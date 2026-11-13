Fremtidens elbillading? BYD avduker «verdens første» ladestasjon med solenergi, robotarmer og fem minutters ladetid

Ladestasjonen bruker robotarmer til å lade biler automatisk.

Flash Charging kan lade batteriet fra 10 til 70 prosent på fem minutter.

Innebygde solcellepaneler produserer strøm som lagres til senere bruk.

BYD satser for tiden stort med nye produkter i Midtøsten. Etter nylig å ha avduket sin elektriske utfordrer til Rolls-Royce – den imponerende modellen Altior – har selskapet nå også vist frem neste generasjons ladestasjoner.

Den kinesiske bilprodusenten hevder at dette er verdens første integrerte system i sitt slag, som kombinerer solenergi, energilagring, Flash Charging og robotassistert lading. Systemet forener selskapets teknologi for ultrarask lading med produksjon av solenergi og andre praktiske funksjoner.

Flash Charging gjør det mulig å lade et batteri fra 10 til 70 prosent på fem minutter, og fra 10 til 97 prosent på ni minutter, når det brukes sammen med kompatible kjøretøy fra BYD-konsernet. Samtidig fungerer robotiserte ladearmer i samspill med selskapets eksisterende funksjon for automatisert parkering («Automated Valet Parking»), noe som betyr at føreren ikke trenger å løfte en finger.

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I praksis kjører føreren bare frem, trykker på en knapp i infotainmentsystemet, og kjøretøyet – sammen med det integrerte robotsystemet – tar seg av resten.

BYD opplyser at robotarmen benytter «visuell veiledning og krafttilbakemelding» for å sikre presis posisjonering og en trygg tilkobling.

De avanserte funksjonene for selvkjøring i mange av BYDs mer luksuriøse kjøretøy gjør det også mulig for føreren å gå ut av bilen og forlate stedet, mens kjøretøyet «navigerer på egen hånd til en bestemt ladeplass».

Utover bekvemmeligheten er det nye anlegget i Abu Dhabi også utstyrt med selskapets «Solar-Storage-Charging»-system (SSC), som fanger opp sollys, omdanner det til elektrisitet og lagrer energien til senere bruk.

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BYD opplyser at SSC-systemet også kan fungere uavhengig av strømnettet – en egenskap som kan tjene som et tydelig bevis på at teknologien fungerer selv på steder der tilgangen til en stabil strømforsyning er begrenset eller utfordrende.

BYD er i førersetet når det gjelder innovasjon innen elektriske kjøretøy.

(Image credit: BYD)

BYDs konserndirektør Stella Li uttaler at dette er første gang selskapet kombinerer sine integrerte teknologier for solenergi, energilagring og «Flash Charging» utenfor hjemmemarkedet. Hun ser for seg en fremtidig ladeopplevelse som er « smartere, enklere og mer sømløs for bilister over hele verden.»

Selv om det ennå ikke er kjent nøyaktig hvor mange anlegg av denne neste generasjonen som skal bygges, har selskapet som mål å ha 6 000 «Flash Charging»-stasjoner i drift globalt innen utgangen av 2027 – et tiltak som vil øke tilgjengeligheten av ultrarask lading betraktelig på verdensbasis.

Det er tydelig at BYD ønsker å tiltrekke seg den svært velstående kundegruppen i Abu Dhabi ved å vise frem det aller beste av sin teknologiske portefølje; den kinesiske bilgiganten er imidlertid ingen nybegynner når det gjelder rask utrulling i stor skala.

Bare måneder etter kunngjøringen av sin 1,5 MW «Flash Charging»-teknologi, la selskapet frem planer om 6 000 stasjoner fordelt på Europa og Midtøsten. I Kina har BYD allerede 10 000 stasjoner i drift, og planen er å doble dette antallet innen årets slutt.

I en tid der Tesla er i ferd med å fase ut Model S og Model X – og nylig har skrinlagt Cybertruck til fordel for en flyvende bil som kan utføre «kickflips» – virker det som om BYD har tatt over stafettpinnen. Selskapet har fremstått som den virkelige pådriveren for innovasjon innen elbiler, og leverer fremskritt som forenkler hverdagen for kundene og driver teknologien fremover.

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