De bästa hörlurarna vi någonsin testat har precis blivit ännu billigare under Black Friday

Black Friday-rean har bjudit på en hel del riktigt bra deals i år och nu har vi hittat ytterligare ett som är värt att kolla in. Sonys flaggskeppslurar WH-1000XM6 har fått en riktigt fin prissänkning hos Amazon, som låter dig spara ett par hundralappar på den senaste toppmodellen från företaget.

Detta är testvinnande hörlurar som har blivit favoriter hos många av skribenterna i TechRadar-teamet. Vår kollega Harry Padoan har knappt tagit av sig sina sedan han införskaffade dem för 6 månader sedan och säger att de levererar ett beroendeframkallande djupt basregister, härligt fylliga mellanregister och stramt kontrollerad diskant, vilket gör att favoritlåtarna låter bättre än någonsin tidigare. Med brusreduceringen i absolut toppklass kan du dessutom stänga ute omvärlden helt.

Du kan läsa mer om erbjudandet här nedanför – och självklart kan du också spana in vår stora Black Friday-hubb för de bästa priserna på allt från robotdammsugare till smartklockor.

Amazons Black Friday-deal på Sony WH-1000XM6

9% rabatt Du sparar 447 kr Sony WH-1000XM6: var 4 937 kr nu 4 490 kr hos amzn.to Spara 447 kronor: Sony WH-1000XM6 är Sonys senaste flaggskepps hörlurar med klassledande brusreducering, förbättrat ljud och upp till 30 timmars batteritid. Det här är ett av de bästa priserna vi sett hittills på hörlurarna och en riktigt bra Black Friday-deal för dig som vill ha absolut toppklass när det gäller ljud och komfort.

I vår recension av Sony WH-1000XM6 hyllade vi hörlurarna för deras uppdaterade ljudsignatur, som tagits fram i samarbete med ledande masteringingenjörer och levererar ett omslutande, dynamiskt och välbalanserat ljud.

Vi imponerades också rejält av deras kraftfulla brusreducering, där XM6-modellens ANC konkurrerar direkt med de nya Bose QuietComfort Ultra Headphones Gen 2. Du får upp till 30 timmars batteritid, silkeslena touchkontroller som faktiskt är värda att använda och ett stort antal funktioner att utforska i Sound Connect-appen. Dessutom är XM6 bland de snyggaste hörlurarna Sony har släppt – och till skillnad från Sony WH-1000XM5 går de faktiskt att fälla ihop.

Det här kan vara ett av de bästa Black Friday-erbjudandena vi får se i år.

