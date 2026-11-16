Kampanjen ”Stand with Jensen”, som kräver att Huang återvänder, har nu fått över 175 000 underskrifter

Det kräver att Huang omedelbart återinsätts som Nvidias VD och att en ”oberoende utredning och en rättvis prövning” genomförs kring de omständigheter som ledde till hans avgång

En separat rapport hävdar att Huang kan överväga möjligheten att återvända

Efter att Nvidias VD lämnade sin post förra veckan har en namninsamling startats för att kräva att Jensen Huang återinsätts.

VideoCardz uppmärksammade hemsidan ”Stand with Jensen”, som innehåller en namninsamling och ett öppet brev som nu har undertecknats av omkring 175 000 personer, däribland flera framstående namn inom teknikbranschen.

Bland dessa finns Elon Musk, Tim Sweeney (från Epic Games), Tobias Lütke (VD för Shopify), Travis Kalanick (tidigare VD för Uber), Steve Chen (tidigare teknikchef på YouTube) och Julien Chaumond (nuvarande teknikchef på Hugging Face). Det framgår tydligt att Huang själv inte står bakom brevet.

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Brevet innehåller tre krav riktade till Nvidias styrelse. Det första är att Huang omedelbart ska återinsättas som VD för att stabilisera situationen. Om styrelsen däremot anser att ”hans fortsatta frånvaro är nödvändig” ska den förklara varför.

Det andra kravet är att ”säkerställa en oberoende utredning och en rättvis prövning”, medan det tredje är att snabbt ge en offentlig förklaring till vad som har hänt och hur man har vägt Nvidias anställdas och aktieägares intressen i frågan.

På sidan står det: ”Trettiotre år som ledare innebär inte att någon står över ansvarsskyldighet. Men för att kunna utkräva ansvar krävs bevis, en rättvis prövning och ett välgrundat beslut. Jensen förtjänar en rättssäker process, inte pöbeljustis.”

Samtidigt hävdar en separat rapport från Financial Times att Huang överväger ett försök att återvända och undersöker ”möjligheten att komma tillbaka”, enligt uppgifter från flera källor. En person i den tidigare VD:ns närhet uppges ha sagt att man håller på att sätta samman en slags krisgrupp med högt uppsatta chefer från teknikbranschen för att driva på för Huangs återkomst (förmodligen med Musk och de andra tidigare nämnda namnen).

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Starka känslor och utbredd skepsis

(Image credit: Nvidia)

Det är alltså tydligt att frågan väcker starka känslor. Enligt statistiken från kampanjen Stand with Jensen har nästan 9 000 Nvidia-anställda, som brukar kallas ”Nvidians”, skrivit under det öppna brevet. Det motsvarar 20 procent av företagets personalstyrka. Bland dessa finns 26 vice VD:ar och andra högt uppsatta inom företaget, vilket utgör en betydande del av den högsta ledningen (möjligen närmare hälften, även om det inte finns några exakta siffror över antalet personer på dessa positioner hos Nvidia).

Inget av detta går förstås att verifiera, så vi får helt enkelt ta uppgifterna med en nypa salt.

Om vi tittar på Reddit verkar sympatierna för Huang vara begränsade, särskilt bland PC-gamers (även om hans avgång kan ses som ytterligare en tydligt negativ utveckling). Även i subreddits som handlar om Nvidia-aktien är inställningen till uppropet övervägande skeptisk (drygt hälften av undertecknarna uppger att de är aktieägare).

Det är dock anmärkningsvärt att flera stora namn inom teknikbranschen har skrivit under brevet. Vi tvivlar fortfarande på att detta kommer att få styrelsen att ändra uppfattning. Den här typen av kampanjer brukar, milt uttryckt, sällan leda till särskilt många konkreta resultat.

Med det sagt kan uppropet, med tanke på Financial Times uppgifter om en särskild krisgrupp, kanske ge Huang ytterligare motivation att genomföra det försök till comeback som enligt rykten diskuteras bakom kulisserna. Om det ska bli verklighet måste det förstås ske snabbt.

Samtidigt ser antalet underskrifter ut att kunna passera 200 000 redan i dag. Om du mot förmodan missade nyheten förra veckan är Colette Kress, som tidigare var finanschef, för närvarande tillförordnad VD medan Nvidia letar efter en permanent ersättare till Huang. Den personen kan komma antingen från företaget eller utifrån.

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