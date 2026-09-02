Jag är certifierad barista – här är mina 3 favoriter bland små kaffemaskiner som gör utsökt espresso utan att ta över köket

Bara för att du har ett litet kök betyder det inte att du inte kan göra kaffe med kafékvalitet hemma. Jag testar över ett dussin kaffemaskiner varje år i mitt eget lilla kök och har upptäckt att storleken verkligen inte är allt när det gäller att göra utsökt espresso.

Om du vill ha en maskin som kan tillreda 40 olika drycker med en knapptryckning behöver du visserligen avsätta en rejäl del av köksbänken åt en stor helautomatisk kaffemaskin. Men om du bara vill göra riktigt god espresso finns det betydligt mindre alternativ som gör ett fantastiskt jobb.

Här har jag valt ut mina tre absoluta favoriter bland kompakta kaffemaskiner för små utrymmen: en helautomatisk maskin som maler hela bönor, en kapselmaskin och en mer traditionell manuell espressomaskin. Jag skulle mer än gärna använda vilken som helst av de tre själv och samtliga är dessutom mycket rimligt prissatta.

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Lavazza A Modo Mio Jolie Evo

Jag testade den här kaffemaskinen för bara några veckor sedan och det är den minsta jag någonsin har använt. Den mäter ynka 124 x 210 x 330 mm (B x H x D).

Om du letar efter en kompakt kaffemaskin som brygger en bra espresso med minsta möjliga krångel är det här modellen för dig. Den använder Lavazzas egna A Modo Mio-kapslar, som du placerar i öppningen på ovansidan av maskinen innan du för tillbaka den stora spaken och trycker på bryggknappen ovanpå. När du är nöjd med mängden kaffe i koppen trycker du på knappen igen för att stoppa flödet. Klart.

Lavazzas kapslar finns inte i en massa fantasifulla smaker på samma sätt som Nespressos, men jag skulle hävda att det inte nödvändigtvis är något negativt. Kaffe med tillsatta aromer smakar ofta obehagligt sött eller artificiellt och även om Lavazza ger dig gott om alternativ när det gäller bönor och rostningar kommer alla aromer från själva kaffet, inte från tillsatser.

I alla avseenden är det här en fantastisk liten kaffemaskin. Den har dessutom ett överkomligt pris och kapslarna hör till de billigaste på marknaden.

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Läs hela vårt test av Lavazza A Modo Mio Jolie Evo.

Philips Baristina

Philips Baristina gör det lika enkelt att brygga espresso med färska kaffebönor som att använda kapslar. Den mäter 18 x 34,5 x 38 cm (B x H x D), vilket bara är en bråkdel av storleken på de flesta helautomatiska kaffemaskiner och den kostar dessutom ungefär hälften så mycket.

Häll kaffebönorna i behållaren ovanpå Baristina, fyll vattentanken och skjut portafilterhandtaget på plats. Välj om du vill ha en enkel eller dubbel espresso, så maler maskinen exakt rätt mängd kaffe, pressar det och skjuter sedan filtret under bryggruppen innan den serverar en perfekt extraherad espresso direkt i din väntande kopp.

Det är uppfriskande enkelt och rengöringen är hur smidig som helst. De flesta helautomatiska kaffemaskiner sköter hela bryggningen inuti ett slutet hölje, där den fuktiga miljön i kombination med lösa kafferester skapar perfekta förhållanden för mögel om du inte öppnar upp allt, rengör ordentligt och låter maskinen stå öppen och torka över natten. Med Baristina är det inget problem.

Den enda nackdelen med Baristina i standardutförande är att den saknar ångrör för mjölkskumning. Kaffemaskinen finns dock att köpa i paket med en separat mjölkskummare och Philips har nyligen lanserat en ny modell kallad Baristina Latte, som har ett inbyggt mjölksystem. Jag har inte haft möjlighet att testa den ännu, men jag har höga förväntningar.

Läs hela vårt test av Philips Baristina.

De'Longhi Dedica Duo

Vi har gått igenom en kapselmaskin och en helautomatisk kaffemaskin – nu är det dags för en traditionell espressomaskin, med flera portafilterkorgar att välja mellan. Båda är trycksatta, vilket gör det enklare att få till en fin och tjock crema, och maskinen har dessutom ett manuellt ångrör. Den mäter bara 14 x 30,5 x 32 cm (B x H x D), vilket gör att den får plats på även riktigt små köksbänkar.

Dedica Duo har ett rekommenderat pris på cirka 2 800 kronor, vilket är väldigt billigt för en manuell espressomaskin och normalt sett skulle få varningsklockorna att ringa. Espressomaskiner i den här prisklassen är ofta ganska dåliga och har svårt att hålla den jämna temperatur och det stabila tryck som krävs för konsekvent bra bryggning. Så är det dock inte här. Det här är en De'Longhi-maskin rakt igenom, utan några uppenbara kompromisser när det gäller byggkvalitet eller prestanda. Allt känns gediget byggt och maskinen är ett nöje att använda.

”Duo” i namnet syftar på att den här lilla kaffemaskinen även kan göra kallextraherad espresso genom att använda vatten direkt från tanken och därmed kringgå kokaren. Det tar längre tid än att brygga varmt, men fungerar väldigt bra och ger en behagligt mjuk espresso som passar perfekt som bas för iskaffe och andra kalla kaffedrycker. En fantastisk liten allroundmaskin.

Läs hela vårt test av De'Longhi Dedica Duo.

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