IFA 2026 ”Best in Show”: våra 25 favoriter från teknikmässan i Berlin – från robotar som gör volter till modulära solcellsbatterier

IFA, Berlins enorma årliga teknikmässa, är platsen där några av världens största teknikföretag visar upp sina senaste innovationer – och årets upplaga är en av de starkaste vi sett på länge när det gäller spännande nya lanseringar.

IFA är ett perfekt ställe för att upptäcka fascinerande nya prylar och enheter, från nästa generations AR-glasögon och självkörande personliga transportfordon till märkliga nya köksapparater och hela arméer av humanoida robotar.

Vi har valt ut de bästa produkterna bland de nominerade till våra IFA 2026 ”Best in Show”-utmärkelser och sammanställt en lista över våra 25 vinnare. Urvalet baseras på hur innovativa produkterna är, hur väl de fyller sitt tänkta användningsområde och hur stor påverkan vi tror att de kommer att få inom sina respektive delar av teknikmarknaden.

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Det fanns förstås många fler produkter som vi verkligen gillade, men vi var tvungna att vara hårda i urvalet. Här är våra favoriter från IFA 2026.

Anker Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro

(Image credit: Anker)

Den bästa tekniken ger konkreta fördelar i vardagen – och vad kan vara mer värdefullt än en god natts sömn? Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro använder optiska PPG-sensorer i öronen för att mäta din puls. Tack vare den stora mängden kapillärer och hörselgångens stabila position kan det ge högre precision än andra metoder för optisk mätning. Informationen skickas sedan till laddningsfodralet SleepHub, som har en smart skärm och kan användas utan mobilen.

Sleep Earbuds 4 Pro erbjuder både passiv ljudisolering och aktiv brusreducering på 30 dB. Fodralet har dessutom ett system som upptäcker snarkningar från din partner och maskerar ljudet med hjälp av inbyggda ljud. Trots att flera nya komponenter har lagts till är själva hörlurarna tunnare än tidigare generationer och ska dessutom vara ännu bekvämare för den som sover på sidan.

Ankers dynamiska BioSync-ljudsystem övervakar hur avslappnad du är i realtid och anpassar kontinuerligt ljudinnehållet och dess struktur för att hjälpa dig hitta de mest effektiva ljuden för att somna. Sömnöronproppar är en typ av teknik som faktiskt kan förbättra både hälsa och välbefinnande genom bättre sömn – och Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro ser ut att vara en riktigt smart uppgradering.

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Agibot A3

(Image credit: Agibot)

Agibot gör riktigt imponerande saker med humanoida robotar och den fullstora Agibot A3 kombinerar flera avancerade funktioner i en lätt och extremt rörlig modell. Om du planerar att sätta ihop en robotdansgrupp eller arrangera en stor utställning är A3 roboten att satsa på.

A3 väger bara 55 kg, har ett effekt-viktförhållande på 0,218 kW/kg och kan leverera en maximal momentan effekt på upp till 12 kW, vilket bland annat gör det möjligt för den att göra volter. Batteriet räcker i upp till tio timmar och kan bytas på bara några sekunder, vilket gör roboten väl lämpad för användningsområden där den behöver kunna arbeta hela dagen. Den får dessutom utan problem plats i en SUV för transport.

Utöver styrning med röst och app erbjuder A3 vad Agibot beskriver som branschens första beröringssensorer i sitt slag, vilket lägger till fysisk interaktion som en del av styrningen. Den har också ett 360-graders mikrofonsystem med flera mikrofoner för exakt röstigenkänning, även i bullriga miljöer.

En av de mest spännande funktionerna hos A3 är möjligheten till storskalig samordning av robotar i grupp. Med hjälp av exakt UWB-positionering kan upp till 100 individuella robotar synkroniseras i samma framträdande. Det gör det möjligt att skapa mycket avancerade och visuellt imponerande uppträdanden vid stora evenemang, samtidigt som flera enheter kan samarbeta effektivt i exempelvis fabriker eller lager. Kombinationen av omvärldsmedvetenhet och lång drifttid gör A3 till ett riktigt spännande nytt grepp inom robotik.

Hypershell X Ultra S

(Image credit: Hypershell)

Exoskelettet Hypershell X Ultra S har hjälpt bergsklättraren Adriana Brownlee i temperaturer på -30 °C på Mount Everest, stöttat idrottaren Aurélien Fontenoy under hans 4 037 km långa resa längs Route 66 medan han återhämtade sig från en skada och testas just nu av sök- och räddningsorganisationer runt om i världen.

Före Hypershell kunde exoskelett kosta 100 000 dollar eller mer. Nu finns liknande funktioner tillgängliga för vanliga konsumenter för mindre än 2 000 dollar, i en enhet som väger under 2 kg.

X Ultra S använder ett komplett AI-baserat system för rörelsestyrning, där en AI-modell omvandlar rå sensordata direkt till vridmoment i motorerna. Det gör att systemet kan reagera snabbare, anpassa sig mjukare och skapa en mer naturlig synkronisering mellan människa och maskin.

Det finns 12 aktiva lägen, däribland för promenader, cykling och löpning, samt ett nytt Gentle Assist-läge för äldre användare och personer som tar korta eller släpande steg. Fitness Mode lägger istället till motstånd och kan på så sätt förvandla en vanlig promenad till ett träningspass.

Men det är framför allt priset som gör X Ultra S så intressant för oss. Det här skulle kunna bli en riktig gamechanger för personer med begränsad rörlighet och hjälpa dem att komma ut och göra mer av det de tycker om – oavsett om det handlar om vandring eller bara om att ta sig till de lokala butikerna.

JMGO IRIS Ultra Max

(Image credit: JMGO)

IRIS Ultra Max är en av världens första riktiga 4K-projektorer i flaggskeppsklassen med stöd för 120 Hz. Den levererar äkta 4K-upplösning, snarare än pixel shifting, i 120 Hz hela vägen från ingång till bildvisning – och gör det dessutom från ett mycket kompakt chassi.

Ultra Max har ett dubbelt iris-system med 6+9 blad, vilket är det högsta antalet i sin klass. Det ska minska ströljus med 11,34 procent för en mer exakt bild, samtidigt som projektorn uppges erbjuda klassledande kontrast med ett angivet kontrastförhållande på 10 000:1. MALC 6.0 Triple-Laser Engine levererar dessutom imponerande 6 500 ISO-lumen i ljusstyrka, vilket gör bilden lättare att se i fler typer av ljusförhållanden.

Projektorn uppges dessutom kunna återge 110 procent av färgrymden BT.2020 och har en färgnoggrannhet på Delta E 0,7. Det innebär att den på pappret klarar både färgomfång och precision på professionell nivå.

IRIS Ultra Max introducerar dessutom vad JMGO beskriver som branschens första optiska 3-i-1-system. Det kombinerar 0,88–1,7:1 optisk zoom, fyrvägs lens shift (vertikalt ±130 procent, horisontellt ±53 procent) och en AI-styrd gimbal med 360 graders horisontell och 150 graders vertikal rörelse i en och samma projektionsarkitektur.

Det gör projektorn betydligt mer flexibel när det gäller placering än traditionella modeller, eftersom det finns så många olika möjligheter att korrigera och anpassa bilden. Resultatet är att även mindre hemmabiorum kan få prestanda i toppklass utan särskilt många kompromisser.

DJI Osmo Pocket 4P

(Image credit: DJI)

DJI Osmo Pocket 4P är utvecklad för såväl vloggare som filmskapare och är världens första gimbalkamera i fickformat med dubbla objektiv. Den levererar bildkvalitet på filmnivå i ett fickvänligt format och använder DJIs Oscarsbelönade Ronin-stabilisering.

Huvudkameran har ett vidvinkelobjektiv motsvarande 20 mm med bländare f/2,0 och en ny CMOS-sensor på 1 tum. Den erbjuder 17 stegs dynamiskt omfång och kan återge över en miljard färger med hjälp av DJIs nya 10-bitars färgprofil D-Log 2.

Den kompletteras av ett 60 mm porträttobjektiv med medellång telebrännvidd, som ger 3x optisk zoom och upp till 12x digital zoom. Bländaren på f/1,8 lämpar sig särskilt bra för att skapa bokeh-effekter genom att komprimera bakgrunden och visuellt dra den närmare motivet.

Osmo Pocket 4P har dessutom den senaste versionen av DJIs ActiveTrack, som använder AI-algoritmer för att fortsätta följa motiv även vid upp till 12x zoom. Systemet kan aktivt följa upp till åtta personer samtidigt, anpassa bildutsnittet efter grupper och automatiskt centrera nya personer som kommer in i bild.

RayNeo GT Max AR Glasses

(Image credit: RayNeo)

RayNeo GT Max är världens första AR-glasögon med stöd för uppspelning i Dolby Vision, som en del av ambitionen att skapa en virtuell bioupplevelse. De erbjuder upp till 1 200 nits upplevd ljusstyrka, en uppdateringsfrekvens på 120 Hz och konvertering från SDR till HDR i realtid för extra tydliga bilder. Det optiska systemet är dessutom 29 procent tunnare och lättare än traditionella konstruktioner och erbjuder ett synfält på 59 grader, vilket är bland det bredaste i branschen.

En av våra favoritfunktioner är möjligheten att justera storleken på den virtuella skärmen, med alternativ på 227, 267 eller 307 tum. Det är en smart lösning: den mindre storleken passar bra för kalkylblad och produktivitetsappar om glasögonen används som skärm till en mobil eller laptop, medan de större alternativen ger en mer omslutande upplevelse för spel och video.

Lägena Steady, Pinned och Follow gör det möjligt att antingen låsa den virtuella skärmen på en bestämd plats eller låta den följa med när du rör dig. Rumslig 3DoF-spårning ser samtidigt till att skärmen behåller sin position utan att anstränga ögonen och håller undertexter, aktivitetsfält och bildkanter inom synfältet medan du rör dig. De här ser ut att kunna bli ett av de mest avancerade sätten att ta med sig en stor skärm överallt – och skulle kunna vara ovärderliga under långa flygresor.

TCL P80 Ultra

(Image credit: TCL)

Om du tillbringar lika mycket tid framför mobilen som vi gör kommer skärmen på TCL P80 Ultra sannolikt att imponera. Det är den första mobilen som kombinerar NXTPAPER-teknik för ökad ögonkomfort med en skarp AMOLED-skärm med 1,5K-upplösning. Den ska ge reflexfri läsning även i starkt solljus och har en särskild knapp som omedelbart förvandlar P80 Ultra till en läsplatta med en mer pappersliknande bildupplevelse.

P80 Ultra har nanoetsat antireflexglas som eliminerar reflektioner på skärmens yta utan att minska ljusstyrkan. Den använder dessutom teknik med cirkulärt polariserat ljus, som förändrar hur ljuset från skärmen avges för att bättre efterlikna egenskaperna hos naturligt ljus, samt flimmerfri dimning.

Kameran är också något utöver det vanliga. Här finns en 50 MP periskopkamera med 3x optisk zoom och en stor 1/1,56-tumssensor på 50 MP. Den större sensorn kan fånga mer ljus per pixel än mindre sensorer och möjliggör upp till 6x förlustfri zoom. Bildstabilisering minskar rörelseoskärpa i både bilder och video, medan TCL:s MuseFilm-filter utlovar bilder med en mer filmisk känsla.

Men det är framför allt den banbrytande skärmen som får oss på fall – för många användare kan den helt enkelt vara betydligt behagligare för ögonen.

Lenovo ThinkBook 14x Gen 2

(Image credit: Lenovo)

Lenovos ultralätta laptop får till och med andra ultraportabla datorer att kännas klumpiga. Med en vikt på bara 990 gram och en tjocklek på 12,9 mm är det en av de lättaste och tunnaste modellerna på marknaden, vilket gör den perfekt för såväl affärsresenärer som studenter – särskilt om du väljer det bakgrundsbelysta tangentbordet, som är väldigt praktiskt i dåligt upplysta rum och på flygplan.

Lenovo har på något sätt lyckats göra ThinkBook 14x så här tunn utan att offra anslutningsmöjligheterna. Utöver Wi-Fi 7 finns två USB-C-portar med hastigheter på 10 Gbps, två USB-A-portar på 5 Gbps och en HDMI 2.1-port, så du slipper släpa med dig en separat hubb. Det finns dessutom en ledig M.2-plats som gör det möjligt att utöka lagringen, vilket gör den till en stabil investering på längre sikt.

ThinkBook 14x Gen 2 är dessutom en av de mest anpassningsbara ultraportabla datorerna, med Intel Core 7-processorer (Series 3) och flera skärmalternativ, däribland en färgstark OLED-skärm och en LCD-pekskärm. Den ser dessutom riktigt bra ut och finns i flera metalliska färger, inklusive Luna Gray, Celestial White, Mystic Violet och Veil Blue.

EarFun Wave Pro X

(Image credit: EarFun)

EarFuns hörlurar brukar konsekvent leverera prestanda i premiumklass utan motsvarande premiumpris och Wave Pro X är märkets bästa modell hittills. De har ett patenterat system med dubbla element, där ett 40 mm-element i diamantliknande kol kombineras med ett 10 mm-element i flytande kristallpolymer längs en exakt linjerad axel. Det ska skapa ett mer naturligt och detaljrikt ljud än vad man vanligtvis får från konstruktioner med flera element.

Wave Pro X har ett AI-system med åtta mikrofoner som kontinuerligt optimerar den hybrida aktiva brusreduceringen, även när hörlurarna används med AUX-kabel. Qualcomm QCC3095-chipsetet ger dessutom stöd för Bluetooth 6.0, aptX Lossless, LDAC, USB Audio och Auracast.

Lägg till AI-översättning och upp till 90 timmars batteritid, så har du ett par riktigt imponerande hörlurar. EarFun har arbetat med Wave Pro X under lång tid och sköt till och med upp lanseringen för att kunna finjustera ljudet ordentligt.

Urevo CyberPad 3

(Image credit: Urevo)

CyberPad 3 är ett löpband för hemmet och kontoret som skiljer sig från mer traditionella modeller. Systemet WalkFree Adaptive Speed Control använder trycksensorer som är inbyggda i löpytan för att känna av dina steg och automatiskt starta och stoppa bandet. När du går eller springer använder systemet dessutom data från motorn för att beräkna och justera hastigheten i realtid.

Stödet för flera användare är också smart. CyberPad 3 samlar in rådata om bland annat vikt och stegfrekvens för att skapa en strukturerad användarprofil som sedan kopplas direkt till algoritmen som styr hastigheten.

Stödkonstruktionen är tillverkad av Q235-stål med en sidoram i pressgjuten aluminium. En omdesignad drivlina har gjort det möjligt att skapa en exceptionellt kompakt konstruktion, där det ultratunna chassit är mindre än 11 cm tjockt. Trots det lilla formatet finns en lutningsfunktion på upp till 15 procent och ett 42 cm brett löpband, vars storlek har tagits fram utifrån analyser av människors axelbredd.

Plaud One

(Image credit: Plaud)

Plaud One är en bärbar AI-assistent som kombinerar tre viktiga funktioner som vanligtvis är separata: inspelning av samtal, kontext som byggs upp över tid från dina dagliga konversationer och AI som kan analysera information och vidta lämpliga åtgärder. Den kan spela in onlinemöten, samtal ansikte mot ansikte och telefonsamtal och har inbyggt eSIM och 4G LTE för att kunna användas utan en mobil.

Det som skiljer Plaud One från mängden är att den förstår sammanhang. Istället för att behandla varje inspelning som en fristående transkribering kan den behålla kontext från flera olika diskussioner. Ett samtal från ett möte kan därmed kopplas samman med en senare konversation eller ett senare telefonsamtal.

Den här förståelsen gör att Plaud Agent kan hjälpa dig att faktiskt agera på informationen genom att identifiera nästa steg och utföra uppgifter i tjänster som Gmail, Google Kalender, Notion och Slack.

Minisforum MS-S1 Max-P495

(Image credit: Minisforum)

MS-S1 Max-P495 erbjuder AI-beräkningskraft för stora modeller i ett exceptionellt kompakt format och med riktigt kraftfulla specifikationer. Den kombinerar AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 med upp till 192 GB enhetligt minne för att kunna köra LLM-modeller med över 128 miljarder parametrar lokalt och levererar upp till 126 TOPS. Arkitekturen med enhetligt minne eliminerar dessutom flaskhalsar kopplade till VRAM samtidigt som latensen minskar.

All den här kraften kyls av ett högpresterande kylsystem med kopparbas, sex värmeledningsrör, dubbla fläktar och fasförändringsbaserad kylning. Allt ryms dessutom i en fullt skalbar konstruktion med ett utdragbart chassi som förenklar uppgraderingar och ett format som är redo för rackmontering.

Med fyra PCIe-platser för expansion, dubbla 10 Gb Ethernet-portar, dubbla USB4 v2-portar på 40 Gbps, Wi-Fi 7 och ett inbyggt nätaggregat på 320 W erbjuder MS-S1 Max-P495 gott om framtidssäkrad prestanda för såväl stationära system som skalbara AI-kluster. Det är ett närmast häpnadsväckande kraftpaket, utvecklat för att möta en helt ny typ av behov inom forskning och utveckling.

XPPen Magic Pro 13

(Image credit: XPPen)

XPPen Magic Pro 13 är en mobil ritplatta utvecklad för kreativa proffs. Den har vad XPPen beskriver som branschens första hårdvarubaserade läge för ritdisplay, som ger låg latens, naturlig färgåtergivning och högre bandbredd för video via en enkel anslutning med en enda kabel. Resultatet ska vara en pappersliknande ritupplevelse med 16 000 nivåer av tryckkänslighet och stöd för att känna av pennan när den svävar ovanför skärmen.

Det är dessutom den första ritplattan i sin kategori med dubbla USB-anslutningar, vilket gör att du kan använda en höghastighetsanslutning för data samtidigt som Magic Pro 13 laddas.

Magic Pro 13 har det nya digitala systemet Shelf för hantering av kreativa filer och resurser samt XPPens Canvas-mjukvara, som är utvecklad för att erbjuda en enkel och intuitiv skissupplevelse när inspirationen slår till. För kreatörer som arbetar på språng finns dessutom två lägen för temperaturhantering, som balanserar prestanda och energieffektivitet beroende på vad du arbetar med.

Strutt ev1c

(Image credit: Strutt)

Strutt ev1c tar ett nytt grepp om den elektriska rullstolen med tre stora innovationer: sensorsystemet Strutt evSense, fyrhjulsdrift och en modulär, uppkopplad design.

evSense använder två LiDAR-sensorer, tio time-of-flight-sensorer, sex ultraljudssensorer och två kameror för att skapa 3D-kartor över omgivningen i realtid. Informationen används av Co-Pilot-systemet för att undvika kollisioner med människor, husdjur och kanter, samt av Auto-Pilot, där användaren kan välja en destination på skärmen eller använda LLM-baserade röstkommandon som ”Ta mig till köket”. I praktiken är det alltså ett slags självkörande personligt transportfordon.

Drivlinan har individuell fjädring på alla fyra hjul, ABS, aktiv styrning och ett integrerat elektroniskt stabilitetsprogram (ESP). Systemet kan på ett säkert sätt hantera lutningar på upp till 13 grader, kullersten och ojämn terräng utan att tappa greppet eller välta. När det är dags att resa kan ev1c dessutom delas upp i fem moduler för att enkelt få plats i bagageutrymmet. Det här känns som ett genuint steg framåt för den här typen av mobilitetshjälpmedel.

xTool M2 Color Craft Laser

(Image credit: xTool)

xTool M2 är den första stationära maskinen som kombinerar CMYK-utskrift i fullfärg, lasergravering och laserskärning i ett och samma slutna Class 1-system, vilket möjliggör ett komplett arbetsflöde från utskrift till skärning.

Du kan helt enkelt skriva ut en design i fullfärg direkt på exempelvis trä, läder eller akryl, varpå xTool M2 Color Craft Laser skär eller graverar den exakta konturen med kamerastyrd precision. Det finns dessutom en inbyggd luftpump för air assist – något som enligt xTool är först i branschen för en halvledarlaser – som hjälper till att hålla snittytorna rena genom att minska förkolning och gulnande.

Att samla alla tre funktionerna i en enda enhet innebär ett rejält lyft. Istället för att behöva skriva ut motivet i en maskin och sedan gravera eller skära det i en annan kan du gå från en idé till en färdig produkt med professionell finish i ett enda arbetsflöde.

Det gör xTool M2 perfekt för exempelvis klistermärken, etiketter, skyltar, personliga presenter och produkter i mindre upplagor – du skulle i princip kunna starta en hel verksamhet med bara den här maskinen. Eftersom det dessutom är ett helt slutet system är den också mycket säker att använda.

Perlegear AX1 Smart Adaptive Mount

(Image credit: Perlegear)

Perlegear AX1 Smart Adaptive Mount besvarar en intressant fråga: tänk om ditt TV-fäste var lika smart som din TV? AX1 är ett AI-baserat, motoriserat TV-fäste som automatiskt kan justera TV:ns höjd efter olika tittarsituationer. Du kan exempelvis ha TV:n lägre när du tittar ensam och höja den när du ser på sport med vänner eller följer ett träningspass eller rörelsebaserat spel på skärmen.

AX1 kan styras med handgester, via en mobilapp, fjärrkontroll eller med Alexa, Google Assistant och Siri. Systemet kan skilja mellan en och flera tittare och i det senare fallet beräkna den bästa skärmhöjden för hela gruppen. Fästet klarar TV-apparater på upp till 90 kg och kan flytta dem upp till 400 mm i höjdled. Hinderdetektering i realtid gör dessutom att rörelsen stoppas och vänds om något blockerar vägen.

Speediance Gym Monster 3

(Image credit: Speediance)

Det briljant namngivna Gym Monster 3 erbjuder rejäl styrketräning för hemmet och kombinerar funktionerna hos en Smith-maskin, skivstång, hantlar, kabelmaskin, roddmaskin, kabeltrissor och squat rack i en enda kompakt träningsstation. Systemet erbjuder upp till 90 kg intelligent digitalt motstånd.

Dubbla direktdrivna motorer på 800 W levererar ett jämnt och konsekvent motstånd genom varje repetition. Motståndet kan justeras i steg om cirka 0,45 kg, så att du kan öka belastningen gradvis i din egen takt istället för att behöva göra större hopp mellan vikterna.

Gym Monster 3 styrs med den smarta Bluetooth Ring Control, som gör att du kan justera inställningarna utan att lämna din position eller avbryta träningsflödet. Det finns fyra särskilda träningslägen: Standard, Chain, Eccentric och Fixed Speed. Dessutom finns en inbyggd AI-coach som kan guida dig redan från ditt allra första träningspass.

Midea GreenApex Dishwasher

(Image credit: Midea)

Den enkla diskmaskinen har inte förändrats särskilt mycket sedan Josephine Cochranes uppfinning från 1886 blev elektrisk i slutet av 1920-talet och fick spolarmar på 1950-talet. Men Midea GreenApex skiljer sig rejält från traditionella diskmaskiner. Den använder ett system med dubbla värmepumpar och en gemensam, samordnad värmepumpsplattform för att sköta diskning, snabbtorkning och torr förvaring i en och samma maskin.

GreenApex är 50 procent mer energieffektiv än konventionella diskmaskiner, erbjuder snabbtorkning på 30 minuter och kan hålla disken torr i upp till 168 timmar utan att systemet behöver vara igång kontinuerligt. Den skonsamma värmepumpstorkningen sker dessutom vid omkring 45 °C, så du behöver inte oroa dig för att höga temperaturer ska skada känsligare föremål.

Det känns som ett rejält kliv framåt för en typ av hushållsapparat som inte särskilt ofta förknippas med ordet ”banbrytande”.

Reolink OMVI 2i Ultra

(Image credit: Reolink)

Övervakningskameran Reolink OMVI 2i Ultra har ett innovativt system med två separata objektiv som kan spåra motiv helt oberoende av varandra. Till skillnad från andra övervakningskameror med dubbla objektiv eller hybridzoom är de två kamerorna inte mekaniskt sammankopplade. Det fasta 4K-vidvinkelobjektivet med ett synfält på 130 grader rör sig därför aldrig, medan telefotokameran kan rotera fritt och till och med bevaka områden utanför huvudkamerans synfält.

När den inbyggda AI:n i 4K-kameran upptäcker en person, ett fordon eller ett djur aktiveras den vrid- och vinklingsbara kameran, som låser sig på motivet och fortsätter följa det även efter att det lämnat vidvinkelkamerans synfält. Samtidigt fortsätter vidvinkelkameran att spela in hela sitt område, så du går inte miste om något som händer där medan den andra kameran följer motivet.

Du kan också använda vidvinkelbilden för att rikta den vrid- och vinklingsbara kameran mot en specifik plats genom att helt enkelt trycka på den punkten i livevyn. Alternativt kan de båda kamerorna bevaka två helt olika områden samtidigt, exempelvis uppfarten och en sidogrind.

Navimow H510 Pro

(Image credit: Navimo)

Navimow H510 Pro har fyra viktiga innovationer: exakt kantklippning, styrning med nollradiesvängar, intelligent anpassning av klippningen och 3D-modellering.

Istället för att använda en trimmertråd för kantklippning, som både kan låta mycket och orsaka mindre skador, har H510 Pro en utfällbar robotarm som klipper ända ut till kanten, tyst och säkert. Det är den mest intressanta och smarta lösningen av den här typen som vi har sett hittills.

Fyrhjulsdriften är dessutom utformad för att skydda gräsmattan, med ett styrsystem som kan svänga på stället utan att hjulen släpas i sidled över gräset. Funktionen Adaptive Mowing Intelligence analyserar samtidigt gräsets tillväxtmönster för att avgöra hur ofta gräsmattan bör klippas och använder 1/3-regeln för klipphöjd för att bevara gräsets hälsa.

Med 3D-modellering av terrängen istället för branschstandardens 2D-kartläggning, samt en uppsättning sensorer som inkluderar infrarött ljus, LiDAR och kameror för tillförlitlig navigering även i svagt ljus, är H510 Pro väl rustad även för mer utmanande gräsmattor. Ett tredubbelt system för hinderdetektering hjälper dessutom till att skydda djur som befinner sig i vägen.

DJI Romo 2 Series

(Image credit: DJI)

Romo 2 Series är en robotdammsugare som inte låter sig stoppas av hinder som tjocka mattor, skenor till skjutdörrar och andra trösklar. Det beror på att den har robotben som gör att den kan kliva över hinder på upp till 4 cm och till och med ta sig över dubbla nivåskillnader på imponerande 8,5 cm.

Den har dessutom en inbyggd, LiDAR-styrd robotarm med extra stort rörelseomfång som förlänger moppens räckvidd. Det kraftfulla sugsystemet har samtidigt en platta som automatiskt sänks mot mattan för att skapa en delvis förseglad sugzon, vilket förbättrar upptagningen av damm och allergener.

Romo 2 Series drar också nytta av teknik från DJIs flaggskeppsdrönare, med en Structured Light-Speckle-projektor och dubbla fisheye-kameror som ger fullständig djupuppfattning i 3D. Den kan upptäcka föremål som kablar och träningsunderlägg med en tjocklek på bara 2 mm, medan AI-systemet kan skilja mellan fast skräp och vätska. Det kan dessutom hantera genomskinliga och reflekterande hinder som glasdörrar och speglar.

Acer Vero 16

(Image credit: Acer)

I en tid när så många laptops offrar enkelt underhåll och möjligheten till reparationer för att bli så tunna som möjligt känns Acer Vero 16 som en frisk fläkt. Den kompromissar varken med design eller prestanda – den är mycket portabel, erbjuder upp till 180 TOPS i total plattformsprestanda med en Intel Core Ultra X9 388H-processor och kan konfigureras med en imponerande 16-tums OLED-skärm med 3K-upplösning – men är samtidigt byggd med lång livslängd i åtanke.

En spärr som inte kräver några verktyg ger enkel åtkomst till datorns insida, medan både batteriet och SSD-enheten kan bytas ut. Systemet är dessutom konstruerat för att ha stöd för de kommande två generationerna av processorer om du vill uppgradera längre fram.

Hela 70 procent av chassit består av en blandning av återvunnet material från konsumentprodukter (PCR) och biobaserat material från ostronskal, samtidigt som datorn uppfyller amerikanska militärstandarder för tålighet. Det här är en laptop som faktiskt är byggd för att hålla länge, något som blivit ovanligt – och som vi verkligen välkomnar.

Asus ProArt GR1X

(Image credit: Asus)

Asus ProArt GR1X är pytteliten och mäter bara 150 x 150 x 51 mm, men det finns inget litet med specifikationerna. Den är utvecklad för avancerat kreativt arbete och lokala AI-arbetsflöden och erbjuder beräkningskraft i datacenterklass i en mini-PC. Det gör det möjligt för professionella kreatörer att köra LLM-modeller lokalt istället för i molnet och därmed slippa problem med fördröjningar, kostnader och skydd av immateriella tillgångar.

ProArt GR1X använder det banbrytande Nvidia RTX Spark-”superchipet”, som kombinerar en 20-kärnig Grace-processor med en Blackwell-GPU med 6 144 kärnor. Det ger upp till en petaflop i FP4-prestanda för AI-inferens. Med upp till 128 GB enhetligt LPDDR5X-minne på 9 400 MHz går det att köra LLM-modeller med upp till 120 miljarder parametrar lokalt och rendera kompletta 3D-scener direkt på enheten i Windows 11.

Den typen av prestanda kräver förstås effektiv kylning och Asus har utvecklat ett avancerat precisionssystem som ger 1,6 gånger effektivare värmehantering än vanliga kompakta system. Asus har dessutom löst problemet med att metallchassin kan försämra trådlösa signaler genom att placera Wi-Fi 7-antennerna bakom ett glasliknande material som släpper igenom signalerna. Det är en riktigt smart konstruktionslösning och en imponerande uppvisning av vad Nvidias nya toppchip klarar av.

EcoFlow STREAM 5000 / STREAM AC 5000

(Image credit: EcoFlow)

EcoFlow Stream Series kan lägga till batterilagring och smart energihantering till befintliga solcellsinstallationer, men kan också användas för att bygga upp ett helt nytt energisystem för hemmet från grunden.

Stream Series använder EcoFlows energihanteringssystem Oasis 3.0, som tar hänsyn till dynamiska elpriser, håller koll på väderprognosen och kontinuerligt analyserar hemmets energibehov för att optimera produktion, lagring och förbrukning.

Det innebär att du kan ge AI-agenten EcoBot instruktioner som ”Jag behöver ha bilen fulladdad senast klockan 07.00 i morgon till lägsta möjliga kostnad”, varpå systemet automatiskt vidtar de åtgärder som krävs. Energiförbrukningen kan också planeras om automatiskt när du exempelvis har gäster eller vid andra tillfällen då hushållets energibehov ökar.

Från oktober får EcoFlow Stream Series dessutom en ny funktion kallad Local Mode, som gör att systemet kan fortsätta fungera och styras lokalt via appen även om molntjänster eller internetanslutningen ligger nere. Det är ett riktigt kraftfullt system – ordvitsen är svår att undvika – som verkar ha utvecklats med verkliga användningssituationer i åtanke.

Tapo D260

(Image credit: Tapo)

Tapo D260 är en videoportklocka som kan användas både med kabel och trådlöst och erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner utan flera av de vanliga nackdelarna. Data för ansiktsigenkänning lagras lokalt för att skydda användarnas integritet och inga funktioner är låsta bakom ett abonnemang. När du väl har köpt enheten tillkommer alltså inga löpande kostnader för att använda dess funktioner.

Den har 4K-upplösning och ett brett synfält på 180 grader som täcker hela området framför dörren, samtidigt som den kan återge tydliga detaljer på motiv upp till cirka nio meter bort.

D260 har flera intelligenta funktioner för detektering och igenkänning, däribland radar och den mer traditionella infraröda rörelsesensorn. Det gör att den kan sålla bort falsklarm från exempelvis grenar som rör sig eller strålkastarljus från förbipasserande bilar, medan AI direkt på enheten kan känna igen människor, paket, fordon och djur.

Om du vill kan du dessutom välja att bygga upp ett bibliotek med familjemedlemmar och vänner med hjälp av ansiktsigenkänning. Det finns till och med en röstförvrängare som kan dölja din röst när du pratar med okända besökare. I en tid när många börjar tröttna på abonnemang erbjuder Tapo D260 en rejäl säkerhetsuppgradering utan någon månadskostnad.