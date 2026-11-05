”Folket förtjänar att ha sitt RAM-minne också!” – Elon Musk hånar OpenAI-chefen Sam Altmans påstående om att det är ”förfärligt” att folk har datorer med RAM-minne hemma

Elon Musk hånar Sam Altmans senaste påstående om att människor inte borde äga RAM-minne

”Folket förtjänar att ha sitt RAM-minne också!” står det i Musks meme på X

Altman har den senaste tiden varit angelägen om att säkra mer minne till OpenAI

Elon Musk har hånat OpenAI VD:n Sam Altman efter att denne förklarat att det är ”förfärligt” att äga en dator med RAM-minne, eftersom komponenterna i stället borde användas för att driva nästa generations AI-datacenter.

På sitt sedvanliga sätt delade Musk en meme på X, det sociala nätverk han äger. Memen visar en version av en scen från Inglourious Basterds, där en tysk officer från andra världskriget, spelad av Christoph Waltz, till synes jagar människor som gömmer undan RAM-minnen.

”Folket förtjänar att ha sitt RAM-minne också!” står det i Musks meme.

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Altmans uttalande väcker starka reaktioner

Altman gjorde sitt uttalande under ett framträdande på YouTube-kanalen Cheeky Pint och hans åsikter har väckt omfattande kritik och förvirring inom branschen.

”Ur ett globalt fördelningsperspektiv är det faktiskt rätt så förförligt att alla har en massa av världens begränsade tillgång på DRAM-minne sittande i sina egna datorer, där det bara används fem procent av tiden”, sa Altman.

”Man vill ha maximalt utnyttjande i molnet när man försöker hantera en situation där tillgången är så kraftigt begränsad. Men på något sätt verkar många människors intuition säga precis tvärtom.”

Altmans kommentarer kommer samtidigt som konsumenter står inför stigande priser på i princip all typ av datorhårdvara, eftersom den ökade efterfrågan på RAM-minne och andra komponenter driver upp priserna även för konsumenterna.

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Under de senaste månaderna har vi bland annat sett hur Intels VD Lip-Bu Tan har varnat för fortsatta brister och prishöjningar. Han konstaterade att ”AI-hårdvara kommer att fortsätta vara en bristvara under de kommande två till tre åren”, en utveckling som han menade ”drivs av ihållande begränsningar i den underliggande teknikens leveranskedja”.

Dells VD Michael Dell har också uttryckt sin övertygelse om att minnesbristen kommer att förvärras under 2027 och att problemen med tillgången på RAM-minne kommer att fortsätta under en lång tid framöver.

De ledande DRAM-tillverkarna Samsung och SK hynix har också varnat för att AI-driven minnesbrist kommer att fortsätta under 2027 och därefter. Enligt rykten har deras lager krympt till mindre än tio dagars tillgång på minneskretsar.

Intressant nog ska Altman nyligen ha träffat omkring 50 högt uppsatta Samsung-chefer i Sydkorea, i ett försök att säkra mer hårdvara åt OpenAI för att kunna utöka företagets AI-kapacitet.

Men oavsett vad som händer finns det åtminstone en sak som (förmodligen) inte kommer att inträffa, nämligen att Altman bryter sig in i ditt hem för att stjäla RAM-minnet från din dator ... förmodligen.