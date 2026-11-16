Teslas Cybercab börjar säljas för privat bruk – men Elon Musk medger att månadskostnaden är ”för hög”
Nu kan man köpa en Cybercab ... typ.
- Utvalda kunder kan nu beställa en Cybercab
- Bilen kan bara användas i vissa städer
- Elon Musk anser att den nuvarande månadsavgiften på 300 dollar är för hög
Det har varit en lång väntan på att Tesla Cybercab ska gå från ett löfte från företagets vd Elon Musk till verklighet. Men efter att den självkörande bilen introducerats som en robotaxi för allmänheten går den nu även att köpa för privatpersoner.
Enligt ett av Teslas konton på sociala medier har ”utvalda kunder nu börjat bjudas in” att köpa en Cybercab ”för privat bruk”. Det finns dock en ganska lång lista med förbehåll, och det börjar redan med just formuleringen ”utvalda kunder”.
Det finns ingen offentlig beställningssida och Tesla har inte berättat vilka som får en inbjudan eller hur urvalet går till. Vi vet däremot att den välkända teknikrecensenten Marques Brownlee har fått en inbjudan, möjligen eftersom han efter presentationen av Cybercab i oktober 2024 offentligt lovade att raka av sig håret framför kameran om bilen började säljas för mindre än 30 000 dollar före 2027.
Frågan är förstås om ett system där man bara kan köpa bilen via inbjudan verkligen räknas som att den är tillgänglig. Priset är också en viktig detalj. Även om bilen kostar 29 990 dollar, motsvarande cirka 285 000 kronor, tillkommer en månadsavgift på 300 dollar, cirka 2 850 kronor, vilket till och med Elon Musk har medgett är ”för högt”.
Det återstår att se
Det finns fler anledningar till att Brownlee kanske får behålla håret. Den ”beräknade” leveranstiden är december, så om leveranserna till kunderna blir försenade kommer Cybercab inte att ha nått privatpersoner före slutet av 2026, vilket skulle innebära att vadet inte gäller.
Sedan har vi de geografiska begränsningarna. Som du kanske kan föreställa dig finns det bara ett fåtal platser i USA där helt självkörande bilar är tillåtna, och för närvarande kommer Cybercab bara att fungera inom dessa områden – närmare bestämt i ett begränsat antal städer i Texas och Florida.
Eftersom Brownlee bor i New York kommer han inte att kunna använda sin nya Cybercab, med en månadsavgift på 300 dollar, för att ta sig runt i sitt närområde – åtminstone inte förrän myndigheterna ger ett bredare godkännande för den här typen av fordon. Trots det har den välkända YouTube-profilen redan lagt en beställning för att se vad som händer.
Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer.
Det är ännu oklart exakt hur många Cybercab-robotaxibilar som för närvarande är i drift i Texas och Florida, men Tesla håller uppenbarligen på att skala upp både produktionen och verksamheten, så det kanske inte dröjer särskilt länge innan vem som helst kan skaffa en.
Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David Nield Freelance Contributor