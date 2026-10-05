Bentley lanserar sin första elbil – en lyx-SUV med vansinnig acceleration

Bentley Torcal är en högpresterande SUV med en räckvidd på cirka 600 km på en laddning.

De kraftfullaste modellerna får en effekt på 876 hk.

Bentleys första elbil kommer att dela komponenter med Porsche Cayenne Electric.

Bentley har i flera månader släppt små smakprov på sin första helt eldrivna modell, med detaljer om allt från det orkestrala, syntetiserade motorljudet till en futuristisk design inspirerad av konceptbilen EXP 15, men nu har vi äntligen fått alla detaljer.

Kommande Torcal bygger på Porsches PPE-plattform – båda märkena ingår trots allt i Volkswagen-koncernen. Den blir fem meter lång, vilket gör den något kortare än en Bentayga, och ärver många komponenter för chassi, fjädring och drivlina från sin Porsche-släkting.

Bentley verkar däremot inte särskilt förtjust i att det pratas för mycket om den gemensamma tekniken under skalet och har därför lagt stor vikt vid sitt ”djärva, nya designspråk, förankrat i Bentleys DNA”.

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Räkna med en imponerande upplyst grill, skulpterade karossytor och kraftfullt utformade bakskärmar.

Det ser nästan ut som om Bentleys vision av en elektrisk SUV precis har slukat en Continental GT utan att riktigt hinna smälta den ännu, men det är knappast något negativt. Bilen är raka motsatsen till Ferraris strategi med Luce; Torcal både ser ut och känns som en äkta Bentley.

När det gäller drivlinan gör konfigurationen med dubbla elmotorer Torcal till den kraftfullaste Bentleyn någonsin, med hela 876 hk i toppmodellen S.

Det är visserligen inte i nivå med de 1 140 hästkrafterna i den enormt kraftfulla Porsche Cayenne Turbo Electric, men det räcker för att sportigare Torcal S ska klara 0–100 km/h på bara 2,8 sekunder – tillräckligt snabbt för att sätta många superbilar på plats.

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Bentley vill att Torcal ska kunna användas ”året runt” och har därför utrustat bilen med ett stort batteripaket på 113 kWh, vilket ger en räckvidd på upp till cirka 600 km.

Ännu bättre är att bilen kan snabbladdas med en effekt på upp till 400 kW, vilket innebär att en laddning från 10 till 80 procent potentiellt kan klaras av på mindre än 20 minuter.

Ljudet av framtiden

(Image credit: Bentley)

Det brittiska märket har skrotat sina tidigare planer på att bli helt elektriskt till 2030 och väljer istället att erbjuda kunderna flera olika typer av drivlinor.

Bentley är trots allt starkt förknippat med kraftfulla V8- och W12-motorer, som historiskt har levererat en dämpad men kraftfull ljudupplevelse i många av märkets modeller.

För att inte förlora den här karaktären i sin första elbil har Bentley använt riktiga instrument – trummor, viola och basgitarr – för att skapa vad företaget kallar ”Bentley Dynamic Symphony”. Ljudbilden är tänkt att efterlikna de subtila variationerna och små ofullkomligheterna hos en stor V8-motor.

Det här ”människoskapade” ljudlandskapet ska ge föraren akustisk återkoppling i takt med att hastigheten och motorns varvtalsliknande respons ökar, samtidigt som ljudet blir kraftigare i Sport-läget.

Till och med ljudet från blinkersen ska tydligen komma från en inspelning av hammare som slår mot läder i Bentleys verkstad, medan återkopplingsljuden från pekskärmen har skapats med hjälp av ljudet från ett kristallglas.

Interiören har naturligtvis fysiska, strukturerade reglage och vred med räfflade ytor. Ett särskilt ”Comfort Mode” i infotainmentsystemet ska minska antalet distraktioner, medan en funktion för ”digital detox” döljer all information utom den allra viktigaste för att flytta uppmärksamheten bort från skärmarna.

Enligt källor börjar priset på 173 300 pund för Torcal och 199 300 pund för Torcal S. De första leveranserna väntas ske sommaren 2027.

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