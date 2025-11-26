Dreames testvinnende robotstøvsuger har fått stor Black Friday-rabatt

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November betyr Black Friday og en gyllen mulighet til å finne billige teknologikupp! Hvis du vil holde deg oppdatert på de beste rabattene og tilbudene fra årets store salg, kan du sjekke ut vår hovedartikkel om Black Friday. Vi holder den oppdatert gjennom hele Black Friday, med alle de beste tilbudene salget har å tilby.



Black Friday er den perfekte tiden for å hamstre husholdningsapparater, og robotstøvsugere får alltid litt ekstra oppmerksomhet i tilbudssesongen. Du kan ofte finne rekordlave priser på noen av de beste modellene på markedet, og vi har gode nyheter – Dreames trappetrinns- og testvinnende X50 Ultra har fått et betydelig priskutt i år. Dreame X50 Ultra var priset til 15 990 kroner før salgsperioden, men du kan nå skaffe deg den for kun 9 990 kroner.

Under Black Friday-salget kan du finne fantastiske kupp, men dette tilbudet som gir nesten 40 % rabatt skiller seg virkelig ut under årets kampanje.

Det beste Black Friday-tilbudet på Dreame X50 Ultra i dag

Dette er uten tvil en av de mest kapable robotstøvsugerne vi har testet. Dreame X50 Ultra er en solid allrounder. Ikke bare kommer den over terskler, den har også en uttrekkbar sensorskive for rengjøring under lave møbler, uttrekkbare sidebørster og en selvrensende stasjon. Den tilbyr også en kraftig sugekraft på 20 000 Pa, og i våre tester varte batteriet i rundt 90 minutter. Den er tilgjengelig i svart eller hvit.

38% rabatt
Dreame X50 Ultra Complete | 15 990 kr 9 990 kr hos Skousen

Spar 6 000 kroner: Under Black Friday får du en fin rabatt på støvsugeren som kombinerer kraftig sugekraft med automatisk sug og selvtømmende docking.

Det er fortsatt mye penger å bruke på en robotstøvsuger, men la oss innse det: den er verdt hver krone. Dreame X50 er en av de mest pålitelige og effektive robotstøvsugerne teamet vårt har testet så langt, og vi har prøvd tonnevis av modeller fra iRobot, Roborock og Samsung. Ingen av dem har matchet dette ekspertisenivået, og ingen har vært så vedlikeholdsfrie som Dreame-modellen.

Dessuten får du med en dyrere robotstøvsuger en enhet som sannsynligvis vil vare lenger enn budsjettalternativene. Vi har testet flere budsjettmodeller, og noen gikk i stykker etter bare noen få måneder. I mellomtiden fungerer X50-en vår fortsatt feilfritt, åtte måneder senere.

Flere Black Friday-tilbud på robotstøvsugere

Roborock Saros Z70 | 21 990 kr 12 990 kr hos Komplett

Spar 9 000 kroner: Innovativ robotstøvsuger med mekanisk arm og sugekraft på 22 000 Pa. Markedets første robotstøvsuger med mekanisk arm.

Roborock Q10 VF+ | 5 479 kr 3 490 kr hos Komplett

Spar 1 989 kroner: Rimelig robotstøvsuger og mopp med 10 000 Pa sugekraft, selvtømmende dokkingstasjon og smart navigasjon.

Dreame D20 | 2 990 kr 1 990 kr hos Komplett

Spar 1 000 kroner: Budsjettvennlig robotstøvsuger og mopp med 13 000 Pa sugekraft og smart navigasjon.

Roborock Q7 TF | 2 990 kr 1 990 kr hos Komplett

Spar 1 000 kroner: Rimelig robotstøvsuger med 10 000 Pa sugekraft, flokefritt børstesystem og app-kontroll.