8 av de bästa portabla Bluetooth-högtalarna vi har testat – våra favoriter från JBL, Bose, UE, B&O och fler

Oavsett om sommaren bjuder på strålande sol, regnskurar eller något däremellan finns det alltid tillfällen då en portabel Bluetooth-högtalare kommer till sin rätt. När vädret väl samarbetar finns det få bättre sätt att njuta av musik än ute i naturen, på stranden, under en picknick eller på campingen.

Här har vi samlat några av våra absoluta favoriter. Samtliga modeller är testade och rekommenderade av TechRadar och representerar några av de bästa portabla Bluetooth-högtalarna du kan köpa just nu.

Vilken modell passar dig bäst? Det beror förstås på hur du tänker använda den.

För vår del är Ultimate Ears Wonderboom 4 fortfarande en av de bästa resekompisarna. Den är ungefär lika stor som en kaffemugg, två högtalare kan parkopplas för stereoljud och den levererar mer än tillräcklig volym för tältplatsen eller picknickbordet, samtidigt som ljudet är välbalanserat och detaljerat.

Om du vill ha något ännu mindre är både Tribit StormBox Micro 3 och den något äldre JBL Go 4 ännu kompaktare och passar perfekt för soloturen. Vill du däremot fylla en större uteplats med musik är Bose SoundLink Flex (2nd Gen) och JBL Flip 7 betydligt kraftfullare alternativ.

En annan modell som sticker ut är JBL Grip, en relativt ny högtalare i JBL:s sortiment. Den lila färgvarianten är dessutom riktigt snygg. Om vi däremot skulle utse den mest stilfulla modellen på listan blir det Bang & Olufsen Beosound Explore. Den ser nästan ut som en exklusiv liten metallburk med inbyggd högtalare och karbinhake – och den är minst lika elegant som den låter.

Behöver du ännu större ljud och gärna en högtalare med axelrem är Tribit StormBox Lava ett riktigt bra alternativ. När vi testade den till ordinarie pris var vi inte helt övertygade om ljudkvaliteten, men sett till dagens pris är den betydligt mer attraktiv.

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Och mitt emellan de allra minsta modellerna och de största festhögtalarna hittar vi JBL Flip 7. Den har ungefär samma storlek som en vinflaska och levererar ett ljud som känns imponerande stort i förhållande till formatet. För oss är det fortfarande en av de mest välbalanserade portabla Bluetooth-högtalarna på marknaden.