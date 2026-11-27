Glad Black Friday allihop! Sony och Black Friday är en oslagbar kombination. Företagets over-ear-hörlurar hör till de mest populära i världen och det med god anledning: de är fantastiska. Ett av våra favoritfynd under årets rea är därför Sony WH-1000XM6, som du just nu kan få för bara 3 690 kronor hos Elgiganten och NetOnNet (tidigare 4 889 kronor).

Ett ännu mer prisvärt alternativ är nya Sony WH-1000XM4C, som kombinerar den ikoniska designen med uppdaterad teknik. Just nu kostar de bara 1 990 kronor hos NetOnNet, jämfört med tidigare 3 290 kronor. Med tanke på att Sony presenterade dem så sent som i september är det en imponerande rabatt!

Om du är ute efter ett par andra hörlurar från Sony eller ett par riktigt bra earbuds kan du fortsätta scrolla för att se de bästa erbjudandena vi hittat hos svenska återförsäljare.

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Bästa Sony-deals under Black Friday – snabböversikt

Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på Sony

Du sparar %29 Sony WF-1000XM6: var 3 490 kr nu 2 490 kr hos netonnet.se Sonys senaste premium-earbuds har fått en riktigt fin rabatt. I vårt test av Sony WF-1000XM6 imponerades vi av ljudkvaliteten, som närmar sig vad man kan förvänta sig av betydligt dyrare hörlurar för audiofiler. Den generösa ljudbilden i kombination med avancerad aktiv brusreducering gör dem till ett utmärkt val för kräsna musikälskare som föredrar ett smidigare format. Med en tusenlapp i rabatt är de ännu enklare att rekommendera. Read more Read less ▼

Du sparar %40 Sony WH-1000XM4C: var 3 290 kr nu 1 990 kr hos netonnet.se Redan, Sony? De här hörlurarna är en uppdaterad version av Sony WH-1000XM4, som fick full pott med fem av fem stjärnor i vårt test. Den nya modellen behåller den omtyckta designen, men kommer med modernare teknik och upp till 34 timmars batteritid. Vi har ännu inte hunnit testa den uppdaterade modellen, men en rabatt på 40 % bara ett par månader efter lanseringen är svår att ignorera. Ett lockande alternativ för dig som vill ha premiumhörlurar utan att betala flaggskeppspriser. Read more Read less ▼

Du sparar %39 Sony WH-CH720N: var 1 290 kr nu 790 kr hos netonnet.se Om du vill komma undan ännu billigare är Sony WH-CH720N ett utmärkt alternativ. De här lätta over-ear-hörlurarna erbjuder en bekväm passform, aktiv brusreducering och upp till 35 timmars batteritid med brusreduceringen aktiverad. De har inte riktigt samma påkostade konstruktion som modellerna i 1000X-serien, men för bara 790 kronor får du väldigt mycket för pengarna. Ett bra budgetalternativ för kontoret, skolan och den dagliga pendlingen. Read more Read less ▼

Du sparar %22 Sony WF-C710N: var 945 kr nu 739 kr hos netonnet.se Om Sonys flaggskepps-earbuds känns lite väl dyra är WF-C710N värda att kika närmare på. Här får du ett par smidiga, helt trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering, bra batteritid och en betydligt mer plånboksvänlig prislapp. Ett utmärkt alternativ för dig som vill kunna stänga ute störande ljud under pendlingen eller på kontoret utan att behöva lägga flera tusen kronor på ett par earbuds. Read more Read less ▼

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