Jag testar gamingprylar på heltid – här är uppgraderingarna jag skulle satsa på inför GTA 6, från kontrollers till headset och OLED-skärmar

Det är inte varje dag vi får ett spelsläpp av samma kaliber som GTA 6. Med tanke på hur efterlängtat spelet är kan det vara ett perfekt tillfälle att se över sin gamingutrustning och fundera på om det är dags för några uppgraderingar. Oavsett om du är ute efter en bättre handkontroll, ett nytt headset eller en riktigt bra TV finns det gott om alternativ som kan lyfta spelupplevelsen till nästa nivå.

Om det någonsin funnits ett spel som motiverar en uppgradering av åtminstone delar av din gamingutrustning så är det nog det här. Du behöver inte nödvändigtvis lägga en förmögenhet heller. Med lite tålamod och genom att hålla utkik efter rabatter hos olika återförsäljare går det ofta att hitta riktigt bra gamingprylar till betydligt lägre priser.

Standardkontrollerna till PS5 och Xbox hör fortfarande till våra favoriter och även gamingheadset i budgetklassen är bättre än någonsin. Men det är ofta när man tar steget upp till lite mer påkostad utrustning som skillnaderna verkligen börjar märkas.

Det är här listan här nedanför kommer in i bilden. Jag har valt ut fyra handkontroller, fyra headset och fyra TV-apparater som alla skulle innebära riktigt fina uppgraderingar av din gamingutrustning och göra ditt kommande äventyr i Vice City ännu bättre.

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