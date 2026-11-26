Arbeidstakere frykter at KI undergraver dem, og er redde for å bli erstattet.

69 % av de spurte voksne er bekymret for at KI skal synliggjøre at det er deler av arbeidsoppgavene deres som de selv ikke forstår.

Det kan være på tide at organisasjoner avklarer nøyaktig hvorfor de ønsker å ta i bruk KI, hva de håper å oppnå med det, og hvilke menneskelige kostnader bruken kan medføre.

Har du full oversikt over din rolle og dine ansvarsområder på jobben? Ny forskning fra Hint App tyder på at den økende bruken av kunstig intelligens retter søkelyset mot arbeidstakernes egne mangler. 69 % av de spurte frykter at teknologien skal avsløre hull i deres egen kompetanse. Dette står i kontrast til at 41 % er mer bekymret for å bli erstattet av KI.

Samtidig har bruken av KI ulik klangbunn i ulike virksomheter og bransjer. Dette skaper bekymring for at teknologien kan komme til å blottlegge – overfor omverdenen – at en ansatt ikke er egnet (eller oppfattes som uegnet) for rollen sin.

Ettersom respondentene også uttrykker bekymring for hva bruken av KI kan bety for deres langsiktige jobbmuligheter, peker undersøkelsen på et potensielt problem på tvers av bransjer. Brukes KI for å øke produktiviteten og forenkle administrative oppgaver, eller for å bistå i opplæring – eller er formålet rett og slett å vise hvilke jobber som kan erstattes?

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Gjør KI arbeidet vanskelig?

En undersøkelse fra Hint App, som omfattet 10 842 yrkesaktive voksne, tok for seg kunstig intelligens på arbeidsplassen og hvilken innvirkning teknologien har – eller vil få – på jobbene deres. Resultatene viser at KI ikke bare automatiserer komplekse eller kjedelige oppgaver; den gjør også arbeidsdagen mer krevende og tilfører nye dimensjoner til de ansattes roller.

Nesten to tredjedeler (64 %) av de spurte oppgir for eksempel at de bruker ekstra tid på å gjennomgå materiale generert av KI. De uttrykker bekymring for hvordan arbeidet vil bli mottatt eller vurdert. Arbeidet må ikke bare være korrekt; det bør også vise at personen som har utformet instruksen (prompten), faktisk vet hva de holder på med.

Dette er en krevende balansegang, og utfordringene stopper ikke der: Over halvparten (53 %) innrømmer at de er personlig bekymret for hvordan en leder ville reagert dersom vedkommende innså at KI er raskere enn de ansatte selv.

Hvorfor bruker bedrifter egentlig KI?

Arbeidstakere har lenge støttet seg på opplæring på arbeidsplassen, samarbeid med kolleger, dokumentasjon, egne minner og ulike digitale verktøy for å lykkes i arbeidet sitt. Innføringen av KI på arbeidsplassen – med dens evner til å effektivisere og automatisere gjentakende prosesser – har ikke bare gjort folk mer effektive; resultatene tyder også på at mange er oppriktig bekymret for at jobbene deres snart kan forsvinne.

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Hvis man leser mellom linjene i undersøkelsen, kan denne bekymringen være velbegrunnet. Noen ansatte tyr til avledningsmanøvrer – 58 % oppgir at de bevisst trekker seg unna situasjoner der KI tas i bruk – for å unngå at det blir tydelig hvor mye tregere de selv er sammenlignet med et automatisert verktøy.

Forskningen viser imidlertid at tiden er inne for en diskusjon om hvilke forventninger bedrifter har til bruken av KI, og hvilket ansvar arbeidsgivere har overfor team som blir pålagt å ta teknologien i bruk.

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