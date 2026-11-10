Andreas Almgren vann New York Marathon utan någon dyr Garmin-klocka – här är den prisvärda Coros-modellen vi håller koll på inför Black Friday

Andreas Almgren stod för en historisk prestation när han vann New York City Marathon den 1 november. Den 31-årige svensken korsade mållinjen på otroliga 2:06:01 – en smått absurd tid för att springa 42,195 kilometer. Segern var dessutom extra imponerande eftersom det var hans allra första maraton och han blev den första svensken någonsin att vinna det prestigefyllda loppet.

Medan löparvärlden nu analyserar allt från hans kostupplägg till hur han fördelade krafterna under loppet har vi fastnat för en annan detalj: hans löparklocka. Under träningen använder Almgren nämligen Coros Pace 4, en modell som är betydligt billigare än många av de mest avancerade träningsklockorna på marknaden.

Rekordlöparen Sebastian Sawe, som vann London Marathon tidigare i år, använde Garmins billigaste klocka, den numera ålderstigna Garmin Forerunner 55. Även Almgren föredrar en lätt och relativt billig löparklocka för sin dagliga träning, snarare än en dyr premiummodell som Apple Watch Ultra 4 eller Garmin Fenix 9 Pro.

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Enligt Coros egen presentation av Andreas Almgren använder han vanliga Pace 4 tillsammans med en Coros-pulsmätare under träningen. Under själva New York Marathon använde han däremot den nyare Coros Pace 4 Pro.

Det visar att du inte behöver lägga enorma summor på en avancerad träningsklocka för att få ett riktigt bra träningsverktyg, även på absolut elitnivå.

Här i Sverige kostar Coros Pace 4 för närvarande runt 3 200-3 400 kronor beroende på återförsäljare. Det är fortfarande en rätt så stor investering, men långt ifrån vad många av de mest avancerade Garmin- och Apple-klockorna kostar.

Coros Pace 4

(Image credit: Future / Paul Hatton)

Vi testade Coros Pace 4 i februari i år och gav den betyget 4 av 5 stjärnor. Vår testare uppskattade framför allt hur mycket prestanda man får för pengarna och beskrev den som en specialiserad och prisvärd träningsklocka som kombinerar avancerad skärmteknik med funktioner särskilt anpassade för idrottare.

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Det här är mindre av en traditionell smartklocka och mer av ett renodlat träningsverktyg. Den är tillverkad helt i lättviktsplast i stället för snygga, men tyngre, metalldelar.

Batteritiden på upp till 19 dagar är en enorm förbättring jämfört med smartklockor från Apple, Samsung och Google, samt många Garmin-modeller. Det gör den särskilt intressant för löpare som regelbundet ger sig ut på långa träningspass med GPS aktiverad och dessutom vill kunna registrera sömnen utan att behöva ladda klockan hela tiden.

På tal om GPS har klockan ett GNSS-chip med stöd för dubbla frekvenser, vilket förbättrar positioneringen bland höga byggnader. Det gör den till ett bra alternativ för löpning i storstadsmiljöer som New York, men också för den som springer genom centrala Stockholm, Göteborg eller andra svenska städer där byggnader kan störa satellitsignalerna. Det är också en funktion som kan vara minst lika användbar under en löprunda på skogsstigarna som under ett stadslopp.

(Image credit: Future / Paul Hatton)

Däremot är Coros Pace 4 inte lika avancerad som smartklocka. Den har begränsade funktioner för aviseringar och samtal och saknar i princip stöd för tredjepartsappar. Samsung och Google har Play Store, Apple har App Store och till och med Garmin erbjuder appbutiken Connect IQ. Coros håller sig däremot till sitt eget träningsfokuserade ekosystem.

Du kan ansluta klockan till andra tjänster som Strava och styra medieuppspelning från handleden, men du får inte samma möjlighet att installera särskilda appar direkt på klockan som hos många konkurrenter.

För elitlöpare är sådana funktioner däremot sällan det viktigaste. De vill ha ett lätt och pålitligt träningsverktyg med lång batteritid, virtuella tempfunktioner, noggrann GPS-positionering och pulsmätning.

På alla de punkterna levererar Coros Pace 4. Med priser från omkring 3 290 kronor är den dessutom ett intressant alternativ för både seriösa motionärer och mer ambitiösa löpare.

Kan Coros Pace 4 bli ett Black Friday-fynd?

Vi håller just nu på att testa Coros Pace 4 Pro, efterföljaren till Pace 4 och modellen som Almgren använde under sin historiska seger i New York. Den ser ut att bli minst lika bra som standardmodellen, men det kanske mest intressanta är vad lanseringen kan innebära för priset på vanliga Pace 4.

När en ny modell lanseras brukar den äldre ofta sjunka i pris, särskilt under stora reahelger. Med Black Friday den 27 november runt hörnet tycker vi därför att Coros Pace 4 är en löparklocka som svenska köpare definitivt bör hålla ögonen på.

Enligt Prisjakt ligger det lägsta svenska priset just nu på cirka 3 290 kronor, medan flera butiker säljer den för omkring 3 399 kronor. Prisjakts prishistorik visar samtidigt en relativt stabil prisnivå under de senaste tre månaderna, vilket innebär att det fortfarande kan finnas utrymme för intressanta rabatter.

Om priset sjunker ytterligare under Black Friday kan Coros Pace 4 bli ett riktigt bra köp för den som vill ha en kompetent löparklocka utan att behöva betala för alla extrafunktioner som finns i betydligt dyrare modeller.

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