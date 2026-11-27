Bästa Black Friday-erbjudanden på Sony: prissänkningar på brusreducerande hörlurar, earbuds, soundbars och mer
Fynda Sonys populära flaggskeppshörlurar, prisvärda budgetmodeller och mycket mer.
Glad Black Friday allihop! Sony och Black Friday är en oslagbar kombination. Företagets over-ear-hörlurar hör till de mest populära i världen och det med god anledning: de är fantastiska. Ett av våra favoritfynd under årets rea är därför Sony WH-1000XM6, som du just nu kan få för bara 3 690 kronor hos Elgiganten och NetOnNet (tidigare 4 889 kronor).
Ett ännu mer prisvärt alternativ är nya Sony WH-1000XM4C, som kombinerar den ikoniska designen med uppdaterad teknik. Just nu kostar de bara 1 990 kronor hos NetOnNet, jämfört med tidigare 3 290 kronor. Med tanke på att Sony presenterade dem så sent som i september är det en imponerande rabatt!
Om du är ute efter ett par andra hörlurar från Sony eller ett par riktigt bra earbuds kan du fortsätta scrolla för att se de bästa erbjudandena vi hittat hos svenska återförsäljare.
Var försiktig när du handlar på nätet och ha en riktigt härlig Black Friday!
Bästa Sony-deals under Black Friday – snabböversikt
- Sony WH-1000XM6:
4 889 krnu 3 690 kr hos Elgiganten
- Sony WF-1000XM6:
3 490 krnu 2 490 kr hos NetOnNet
- Sony WH-1000XM4C:
3 290 krnu 1 990 kr hos NetOnNet
- Sony WH-CH730N:
1 490 krnu 990 kr hos NetOnNet
- Sony WH-CH720N:
1 290 krnu 790 kr hos NetOnNet
- Sony WF-C710N:
945 krnu 739 kr hos NetOnNet
Dagens bästa Black Friday-erbjudanden på Sony
De här hörlurarna är klassledande av en anledning. Sonys flaggskepp erbjuder bland det bästa det japanska märket har att erbjuda – utmärkt komfort, mjuka öronkåpor, fantastiskt ljud och en aktiv brusreducering som effektivt stänger ute omvärlden. Lägg till upp till 30 timmars batteritid och du har ett par utmärkta hörlurar för såväl långresor som vardagsbruk. Med nästan 1 200 kronor i rabatt är de ett av våra absoluta favoritfynd under årets Black Friday.
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Sonys senaste premium-earbuds har fått en riktigt fin rabatt. I vårt test av Sony WF-1000XM6 imponerades vi av ljudkvaliteten, som närmar sig vad man kan förvänta sig av betydligt dyrare hörlurar för audiofiler. Den generösa ljudbilden i kombination med avancerad aktiv brusreducering gör dem till ett utmärkt val för kräsna musikälskare som föredrar ett smidigare format. Med en tusenlapp i rabatt är de ännu enklare att rekommendera.
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Redan, Sony? De här hörlurarna är en uppdaterad version av Sony WH-1000XM4, som fick full pott med fem av fem stjärnor i vårt test. Den nya modellen behåller den omtyckta designen, men kommer med modernare teknik och upp till 34 timmars batteritid. Vi har ännu inte hunnit testa den uppdaterade modellen, men en rabatt på 40 % bara ett par månader efter lanseringen är svår att ignorera. Ett lockande alternativ för dig som vill ha premiumhörlurar utan att betala flaggskeppspriser.
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Du behöver inte lägga flera tusen kronor på ett par hörlurar för att få aktiv brusreducering. Sony WH-CH730N lanserades så sent som i september och finns redan tillgängliga för under tusenlappen. Här får du aktiv brusreducering, Sonys DSEE-teknik för ljudförbättring och en batteritid på upp till hela 75 timmar. Ett riktigt intressant alternativ för studenter, pendlare och alla som vill ha ett par mångsidiga vardagshörlurar utan att tömma plånboken.
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Om du vill komma undan ännu billigare är Sony WH-CH720N ett utmärkt alternativ. De här lätta over-ear-hörlurarna erbjuder en bekväm passform, aktiv brusreducering och upp till 35 timmars batteritid med brusreduceringen aktiverad. De har inte riktigt samma påkostade konstruktion som modellerna i 1000X-serien, men för bara 790 kronor får du väldigt mycket för pengarna. Ett bra budgetalternativ för kontoret, skolan och den dagliga pendlingen.
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Om Sonys flaggskepps-earbuds känns lite väl dyra är WF-C710N värda att kika närmare på. Här får du ett par smidiga, helt trådlösa hörlurar med aktiv brusreducering, bra batteritid och en betydligt mer plånboksvänlig prislapp. Ett utmärkt alternativ för dig som vill kunna stänga ute störande ljud under pendlingen eller på kontoret utan att behöva lägga flera tusen kronor på ett par earbuds.
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Vill du dra igång festen ordentligt? Sony ULT Tower 5 är en rejäl Bluetooth-högtalare för dig som gillar kraftfullt ljud och ordentligt tryck i basen. Med flera ljudlägen och musikreagerande belysning är den som gjord för hemmafester. Den är knappast högtalaren du stoppar ner i ryggsäcken för en spontan utflykt, men om du vill ha något som kan fylla ett större rum med musik är det här ett riktigt lockande erbjudande.
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.