Letar du efter en espressomaskin från Breville? Jag är certifierad barista – här är mina tre främsta rekommendationer

Breville är ett av de största namnen inom kaffemaskiner för hemmabruk och tillverkar några av de bästa espressomaskiner jag har testat här på TechRadar. Företagets halvautomatiska modeller guidar en genom hela bryggprocessen, ungefär som att ha en vänlig barista hemma i köket – men vilken modell passar egentligen bäst?

Som TechRadars kaffeexpert har jag satt ihop den här listan med de tre Breville-maskiner som jag tycker är mest värda att överväga. Jag går igenom deras likheter och skillnader samt vad man kan förvänta sig av varje modell.

Nybörjarvänlig

Breville Barista Touch Impress med Cold Extraction

Om man är ny på att göra espresso hemma tycker jag att Breville Barista Touch Impress med Cold Extraction är ett utmärkt val. Den guidar en genom hela processen utan att överösa en med fler funktioner och inställningar än vad som faktiskt behövs. Alla steg förklaras tydligt på den ljusstarka pekskärmen, vilket gör att man i princip aldrig behöver öppna bruksanvisningen.

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Jag hade verkligen roligt när jag testade den här maskinen. Den lär ut grunderna i baristahantverket på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt, samtidigt som man får en bättre förståelse för hur olika faktorer påverkar den färdiga koppen – exempelvis dosering, malningsgrad, tampningstryck och bryggtemperatur. Om resultatet inte blir optimalt ger maskinen dessutom konkreta förslag på vad man kan justera.

Jag uppskattade särskilt Puck Impress System, som tampar det nymalda kaffet automatiskt när man drar i ett handtag. Det känns både tillfredsställande att använda och minskar dessutom kladdet jämfört med att tampa för hand. Till skillnad från Breville Oracle Jet, som jag tar upp längre ner, hade jag inte heller några problem med statisk elektricitet som fick kaffet att fastna i kvarnen.

Den här modellen, som lanserades tidigare under 2025, är en uppgraderad version av den ursprungliga Barista Touch Impress. Den stora nyheten är möjligheten att brygga espresso med vatten i rumstemperatur direkt från vattentanken, utan att använda ThermoJet-värmaren.

Funktionen fungerar riktigt bra. Det tar ett par minuter att brygga, men resultatet blir en mjuk och välbalanserad espresso som passar utmärkt som bas till olika kalla kaffedrycker och kaffecocktails.

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Det är däremot värt att känna till att Barista Touch Impress inte har något system för att skumma kall mjölk. Om det är en funktion man vill ha rekommenderar jag istället att titta på exempelvis De'Longhi Eletta Explore.

Maskinen erbjuder både manuell och automatisk mjölkskumning, med särskilda program för komjölk och växtbaserade alternativ. Under mina tester fungerade den faktiskt betydligt bättre med havremjölk än med standardmjölk, vilket är ganska ovanligt. Själv föredrar jag att skumma mjölken manuellt, något som är enkelt att göra, och den medföljande mjölkkannan har en smal pip som passar perfekt när man vill hälla latte art.

Läs vårt fullständiga test av Breville Barista Touch Impress med Cold Extraction.

Premiumval

Breville Oracle Jet

Breville Oracle Jet är den nyaste – och dyraste – modellen i den här listan. Vid en första anblick är den väldigt lik Barista Touch Impress, men under ytan finns flera viktiga uppgraderingar som gör upplevelsen ännu mer genomarbetad.

Den mest uppenbara skillnaden är att Puck Impress-spaken på sidan av maskinen har försvunnit. Det beror på att tampningen nu sker helt automatiskt, så man behöver inte göra någonting själv.

Under testet märkte vi att kvarnen kunde vara något kladdig på grund av statisk elektricitet – ett ganska vanligt problem hos halvautomatiska espressomaskiner – men i övrigt är användarupplevelsen näst intill sömlös.

Oracle Jet erbjuder också fler inställningar för malningsgraden än Barista Touch Impress, något som vår recensent Lee Bell verkligen uppskattade:

"Det här är en riktigt värdefull funktion, särskilt eftersom jag har märkt att många av de bästa espressomaskinerna kräver en hel del testande innan man hittar rätt inställning, vilket både tar tid och slösar kaffe. Oracle Jet tar det ett steg längre genom att ge återkoppling i realtid under extraktionen och guida dig till den perfekta espresson varje gång."

En mindre uppenbar förbättring är att Oracle Jet har två ThermoJet-värmare istället för en. Den andra används för att värma brygghuvudet, vilket innebär att temperaturen hålls jämnare under hela extraktionen eftersom vattnet inte hinner svalna efter att det lämnat värmaren. Bryggtemperaturen kan dessutom justeras i steg om 1 grad, antingen i Celsius eller Fahrenheit.

Oracle Jet går ibland att hitta till nedsatt pris, men det här är fortfarande en premiummaskin med en prislapp därefter. Det är också värt att tänka på att den är den största och tyngsta Breville-maskinen i den här guiden. Med en vikt på över 12 kg passar den kanske inte bäst i mindre kök.

Läs vårt fullständiga test av Breville Oracle Jet.

Mest prisvärda

Breville Barista Impress Express

Breville Barista Express Impress är ytterligare en utmärkt espressomaskin. Den använder samma smarta system för automatisk dosering och tampning som Breville Barista Touch Impress, men till ett betydligt lägre pris.

Det beror dels på att det är en något äldre modell – jag testade den första gången 2022 – och dels på att den använder fysiska knappar och vred istället för en färgpekskärm.

Vilket gränssnitt man föredrar handlar mest om personlig smak. Är man ny inom hemmabryggd espresso kan pekskärmen vara till stor hjälp eftersom den i princip ersätter bruksanvisningen. Samtidigt är knapparna och reglagen på Impress Express enkla att förstå och använda. Maskinen guidar fortfarande en genom bryggprocessen och ger återkoppling kring både dosering och tampning via en liten LCD-skärm.

Jag uppskattar också den centralt placerade tryckmätaren, som tydligt visar om maskinen har uppnått rätt bryggtryck under extraktionen. På så sätt ser man direkt om espresson riskerar att bli under- eller överextraherad.

Barista Express Impress har dessutom ett mycket bra manuellt ångrör för mjölkskumning, men saknar automatisk mjölkskumning. Eftersom jag ändå tycker att AutoMilq-systemet i Barista Touch Impress är den modellens svagaste punkt ser jag faktiskt inte det som någon större nackdel.

Kall extraktion har egentligen bara blivit en vanlig funktion på espressomaskiner för hemmabruk under det senaste året, så det är inte särskilt förvånande att den saknas på den här något äldre modellen.

Om man däremot klarar sig utan kall extraktion och inte känner något behov av en pekskärm tycker jag att Breville Barista Express Impress är ett av de bästa alternativen i mellanprisklassen.

Läs vårt fullständiga test av Breville Barista Express Impress.

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