Samsung S90H er en svært god OLED-TV som løser et av de største problemene med LG C6 – derfor anbefaler jeg den

OLED-TV-er har tradisjonelt slitt i lyse rom. Selv om det skjer fremskritt i toppmodellene, kan TV-er i mellomklassen fortsatt ha problemer med refleksjoner. Samsung S90H er imidlertid et interessant unntak. Samsungs nyeste OLED-TV i mellomklassen har en antirefleks-skjerm, noe som gjør den til et spesielt attraktivt valg for de som ofte ser på TV i dagslys.

Det er mange grunner til å velge en OLED-TV, alt fra perfekt svartnivå til imponerende kontrast og livlige farger. Men hvis du har store vinduer i stuen eller ofte ser på film og serier på dagtid, kan refleksjoner raskt ødelegge opplevelsen. Dette er nettopp problemet Samsung ønsker å løse med S90H.

Samsung S90H er tilgjengelig i seks ulike størrelser i det norske markedet, fra en kompakt 42-tommer til en massiv 83-tommer. Prisene starter på rundt 15 000 kroner for 42-tommersmodellen, mens 48-tommersversjonen koster rundt 15 00 kroner. Ønsker du en større TV, koster 55-tommersmodellen rundt 19 000 kroner og 65-tommersmodellen i overkant av 19 000. De to største alternativene – 77 og 83 tommer – koster henholdsvis rundt 28 500 kroner og 43 000 kroner. Dette gjør S90H til et interessant valg i flere prisklasser, spesielt ettersom Samsungs antirefleks-teknologi «Glare Free» ikke lenger er forbeholdt selskapets dyreste OLED-TV-er.

Perfekt for lyse rom

(Image credit: Warner Bros / Future)

Selv om LG C6 er en av de beste OLED-TV-ene jeg har testet i år, er det én ting som irriterer meg ved den: den reflekterende skjermen.

Refleksjoner har lenge vært en utfordring for OLED-TV-er, men Samsungs «Glare Free»-teknologi – introdusert i 2023 – gjør en fantastisk jobb med å eliminere speilaktige refleksjoner i lyse rom. Frem til nå har denne teknologien vært forbeholdt Samsungs dyrere OLED-modeller i S95-serien.

Nå har imidlertid også Samsung S90H – selskapets OLED-modell i mellomklassen for 2026 – blitt utstyrt med «Glare Free»-skjermen. Dette fyller et tomrom i markedet for de som ønsker en OLED-TV som presterer svært godt i lyse rom, uten å måtte betale for en toppmodell.

Jeg har ennå ikke gjennomført en fullstendig test av S90H – selv om den står klar i testlaboratoriet vårt – men fikk muligheten til å se den med egne øyne.

Jeg testet S90H i et rom med mye naturlig lys en solfylt morgen, noe som ga en perfekt mulighet til å sette «Glare Free»-skjermen på prøve. Resultatene var faktisk bedre enn jeg hadde forventet.

Da jeg så mørke filmer som The Revenant, var seeropplevelsen overraskende problemfri. S90H klarte å opprettholde et dypt svartnivå samtidig som den effektivt eliminerte speilaktige refleksjoner fra de store balkongvinduene ved siden av meg. Dette var spesielt imponerende med tanke på at S90H ikke når samme lysstyrke som toppmodellene S95H og S99H, der den høyere lysstyrken gir ytterligere fordeler ved TV-titting i lyse rom.

Andre styrker

I tillegg til den imponerende ytelsen i dagslys, leverer S90H kraftige HDR-høydepunkter samt livlige, intense og nøyaktige farger. Scenen fra nattmarkedet i Blade Runner 2049 er et perfekt eksempel på dette, samtidig som den viste frem de skarpe og naturtro teksturene TV-en er i stand til å gjengi.

For gamere tilbyr S90H funksjoner som kan måle seg med de beste gaming-TV-ene. Den har fire HDMI 2.1-porter med støtte for 4K ved 165 Hz, VRR (inkludert FreeSync og G-Sync), HDR10+ Gaming og ALLM. Den er også utstyrt med Samsungs praktiske Gaming Hub, som gir ulike muligheter for skybasert spilling.

Hvis du er på utkikk etter en OLED-TV i mellomklassen som presterer svært godt i en lys stue, er Samsung S90H derfor en av de mest attraktive modellene å vurdere. Den kombinerer den fremragende bildekvaliteten fra OLED-teknologi med effektiv beskyttelse mot forstyrrende refleksjoner, samtidig som den tilbyr et omfattende utvalg av gaming-funksjoner.

For min del er det den refleksfrie skjermen («Glare Free») som gjør S90H spesielt interessant. Dette er en funksjon som kan utgjøre en reell forskjell i hverdagsbruk, og som gir den en klar fordel fremfor mange andre OLED-TV-er i samme klasse.