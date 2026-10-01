DAB-radio är fortfarande ett riktigt bra val – här är modellerna som är värda att köpa

Smarthögtalare och streamingtjänster må ha tagit över en stor del av vårt lyssnande, men en bra DAB-radio har fortfarande sina fördelar. Du får stabil mottagning, tydlig stationsinformation och enkel tillgång till radio utan att behöva plocka fram telefonen eller förlita dig på en streamingtjänst.

Utbudet är dessutom betydligt bredare än man kanske tror. Det finns små modeller med förvånansvärt bra ljud, tåliga och batteridrivna alternativ som kan följa med utomhus samt mer avancerade radioapparater som kombinerar DAB+ med Bluetooth, Wi-Fi och internetradio. Bland modellerna i jämförelsen finns bland annat Ruark R1 Mk4, Pure Woodland, Roberts Revival iStream 3 och Sony XDR-S61D – fyra ganska olika alternativ för olika typer av lyssnare.

Det gör samtidigt valet lite knepigare. Är ljudkvalitet viktigast, vill du kunna bära med dig radion eller behöver du egentligen en modell som även fungerar som en modern streaminghögtalare? Vi har gått igenom alternativen och deras styrkor och svagheter – läs hela guiden till bästa DAB-radio här för att hitta rätt modell för dig.