Ute efter bästa kapselmaskin? I vår topplista hittar du de bästa alternativen just nu.

I den här guiden hittar du vår topplista över de bästa kapselmaskinerna just nu. En kapselmaskin är det enklaste sättet att fixa en goda espresso på – sätt bara i kapseln i maskinen, tryck på knappen och så är det klart. I jämförelse med mokabryggaren gör kapslemaskinen en espresso som mer liknar den du får ut av en espressomaskin, med en tjock crema på toppen. Kapselmaskiner är samtidigt betydligt billigare än espressomaskiner, och kräver en minimal arbetsinsats av dig.

I vår topplista hittar du allt från vår testvinnare till den bästa bärbara kapselmaskinen att ta med ut i skog och mark (ja, sådana existerar faktiskt) och det mest miljövänliga alternativet, som använder Senseos komposterbara pads i stället för kapslar i plast och aluminium.

Bästa kapselmaskin 2023 - topplistan just nu

TESTVINNARE: Nespresso Vertuo Next - bäst i test Nespresso Vertuo Plus - bästa premium - bästa stora kapselmaskin Nespresso Essenza Mini - bästa lilla espressomaskin Wacaco Nanopresso - bästa bärbara kapselmaskin Philips Senseo Plus - mest miljövänliga kapselmaskin

Bästa kapselmaskin 2023 - bäst i test just nu

Nespresso Vertuo Next är den populäraste kapselmaskinen bland konsumenterna, och även vår favorit. (Image credit: Nespresso)

1. Nespresso Vertuo Next - bäst i test Hög kvalitet till rimligt pris. Our expert review: Specifikationer Mått: 14.2 x 42.9 x 31.4 cm Vikt: 4 kg Volym: 1 l Typ av kapslar: Nespresso Vertuo Anledningar att köpa + 4 olika koppstorlekar + Kan uppdateras via bluetooth och wifi + Aromatiskt kaffe med bra crema Anledningar att låta bli - Fungerar bara med Vertuo-kapslar från Nespresso

Vertuo Next är den kapselmaskin som vi tycker bäst balanserar design, kvalitet och pris. Den kompakta maskinen ser bra ut på vilken köksbänk som helst, och att fixa en god espresso eller lungo är alltid bara ett knapptryck bort.

Innan du börjar använda din Vertuo Next parkopplar du den med din smartphone via wifi eller bluetooth, och sedan kan du använda appen för att hålla maskinen uppdaterad. Appen kan även hålla koll på hur många kapslar du har använt och skicka dig ett meddelande om när det börjar bli dags att beställa fler. Smidigt!

Nackdelar då? Jo, inte ens en testvinnare som är helt utan brister. Till att börja funkar bara de officiella Vertuo-kapslarna från Nespresso med den här maskinen. Inget fel med det egentligen – Vertuo-kapslarna håller genomgående hög kvalitet och finns med en mängd olika kaffesammansättningar och smaker. Problemet är bara att Nespresso Original-kapslarna som du kan hitta från tredjepartstillverkare ofta är billigare, så priset per kopp blir högre här. Med tanke på att Nespresso Vertuo Next bara kostar en dryg tusenlapp blir det dock lättare att ursäkta de något dyrare kapslarna.

Om du ska använda kapselmaskinen på jobbet eller lever i en espressoälskande familj är inte heller Vertuo Next det perfekta valet, då vattenbehållaren bara rymmer en liter, och därför behöver fyllas på ofta. Behöver du större volym rekommenderar vi i stället att du tittar närmare på Nespresso Vertuo Plus.

Nespresso Vertuo Plus är en högkvalitativ kapselmaskin med stor vattenbehållare. (Image credit: Nespresso)

2. Nespresso Vertuo Plus - bästa stora kapselmaskin Extra stor volym. Our expert review: Specifikationer Mått : 33.5 x 23.2 x 32.5 cm Vikt: 4,7 kg Volym: 1,7 l Typ av kapslar: Nespresso Vertuo Anledningar att köpa + 5 olika koppstorlekar + Gott kaffe med bra crema + Stor vattetank och behållare för använda kapslar Anledningar att låta bli - Saknar wifi- och bluetoothuppkoppling - Betydligt dyrare än Vertuo Next

Vertuo Plus har flera likheter med vår testvinnare Vertuo Next, såsom den höga byggkvalitet och att den bara funkar med Nespresso Vertuo-kapslar. Den saknar dock wifi- och bluetoothanslutning och kostar nästan 1 000 kronor mer. Trots det finns det goda anledningar att överväga det här alternativet framför Vertuo Next, åtminstone om du till varje pris vill undvika att behöva fylla på vattentanken och tömma kapselbehållaren i tid och otid. Här får du nämligen en vattenvolym på hela 1,7 liter och behållaren rymmer 17 använda kapslar. Perfekt för mindre kontor och familjer!

Nespresso Vertuo Plus | 1 890 kr hos Amazon

Ont om plats på köksbänken? Vi slår vad om att du ändå kan hitta plats för Essenza Mini.

3. Nespresso Essenza Mini - bästa lilla espressomaskin När du har ont om plats på köksbänken. Our expert review: Specifikationer Mått: 8.4 x 33 x 20.4 cm Vikt: 2,3 kg Volym: 0,6 l Typ av kapslar: Nespresso Original Anledningar att köpa + Superkompakt + Kan användas med kapslar från tredjepartstillverkare + Rena barnleken att använda Anledningar att låta bli - Liten volym

Om du har ont om plats på köksbänken eller bor själv är en superkompakt kapselmaskin ett smidigt val. Nespresso Essenza Mini är inte mycket bredare än din kopp och har en vattenbehållare på 0,6 liter, vilket räcker till omkring tio espresso innan du behöver fylla på med vatten igen. Med ett tryck på 19 bar låter maskinen inte sin lilla kroppshydda stå i vägen för en riktigt bra crema, och det tar inte mer än 25 sekunder för maskinen att bli varm. En klar fördel med Nespresso Essenza Mini är dessutom att den kan användas med Nespresso Original-kapslar, som ger dig ett större utbud av kapslar från olika tillverkare att välja mellan.

Dagens bästa erbjudanden på Nespresso Essenza Mini Espresso Machine 1 821,76 kr

Wacaco Nanopresso fixar snabbt och lätt en god espresso när du är ute på hajk. (Image credit: Wacaco Nanopresso)

4. Wacaco Nanopresso - bästa bärbara kapselmaskin För hajken. Our expert review: Specifikationer Mått: 7.7 x 7.2 x 18.5 cm Vikt: 336 g Volym: 80 ml Typ av kapslar: Nespresso Original Anledningar att köpa + Manuell kapselmaskin med 18 bar + Perfekt för camping och hajk + Kompatibel med Nespresso Original-kapslar Anledningar att låta bli - Kräver mer förberedelse än en vanlig kapselmaskin

Men den här finurliga kapselmaskinen i ryggsäcken är allt du behöver lite kokande vatten för att åstadkomma en stärkande espresso när du är långt från närmaste eluttag. Fyll bara på med vatten, sätt i en kapsel, försegla locket och tryck till. Vips så har du en perfekt espresso med fyllig crema på toppen att njuta av vid lägerelden. Wacaco Nanopresso passar lika bra på campingplatsen som på hajken, och då den är kompatibel med Nespresso Original-kapslar har du alla möjligheter att fixa en kopp med just din favoritblandning precis var och när du vill.

Wacaco Nanopresso + skyddsfodral | 954 kr hos Amazon

Philips Senseo Original Plus använder Senseos komposterbara pads och är själv delvis tillverkad av återvunna material. (Image credit: Philips)

5. Philips Senseo Plus - den mest miljövänliga kapselmaskinen Prisvärd maskin med komposterbara Senseo-pads. Our expert review: Specifikationer Mått: ‎31.5 x 21.3 x 33 cm Vikt: 2 kg Volym: 0,7 l Typ av kapslar: Senseo pads Anledningar att köpa + Delvis tillverkad av återvunna material + Använder Senseos komposterbara pads + Kan brygga två koppar samtidigt Anledningar att låta bli - Känns plastig

Uppskattar du kapselmaskinerna enkelhet men helst undviker kapslar i plast och aluminium är en Senseo-maskin vägen att gå, då Senseos kaffepads är helt och hållet komposterbara. Philips Senseo Original Plus funkar med alla Senseo pads och är ett bra miljöval i sig själv, då den till 28 procent är tillverkad av återvunna plastmaterial. Maskinen finns i fem snygga färgalternativ och kan fixa två espresso samtidigt. Trist nog är maskinen knappast något under i byggkvalitet utan känns rätt plastig, men det ursäktas till stor del av den attraktiva prislappen.

Philips Senseo Original Plus | 670 kr hos Amazon

Bästa kapselmaskin - vanliga frågor och svar

Vad är en kapselmaskin? Kapslemaskinen är en typ av kaffemaskin som använder sig av kapslar som ser till att du alltid får precis rätt mängd för den typ av kaffe du vill tillreda, exempelvis espresso eller lungo. Kapselmaskinen är betydligt mer lättanvänd än en espressomaskin, då du bara behöver sätta i en kapsel och trycka på en knapp för att få ditt kaffe.

Är Nespresso Vertuo Next eller Vertuo Plus bäst? Nespresso Vertuo Next och Vertuo Plus har många likheter, men också några viktiga skillnader, som hur mycket vatten som ryms i behållaren och hur många olika koppstorlekar du kan välja mellan. Kolla in vår djupgående jämförelse av de båda kapselmaskinerna.

Hur avkalkar jag min kapselmaskin? För att kaffet från kapselmaskinen ska smaka lika bra varje gång behöver du avkalka den med jämna mellanrum. Det är i regel enkelt att avkalka en kapselmaskin och de flesta tillverkare säljer egna avkalkningsmedel för sina maskiner. Processen brukar gå till så att du häller avkalkningsmedel i vattenbehållaren och aktivierar ett avkalkningsläge på maskinen, som sedan sköter avkalkningen automatiskt.

Vad är skillnaden mellan en kapselmaskin och en espressomaskin? En espressomaskin låter dig använda hela bönor som sedan mals, och resultatet blir mer lik en äkta espresso som du kan få på café. Kapselmaskinen är en billigare och mer lättanvänd maskin, som passar bra när du vill ha en god espresso snabbt utan att du behöver mala bönor.