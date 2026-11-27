Bästa Black Friday-erbjudandena på smartklockor 2026 – fynda Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Garmin och fler
Dagens bästa fynd på smartklockor för alla, från seriösa atleter till teknikentusiaster.
Black Friday är äntligen här och årets erbjudanden på smartklockor är faktiskt riktigt bra. De känns dessutom extra lockande med tanke på det ekonomiska läget, där stigande komponentkostnader driver upp priserna på elektronik världen över.
Det känns som att allt fler smarta teknikprylar blir dyrare, inklusive smartklockor. Med erbjudanden som Samsung Galaxy Watch 8 för bara 1 690 kronor och Garmin Fenix 8 för 5 590 kronor är det därför ett utmärkt tillfälle att slå till. Dessutom är klockorna fullpackade med funktioner som hjälper dig att förbättra din hälsa och träning.
På den här sidan hittar du Black Friday-erbjudanden på smartklockor för alla möjliga budgetar. Vi har bevakat Black Friday-erbjudanden på smartklockor i många år och vet vilka modeller som är värda att hålla utkik efter och vilka rabatter som faktiskt är värda att slå till på.
Vi har handplockat erbjudanden på Apple Watch för iPhone-användare, Samsung Galaxy Watch för Android-användare och avancerade träningsklockor från Garmin för dig som älskar löpning och friluftsliv. Vi har även letat fram några extra prisvärda alternativ för dig som inte vill spendera en förmögenhet på din nästa smartklocka.
Ta en titt på erbjudandena nedan – här finns smartklockor för såväl nybörjare som seriösa atleter och teknikentusiaster.
Snabblista
- Apple Watch
Apple Watch SE 3 (40 mm):
2 984 krnu 2 690 kr hos NetOnNet
Apple Watch Series 12 (42 mm):
4 987 krnu 4 490 kr hos Elgiganten
Apple Watch Series 12 (46 mm):
5 587 krnu 5 090 kr hos Elgiganten
- Samsung Galaxy Watch
Samsung Galaxy Watch 8 (40 mm):
3 587 krnu 1 690 kr hos NetOnNet
Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 mm):
5 887 krnu 3 690 kr hos Elgiganten
Samsung Galaxy Watch 8 Classic (46 mm LTE):
6 487 krnu 3 990 kr hos Elgiganten
Samsung Galaxy Watch Ultra (2025):
7 990 krnu 5 790 kr hos Kjell & Company
- Garmin
Garmin Fenix 8 (47 mm):
7 986 krnu 5 590 kr hos Power
Garmin Fenix 8 Pro (47 mm):
10 487 krnu 7 499 kr hos Power
Garmin Forerunner 265:
3 882 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
Garmin Venu 3S:
3 899 krnu 2 990 kr hos NetOnNet
- Google Pixel Watch
Google Pixel Watch 5 (41 mm Wi-Fi):
5 949 krnu 3 490 kr hos Elgiganten
Google Pixel Watch 5 (45 mm Wi-Fi):
6 389 krnu 3 990 kr hos Elgiganten
- Huawei
Huawei Watch Fit 4:
1 686 krnu 1 090 kr hos Power
Huawei Watch Fit 4 Pro:
2 886 krnu 1 590 kr hos Power
Huawei Watch GT 5 (46 mm):
2 487 krnu 1 490 kr hos Elgiganten
Black Friday – bästa Apple Watch-erbjudandena
Apple Watch SE 3 är ett utmärkt instegsalternativ för iPhone-användare som vill ha en smidig smartklocka utan att behöva betala för alla avancerade funktioner hos de dyrare modellerna. Här får du pulsmätning, sömnspårning, träningsfunktioner, smarta notiser och upp till 18 timmars batteritid. Ett bra val som första Apple Watch.
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Apples senaste smartklocka är ett lockande alternativ för dig som vill ha en komplett smartklocka till din iPhone. Här får du en alltid aktiv skärm, omfattande hälso- och träningsfunktioner, snabbladdning och upp till 24 timmars batteritid. Den mindre modellen passar dessutom utmärkt för dig med smalare handleder.
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Om du föredrar en större skärm är 46 mm-versionen av Apple Watch Series 12 väl värd att överväga. Du får samma omfattande funktioner som hos den mindre modellen, men med mer utrymme för träningsstatistik, notiser och appar. En riktigt mångsidig smartklocka för såväl vardagsbruk som regelbunden träning.
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Black Friday – bästa Samsung Galaxy Watch-erbjudandena
Det här är ett av de absolut bästa smartklockefynden under årets Black Friday. Galaxy Watch 8 kombinerar en läcker AMOLED-skärm med omfattande hälsospårning, avancerade sömnanalyser, träningsfunktioner och tillgång till mängder av appar via Wear OS. Med över halva priset bortskalat är den ett fantastiskt köp för Android-användare, framför allt för dig som redan har en Samsung-telefon.
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Galaxy Watch 8 Classic är ett härligt alternativ för dig som uppskattar ett mer traditionellt klockutseende. Den fysiska roterbara boettringen är ett av våra favoritinslag hos Samsungs Classic-modeller och gör det enkelt att navigera bland appar och menyer. Lägg till en exklusiv konstruktion, omfattande hälsospårning och alla fördelar med Wear OS så har du en riktigt trevlig premiumklocka.
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För bara 300 kronor mer än Bluetooth-versionen kan du få Galaxy Watch 8 Classic med LTE-anslutning. Med ett kompatibelt mobilabonnemang kan du bland annat ringa samtal och hålla dig uppkopplad även när du lämnar telefonen hemma. Ett särskilt bra alternativ för dig som gärna ger dig ut på löprundor eller träningspass utan mobilen.
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Samsung Galaxy Watch Ultra riktar sig till dig som vill ha något tåligare och mer avancerat än en vanlig Galaxy Watch. Här får du en robust titankonstruktion, en stor och ljusstark skärm, avancerade träningsfunktioner och GPS med dubbla frekvensband. Ett utmärkt premiumalternativ för Android-användare som ägnar sig åt löpning, vandring och andra utomhusaktiviteter.
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Black Friday – bästa Garmin-erbjudandena
Garmin Fenix 8 är fortfarande en fantastisk multisportklocka trots att nyare modeller har kommit ut på marknaden. Den erbjuder en underbar AMOLED-skärm, detaljerade kartor, avancerade träningsanalyser, en inbyggd LED-ficklampa och en riktigt tålig konstruktion. Det är ett av våra främsta köptips för löpare, vandrare och friluftsentusiaster som vill ha en avancerad träningsklocka.
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Fenix 8 Pro tar den redan imponerande Fenix-serien ytterligare ett steg framåt med inbyggd satellit- och LTE-anslutning. Med ett kompatibelt abonnemang kan du hålla kontakten med omvärlden och använda SOS-funktioner även när du befinner dig utanför mobilnätets täckning. Ett riktigt lockande alternativ för äventyrare som vill ha avancerade träningsfunktioner och extra trygghet ute i vildmarken.
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Garmin Forerunner 265 är ett fantastiskt val för ambitiösa löpare som vill ta sin träning till nästa nivå. Här får du en färgstark AMOLED-skärm, utmärkt GPS-spårning, detaljerade träningsanalyser och personliga rekommendationer för träning och återhämtning. Med upp till 13 dagars batteritid och en prislapp på under 3 000 kronor är den ett riktigt prisvärt alternativ.
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Venu 3S är ett utmärkt alternativ för dig som vill ha Garmins fina hälso- och träningsfunktioner i ett lite elegantare och mer kompakt format. Här får du omfattande sömnspårning, Body Battery, en ljusstark AMOLED-skärm och upp till 10 dagars batteritid. Du kan dessutom hantera samtal direkt från handleden när klockan är ansluten till din telefon.
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Black Friday – bästa Google Pixel Watch-erbjudandena
Google Pixel Watch 5 är ett riktigt intressant alternativ för Android-användare som vill ha en stilren smartklocka med en sömlös Google-upplevelse. Du får tillgång till Gemini, Fitbits omfattande hälso- och träningsplattform samt mängder av appar via Wear OS. Den kompakta 41 mm-modellen passar dessutom utmärkt för dig som föredrar lite mindre smartklockor.
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Om du gillar Googles smartklockor men föredrar en större skärm och ett större batteri är 45 mm-versionen av Pixel Watch 5 värd de extra 500 kronorna. Du får samma eleganta design, smidiga Wear OS-upplevelse och omfattande hälsospårning som hos den mindre modellen, men med mer skärmutrymme för appar, notiser och träningsstatistik.
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Black Friday – bästa Huawei Watch-erbjudandena
Huawei Watch Fit 4 är ett otroligt prisvärt alternativ för dig som vill ha en snygg och lätt träningsklocka utan att spendera flera tusen kronor. Här får du en stor och ljusstark AMOLED-skärm, GPS med dubbla frekvensband, omfattande hälsospårning och upp till 10 dagars batteritid. Den fungerar dessutom med både Android och iOS.
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Huawei Watch Fit 4 Pro erbjuder imponerande mycket premiumteknik för pengarna. Här får du safirglas, titandetaljer, en otroligt ljusstark AMOLED-skärm med en maximal ljusstyrka på 3 000 nits, EKG-mätning och avancerade träningsfunktioner för bland annat golf, terränglöpning och fridykning. För under 1 600 kronor är det här ett av våra absoluta favoritfynd under årets Black Friday.
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Huawei Watch GT 5 är en riktigt trevlig smartklocka för dig som prioriterar batteritid, design och träningsfunktioner framför tillgång till ett enormt appbibliotek. Den kombinerar ett klassiskt klockutseende med en färgstark AMOLED-skärm, omfattande hälsospårning och stöd för mängder av träningsformer. För under 1 500 kronor är den ett mycket prisvärt alternativ för såväl Android- som iPhone-användare.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.