använda klockan som en liten telefon även när den inte är ansluten via Bluetooth.

Fenix 8 och Fenix 9 ligger efter Apple Watch när det gäller mjukvarufunktioner. Deras användargränssnitt är inte riktigt lika bra och även om du precis som på Apple Watch får funktioner för hantering av aviseringar, en digital plånbok och möjligheten att hitta din telefon är dessa inte skräddarsydda för iPhone. Upplevelsen blir därför inte lika smidig när du använder dessa funktioner, medan allt fungerar sömlöst hos Apple.

Baserat på mina omfattande tester är Fenix-serien dock så nära Apple Watch när det gäller noggrannhet för GPS och pulsmätning att skillnaden i praktiken är försumbar. Båda har avancerade navigationsfunktioner, detaljerade färgkartor och virtuella farthållare. Fenix främsta fördel gentemot Apple Watch är däremot batteritiden, med omkring 9–18 dagar beroende på modell, jämfört med Apples två dagar.

Det innebär mer sömnspårning, fler träningspass med GPS och mindre oro över batteritiden. Fenix har dessutom fler praktiska överlevnadsverktyg, som en separat LED-ficklampa, medan Ultra använder sin skärm som ficklampa.

Så vilken ska du köpa?

(Image credit: Future)

Med Black Friday-erbjudanden som pressar ner priserna på Garmin Fenix 8 och Apple Watch Ultra 3 rejält kan det vara svårt att välja vilken man ska slå till på, speciellt eftersom de är så pass likvärdiga när det gäller prestanda. Här i Sverige har Garmin Fenix 8 dock ett tydligt prisövertag just nu.

Baserat på informationen ovan kan valet av klocka kokas ner till tre väldigt enkla frågor:

Behöver du lång batteritid? Om du sannolikt kommer att gå mer än 24–48 timmar utan att ladda din klocka, även med tillgång till snabbladdning, bör du välja Fenix 8.

Om du sannolikt kommer att gå mer än 24–48 timmar utan att ladda din klocka, även med tillgång till snabbladdning, bör du välja Fenix 8. Vill du kunna använda klockan utan telefonen? Garmin Fenix 8 Pro har stöd för LTE- och satellitkommunikation via Garmins inReach-abonnemang och har dessutom fått en riktigt fin rabatt hos Power under Black Friday. Samtliga Apple Watch Ultra-modeller kan däremot anslutas till ett kompatibelt mobilabonnemang för att ringa samtal, skicka meddelanden, hantera mejl, WhatsApp och liknande, vilket gör dem till betydligt bättre kommunikationsverktyg för vardagen.

Garmin Fenix 8 Pro har stöd för LTE- och satellitkommunikation via Garmins inReach-abonnemang och har dessutom fått en riktigt fin rabatt hos Power under Black Friday. Samtliga Apple Watch Ultra-modeller kan däremot anslutas till ett kompatibelt mobilabonnemang för att ringa samtal, skicka meddelanden, hantera mejl, WhatsApp och liknande, vilket gör dem till betydligt bättre kommunikationsverktyg för vardagen. Använder du redan Apple-produkter till allt? Om du redan äger en iPhone, AirPods och en Mac är det mer logiskt att välja Apple Watch, eftersom du får många användbara funktioner som fungerar tillsammans mellan enheterna.

Om du inte vill betala extra för att ansluta klockan till ditt mobilabonnemang och använda den som ett kommunikationsverktyg och du inte gillar tanken på att behöva ladda klockan varannan dag, skulle jag välja Garmin Fenix 8. Med tanke på de fantastiska rabatterna ovan skulle jag faktiskt välja den framför en Fenix 9 till fullpris.

Om du däremot gillar tanken på att ha en liten telefon på handleden som ansluter sömlöst till dina övriga Apple-enheter, samtidigt som du får en högpresterande smartklocka, skulle jag välja Apple Watch Ultra 3 till rabatterat pris.