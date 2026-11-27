Det gjøres ekstremt raske fremskritt med uoffisielle porteringer av GTA 6.

En av disse kjører nå med stabile 25 til 30 bilder i sekundet (fps), men krever foreløpig 16 GB videominne (VRAM).

Dette skaper bekymring blant dem som har skjermkort med 12 GB eller 8 GB VRAM, men det er verdt å huske at arbeidet med disse porteringene fortsatt er i en svært tidlig fase.

Den raske utviklingen av uoffisielle PC-versjoner av GTA 6 de seneste døgnene har vært utrolig å følge med på – men samtidig skaper informasjonen som har kommet frem om maskinvarekravene for disse prosjektene, bekymring blant gamere.

Og da tenker vi ikke bare på gamere som vurderer å prøve en slik (ulovlig) uoffisiell versjon, men også på dem som lurer på hva systemkravene vil bli for Rockstars offisielle PC-utgivelse.

Den sentrale informasjonen stammer fra «CGBJ»-versjonen, der det er delt opptak av GTA 6 som kjører med en stabil bildefrekvens på 25 til 30 bilder i sekundet (fps) på PC – noe vi har omtalt tidligere. Denne versjonen oppnår dette på en PC med 8 GB systemminne (RAM) og et Nvidia-skjermkort med 16 GB videominne (VRAM). Det er sistnevnte punkt som skaper bekymring.

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Brukeren Brackz på X, som trakk frem fremgangen med CGBJ-prosjektet, spurte følgerne sine: «Det ser ut til at vi kan få se fullstendige versjoner allerede i helgen – kommer dere til å spille det?»

Selv om enkelte spillere ønsker å prøve det – til tross for risikoen ved en ulovlig versjon (inkludert faren for å laste ned en falsk PC-utgave som egentlig er skadelig programvare, noe som faktisk allerede forekommer) – er de svært bekymret for kravet om 16 GB VRAM. Det er tross alt ikke mange som har et skjermkort med så mye minne.

Intet å frykte

(Image credit: Rockstar Games)

Er dette egentlig noe å bekymre seg for – og mer generelt: Er det et illevarslende tegn for dem som planlegger å kjøpe den offisielle versjonen av GTA 6 når Rockstar gjør den tilgjengelig?

Vel, vi ville definitivt ikke latt oss rive med av tanken om at 16 GB VRAM i en uoffisiell portering er grunn til panikk på dette stadiet. Noen gjør riktignok nettopp det – de får panikk – og tenker i baner som: «Jeg håper de optimaliserer det for 8 GB VRAM også; jeg har dessverre ikke råd til 16 GB VRAM-kort fra AMD eller Nvidia.»

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Eller som i dette innlegget på Reddit: «Og 16 GB VRAM – det er det egentlige problemet akkurat nå; de fleste skjermkort har 12 GB VRAM eller mindre i dag.»

Man må imidlertid huske at dette er et svært tidlig stadium i arbeidet med disse portene, og maskinvarekravene for å kjøre spillet synker raskt. Sannsynligvis vil kravene for en uoffisiell GTA 6-portering til slutt havne på 8 GB VRAM – eller 12 GB for 1440p-oppløsning.

Det er omtrent på dette nivået PC-spillere forventer at den offisielle versjonen fra Rockstar vil ligge – med 8 GB VRAM som minimumskrav for 1080p – selv om dette bare er kvalifisert gjetting. Men med tanke på at GTA 6 kjører på Xbox Series S – som har 10 GB delt minne for både systemet og skjermkortet – virker dette rimelig (selv om spillet ikke kjører helt knirkefritt på den mindre kraftige Xbox-konsollen).

Når det gjelder skjermkort og minne, har PC-en også en annen stor fordel: kraftigere prosessorer. Dette vil utgjøre en betydelig forskjell i mer folkerike områder (som Vice City), hvor konsollene ofte bremses av sine relativt beskjedne prosessorer. Så hvis du bekymrer deg for at du må oppgradere til et nytt skjermkort med mer videominne (VRAM) – noe som kan bli en svært kostbar affære med tanke på de nylige prisøkningene, spesielt hvis du vurderer et kort med 16 GB – for å kunne spille GTA 6 når den offisielle versjonen fra Rockstar slippes (kanskje tidlig neste år), så kan du ta det helt med ro. Du burde kunne nyte spillet med et skjermkort som har 8 GB VRAM (og 16 GB systemminne), selv om vi ikke får vite de faktiske minimumskravene før Rockstar offentliggjør dem.

Det er kanskje like greit, ettersom tilbudene på skjermkort under Black Friday ser ut til å være svært få – så langt ser det ut til at de beste rabattene på PC-spillfronten gjelder gaming-laptoper.

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