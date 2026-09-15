Jag är certifierad barista – här är de tre bästa espressomaskinerna jag har testat hittills i år och de enda som faktiskt förtjänar en plats på köksbänken

Jag testar många espressomaskiner här på TechRadar – över ett dussin om året – och hittills har 2026 bjudit på ett ovanligt starkt startfält. Oavsett om du letar efter din allra första kaffemaskin eller redan är en erfaren kaffeentusiast på jakt efter en riktigt vass premiummodell finns det något för dig.

Det har lanserats så många nya espressomaskiner att det nästan är svårt att veta vilken man ska välja. Därför har jag samlat de tre bästa modellerna som vi har testat hittills i år. Samtliga har gått igenom vår omfattande testprocess och fått minst 4,5 av 5 stjärnor i betyg.

Om ingen av dem känns helt rätt för dig kan du även kika på vår kompletta guide till de bästa espressomaskinerna du kan köpa just nu, eller vår topplista över de bästa Nespresso-maskinerna om du föredrar kaffekapslar.

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Philips Café Aromis

Lansering: mars 2026

Betyg: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Den här espressomaskinen – eller Philips Café Aromis 8000 Series, som är dess fullständiga namn – är en exklusiv kaffemaskin som både ser fantastisk ut, brygger utsökt kaffe och dessutom är riktigt rolig att använda. Den erbjuder en meny med 50 olika drycker, både varma och kalla, och är dessutom förvånansvärt tyst tack vare ett smart ljuddämpande system.

Mjölksystemet imponerade särskilt på mig. Det kan skapa olika typer av mjölkskum beroende på vilken dryck man väljer, och eftersom mjölken aldrig passerar genom själva maskinen är den dessutom väldigt enkel att rengöra. Man behöver bara ta loss mjölkkannan, plocka isär den i tre hårda plastdelar och köra dem i den övre korgen i diskmaskinen.

Det finns separata mjölkkannor för varm respektive kall mjölk, och båda fungerar lika bra med vanlig komjölk som med växtbaserade alternativ.

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Espressomaskiner med Wi-Fi eller Bluetooth har blivit allt vanligare, men i de flesta fall får man inte mycket mer än en digital bruksanvisning när man ansluter mobilen. Här är det annorlunda.

Philips Home-appen är utformad som en AI-chatbot och ställer frågor om vilka kaffebönor jag använder och vilka smakpreferenser jag har. Därefter hjälper den mig att anpassa brygginställningarna för att få kaffet precis som jag vill ha det.

Den är långt ifrån billig, men det här är en enastående espressomaskin som enligt mig förtjänade full pott i betyg.

Läs vårt fullständiga test av Philips Café Aromis.

Philips Baristina

Lansering: februari 2026

Betyg: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Philips har verkligen träffat rätt med sina espressomaskiner i år. Baristina är visserligen en helt annan typ av maskin än Café Aromis, men om man är ny i specialkaffets värld eller bara vill ha ett mer prisvärt alternativ tycker jag att den här är det bättre valet.

Det här är den minsta och billigaste helautomatiska bön-till-kopp-maskin jag någonsin har testat, och den är så enkel att använda att jag tycker den passar perfekt för den som funderar på att lämna kaffekapslar bakom sig.

Man fyller bara på kaffebönor i behållaren, fyller vattentanken, sätter in det tomma portafiltret och skjuter det åt höger. Sedan sköter Baristina resten. Den mal rätt mängd kaffe, tampar pucken automatiskt, flyttar tillbaka portafiltret och brygger espresson åt en. Det är löjligt enkelt.

Den är dessutom betydligt lättare att rengöra än en traditionell helautomatisk espressomaskin eftersom det inte samlas fukt och kafferester inne i ett slutet maskinhölje.

Den enda nackdelen är att den inte kan skumma mjölk – om man inte köper paketet som inkluderar den separata mjölkskummaren. Philips har dock nyligen lanserat en uppdaterad modell, Baristina Latte, som löser just det problemet, och jag ser verkligen fram emot att få testa den.

Läs vårt fullständiga test av Philips Baristina.

Meraki Espresso Machine Gen 2

Lansering: mars 2026

Betyg: ⭐⭐⭐⭐☆ (4,5/5)

Meraki Espresso Machine Gen 2 är utan tvekan den snyggaste kaffemaskin jag har testat hittills i år. Med sin sidenmatta finish, detaljer i krom och trä, vridbara pekskärm och separata "torn" för de dubbla kokarna, vattentanken och bönbehållaren ser den verkligen ut som något utöver det vanliga.

Den är stor, men om man har plats för den tycker jag att varje centimeter är värd att offra.

Det här är en manuell espressomaskin, men den är full av genomtänkta funktioner som gör det betydligt enklare att lyckas med kaffet.

Till exempel finns det inbyggda vågar både under kvarnen och brygghuvudet, vilket hjälper en att mala exakt rätt mängd bönor och sedan väga den färdiga espresson så att man kan stoppa extraktionen vid precis rätt tillfälle.

Det finns även en temperatursensor som hjälper en att undvika att överhetta mjölken. Vill man ha ännu mer hjälp kan man dessutom skanna en kod på en påse av Merakis egna kaffebönor, varpå maskinen automatiskt justerar sina inställningar för just den bönsorten.

Den mest imponerande funktionen är dock de dubbla kokarna, något jag fortfarande sällan ser i espressomaskiner för hemmabruk.

Som vår recensent Josh Russell uttryckte det: "Den brygger inte bara exceptionellt väl extraherad espresso gång på gång, utan skummar också olika typer av mjölk utan att tappa tryck eller kylas ned."

Läs vårt fullständiga test av Meraki Espresso Machine Gen 2.

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