iPhone SE 4 ryktas återigen ha en OLED-skärm, vilket skulle kunna innebära slutet för LCD-iPhones

Det verkar som att LCD-skärmar snart kan vara ett minne blott, åtminstone på alla utom de mest lågprissatta modellerna. Android-tillverkare övergav tekniken för länge sedan och medan Apple höll fast vid den på vissa av sina enheter, antyder en rapport att den senaste LCD-iPhonen – iPhone SE (2022) – snart kan ersättas av en OLED-modell.

Enligt Nikkei Asia har Apple nämligen börjat lägga beställningar på OLED-skärmar för den kommande iPhone SE 4.

OLED-skärmar kan leverera större kontrast mellan svart och vitt än LCD-skärmar, och visar ofta mer levande färger, vilket gör dem till en uppgradering i de flesta avseenden. Det är därför så få telefoner nu använder LCD-skärmar.

Detta skulle alltså vara en önskvärd förändring, och det är något vi har hört om tidigare, med flera olika tidigare källor som pekar på en OLED-skärm på iPhone SE 4.

iPhone SE 4 kan släppas 2025

iPhone SE 2022 (Image credit: Future)

Denna senaste läcka ger inte bara ytterligare trovärdighet åt dessa påståenden, utan får oss också att tro att iPhone SE 4 förmodligen kommer att lanseras nästa år. Om Apple precis har börjat lägga beställningar på paneler är det osannolikt att telefonen blir klar inom en månad eller två – vilket innebär att en lansering tillsammans med iPhone 16 den 9 september är väldigt osannolik. Samtidigt skulle det innebära att telefonen är i produktion, så vi bör inte behöva vänta längre än till 2025.

En lansering i slutet av 2024 skulle också vara möjlig, men vi har inte hört några läckor som tyder på det, så vår bästa gissning är 2025, eftersom vi tidigare har hört att iPhone SE 4 kan lanseras då. Det finns dock en annan läcka som föreslår att SE 4 inte skulle lanseras före 2026, så det finns fortfarande viss osäkerhet. Vi kan bara hoppas att den långa väntan på denna telefon snart är över.

Under tiden kommer vi troligen att se iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro och iPhone 16 Pro Max på måndag, den 9 september. TechRadar kommer att täcka lanseringen i sin helhet, så kika gärna in här igen på måndag för alla nyheter och tillkännagivanden.

