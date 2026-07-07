Den bästa tekniken hittills under 2026 – de 21 bästa prylarna vi har testat i år

2026 är nästan över – okej, inte riktigt, men med tanke på att vi redan har passerat halva året dröjer det inte länge innan det återigen är dags för årets utmärkelser. Och när 2026 nådde 50 % den här veckan tyckte vi att det var ett bra tillfälle att blicka tillbaka på de senaste sex månaderna och plocka ut de tidiga kandidaterna till "årets pryl" bland allt vi har testat sedan januari.

Och vi har verkligen testat mycket – närmare bestämt har 639 produkter passerat genom våra testlabb och våra erfarna testares verkliga, ofiltrerade vardag under året. Bland dessa hundratals prylar finns allt från kaffemaskiner och telefoner till livskvalitetshöjande tillbehör som bärbara DAC, fläktar och smarta LEGO-set.

Så om du precis har vaknat efter en sex månader lång tupplur (vi klandrar dig inte) eller bara letar efter inspiration till nästa teknikinköp, kommer listan här nedanför att bjuda på en hel del intressant läsning. Den innehåller inte alla femstjärniga produkter vi har testat i år (för det kan du läsa vår separata sammanställning över femstjärniga tester), men den ger en bra temperaturmätare på de produkter som våra testare inte har kunnat sluta prata om under de senaste sex månaderna...

Årets bästa aktivitetsarmband hittills 2026

Google Fitbit Air review: the affordable Whoop alternative with a messy AI-powered app - YouTube Watch On

Med en vikt på bara 12 gram (inklusive armbandet!) och upp till en veckas batteritid är Fitbit Air det mest spännande vi har sett från Fitbit sedan Google tog över varumärket.

Hårdvaran är utmärkt och visade sig registrera pulsen mycket exakt i våra jämförelsetester. Dessutom är den oerhört bekväm att bära. Jag hade inga problem med att använda den i princip dygnet runt under testperioden, inklusive i duschen och när jag sov. Den såg bra ut, var superlätt, satt bekvämt och levererade exakta och insiktsfulla mätvärden.