Black Friday är äntligen här och årets erbjudanden på smartklockor är faktiskt riktigt bra. De känns dessutom extra lockande med tanke på det ekonomiska läget, där stigande komponentkostnader driver upp priserna på elektronik världen över.

Det känns som att allt fler smarta teknikprylar blir dyrare, inklusive smartklockor. Med erbjudanden som Samsung Galaxy Watch 8 för bara 1 690 kronor och Garmin Fenix 8 för 5 590 kronor är det därför ett utmärkt tillfälle att slå till. Dessutom är klockorna fullpackade med funktioner som hjälper dig att förbättra din hälsa och träning.

På den här sidan hittar du Black Friday-erbjudanden på smartklockor för alla möjliga budgetar. Vi har bevakat Black Friday-erbjudanden på smartklockor i många år och vet vilka modeller som är värda att hålla utkik efter och vilka rabatter som faktiskt är värda att slå till på.

Vi har handplockat erbjudanden på Apple Watch för iPhone-användare, Samsung Galaxy Watch för Android-användare och avancerade träningsklockor från Garmin för dig som älskar löpning och friluftsliv. Vi har även letat fram några extra prisvärda alternativ för dig som inte vill spendera en förmögenhet på din nästa smartklocka.

Ta en titt på erbjudandena nedan – här finns smartklockor för såväl nybörjare som seriösa atleter och teknikentusiaster.

Snabblista

Black Friday – bästa Apple Watch-erbjudandena

Black Friday – bästa Samsung Galaxy Watch-erbjudandena

Black Friday – bästa Garmin-erbjudandena

Du sparar %23 Garmin Forerunner 265: var 3 882 kr nu 2 990 kr hos netonnet.se Garmin Forerunner 265 är ett fantastiskt val för ambitiösa löpare som vill ta sin träning till nästa nivå. Här får du en färgstark AMOLED-skärm, utmärkt GPS-spårning, detaljerade träningsanalyser och personliga rekommendationer för träning och återhämtning. Med upp till 13 dagars batteritid och en prislapp på under 3 000 kronor är den ett riktigt prisvärt alternativ. Read more Read less ▼

Du sparar %23 Garmin Venu 3S : var 3 899 kr nu 2 990 kr hos netonnet.se Venu 3S är ett utmärkt alternativ för dig som vill ha Garmins fina hälso- och träningsfunktioner i ett lite elegantare och mer kompakt format. Här får du omfattande sömnspårning, Body Battery, en ljusstark AMOLED-skärm och upp till 10 dagars batteritid. Du kan dessutom hantera samtal direkt från handleden när klockan är ansluten till din telefon. Read more Read less ▼

Black Friday – bästa Google Pixel Watch-erbjudandena

Black Friday – bästa Huawei Watch-erbjudandena

Du sparar %35 Huawei Watch Fit 4: var 1 686 kr nu 1 090 kr hos power.se Huawei Watch Fit 4 är ett otroligt prisvärt alternativ för dig som vill ha en snygg och lätt träningsklocka utan att spendera flera tusen kronor. Här får du en stor och ljusstark AMOLED-skärm, GPS med dubbla frekvensband, omfattande hälsospårning och upp till 10 dagars batteritid. Den fungerar dessutom med både Android och iOS. Read more Read less ▼

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