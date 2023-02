Nespresso är en av de största namnen inom kaffemaskiner och är framför allt kända för sina kapselvarianter. Denna typ av kaffemaskin använder kapslar som innehåller malet kaffe, som punkteras innan varmt vatten under tryck passerar för att brygga kaffet. Detta är ett smidigare sätt att brygga kaffe och skapar mindre röra än espressomaskiner eller traditionella kaffebryggare.

Nespresso har ett stort utbud av olika kaffemaskiner, inklusive märkets senaste och mest prisvärda alternativ, Nespresso Vertuo Next, samt deras förstklassiga premiummodell Nespresso Vertuo Plus. Det är faktiskt inte jättestor skillnad mellan de två modellerna, vilket gör att det kan kännas svårt att välja mellan de två modellerna. Men det finns några aspekter och skillnader i design vi behöver gå igenom. Läs bara vidare för alla de viktiga skillnaderna och likheterna mellan de två kaffemaskinerna.

Nespresso VertuoPlus är en bekväm och lättanvänd kaffemaskin. Den är något större än Vertuo Next och kommer inte med dubbel espresso (80 ml) koppstorlek. Den här Nespresso-maskinen har inte heller någon mjölkskummare och kapslarna är en löpande kostnad som måste övervägas.

Dagens bästa priser på Nespresso Vertuo Plus

Nespresso Vertuo Plus

Kraft: 1260W Antal koppstorlekar: 5 Tryck: 19 bar Position för vattentank: back Vertuo Next är märkets mest mångsidiga Vertuo. Den är förpackad i ett kompakt paket med förmågan att brygga upp till 0,5 liter utsökt kaffe i 5 olika koppstorlekar. Men du måste köpa till en separat mjölkskummare om du gillar latte och att köpa kapslar är en löpande kostnad liksom återvinningssystemet.

Dagens bästa priser på Nespresso Vertuo Next

Nespresso Vertuo Next

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso VertuoPlus: Största likheter

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso VertuoPlus: Största skillnader

Nespresso Vertuo Next vs Nespresso Vertuo Plus: Priser