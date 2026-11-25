Hvis du har vurdert å oppgradere kaffeutstyret hjemme, er Black Friday det perfekte tidspunktet for å slå til. Hos TechRadar tester vi en rekke espressomaskiner hvert år, og kaffeekspertene våre vet nøyaktig hvilke modeller som virkelig er verdt investeringen.

Vi følger nøye med på årets Black Friday-tilbud, og i denne artikkelen trekker vi frem noen av våre favoritter. Alle modellene og produktseriene nedenfor er testet av TechRadars team, og de har imponert oss med alt fra fremragende kaffekvalitet til smarte funksjoner og brukervennlighet.

Vår favoritt akkurat nå er De'Longhi La Specialista Touch, som selges for kun 5 499 kroner hos Power. Denne fantastiske espressomaskinen lar deg finpusse baristaferdighetene hjemme, ved at den veileder deg gjennom hele bryggeprosessen. Den imponerte oss stort under testingen, og er et utmerket valg for alle som ønsker å ta kaffebryggingen til et nytt nivå.

Det finnes også gode tilbud for deg med et strammere budsjett, eller for deg som foretrekker en helautomatisk maskin som tar seg av hele prosessen. Nedenfor har vi samlet våre favoritter fra årets Black Friday-salg.

Black Friday – hurtiglisten over tilbud på espressomaskiner

Black Friday – beste tilbud på espressomaskiner

De'Longhi Dedica Duo: nå 2 499 kr hos Magasin Denne kompakte espressomaskinen er vårt beste budsjettvalg for deg som ønsker å begynne å eksperimentere med å lage espresso hjemme. I vår testing satte vi spesielt pris på det brukervennlige designet, den fremragende kaffekvaliteten og muligheten til å tilberede både varme og kalde kaffedrikker. Dessuten tar den svært liten plass på kjøkkenbenken. Et fantastisk alternativ for den som ønsker å komme i gang som hjemmebarista.

De'Longhi La Specialista Touch: nå 5 499 kr hos Power En av våre absolutte favoritter fra De'Longhi. Denne espressomaskinen kombinerer en levende berøringsskjerm med smarte funksjoner som veileder deg gjennom bryggeprosessen – samtidig som den bevarer den givende opplevelsen av å lage den perfekte koppen kaffe selv. Under testingen lot vi oss imponere over hvor enkelt den leverte fremragende resultater, samt det kompakte designet og de intuitive betjeningselementene.

Philips 5500 LatteGo: nå 5 990 kr hos Komplett Hvis du foretrekker å få morgenkaffen servert ved et enkelt knappetrykk, er denne helautomatiske espressomaskinen et utmerket valg. Da vi testet 5500-serien, satte vi spesielt pris på kvaliteten på de varme kaffedrikkene og hvor enkel maskinen er å bruke. Med 20 ulike kaffedrikker å velge mellom og det praktiske LatteGo-systemet for automatisk melkeskumming, passer den perfekt for husholdninger der alle har ulike kaffepreferanser.