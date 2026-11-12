Framtidens elbilsladdning? BYD visar upp ”världens första” laddstation med solenergi, robotarmar och laddning på fem minuter

Laddstationen använder robotarmar för att ladda bilar automatiskt

Flash Charging kan ladda batteriet från 10 till 70 procent på fem minuter

Inbyggda solpaneler producerar elektricitet som lagras för senare användning

BYD satsar stort på nya produkter i Mellanöstern just nu. Efter att nyligen ha presenterat sin elektriska utmanare till Rolls-Royce, den imponerande modellen Altior, har företaget nu också visat upp nästa generations laddstationer.

Den kinesiska biltillverkaren hävdar att det är ”världens första” integrerade system i sitt slag som kombinerar solenergi, energilagring, Flash Charging och robotassisterad laddning. Systemet förenar företagets ultrasnabba laddningsteknik med solenergiproduktion och ytterligare bekvämlighetsfunktioner.

Flash Charging gör det möjligt att ladda batteriet från 10 till 70 procent på fem minuter och från 10 till 97 procent på nio minuter i kompatibla bilar från BYD-koncernen. Samtidigt arbetar robotstyrda laddarmar tillsammans med företagets befintliga funktion Automated Valet Parking, så att föraren inte behöver lyfta ett finger.

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I praktiken behöver bilisten bara köra fram, trycka på en knapp i infotainmentsystemet och sedan sköter bilen och det integrerade robotsystemet resten.

BYD uppger att robotarmen använder ”visuell vägledning och kraftåterkoppling” för att säkerställa exakt positionering och en säker anslutning.

De avancerade funktionerna för autonom körning i många av BYD lyxigare bilar innebär också att föraren kan kliva ur bilen och gå därifrån, medan bilen ”autonomt navigerar till en anvisad laddplats”.

Utöver bekvämligheten är den nya anläggningen i Abu Dhabi också utrustad med företagets Solar-Storage-Charging-system (SSC), som fångar upp solens strålar, omvandlar dem till elektricitet och lagrar energin för senare användning.

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BYD uppger att SSC-systemet även kan fungera oberoende av elnätet, vilket skulle kunna bli ett viktigt bevis på att tekniken fungerar även på platser där tillgången till en stabil elförsörjning är begränsad eller svår.

BYD ligger i framkant när det gäller innovation inom elbilar

(Image credit: BYD)

BYD:s vice VD Stella Li säger att det här är första gången företaget kombinerar sin integrerade teknik för solenergi, energilagring och Flash Charging utanför hemmamarknaden. Hon hoppas att framtidens laddningsupplevelse ska bli ”smartare, enklare och smidigare för förare världen över”.

Det finns ännu inga uppgifter om hur många anläggningar av den här nya generationen som kommer att byggas, men företaget har som mål att ha 6 000 Flash Charging-stationer världen över före slutet av 2027, vilket skulle göra ultrasnabb laddning mer tillgänglig globalt.

Det är tydligt att BYD just nu försöker locka Abu Dhabis mycket förmögna kunder med det allra bästa ur företagets teknikportfölj, men den kinesiska biljätten är knappast främmande för snabba utrullningar.

Bara några månader efter tillkännagivandet av Flash Charging med en effekt på 1,5 MW uppgav företaget att 6 000 stationer skulle vara i drift i Europa och Mellanöstern. I Kina har BYD redan 10 000 aktiva stationer och planerar att fördubbla den siffran före årets slut.

Samtidigt som Tesla lägger ner Model S och Model X, nyligen skrotat Cybertruck och i stället presenterar en flygande bil som kan göra kickflips, känns det som att BYD har tagit över stafettpinnen och nu är företaget som levererar verkliga innovationer inom elbilar – innovationer som gör livet enklare för kunderna och driver tekniken framåt.

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