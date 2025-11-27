SUPERDEAL: Stor Black Friday-rabatt på en av markedets beste OLED-TV-er fra Samsung
En av Samsungs beste TV-er i år har fått stor Black Friday-rabatt.
November betyr Black Friday og en gyllen mulighet til å finne billige teknologikupp!
Hvis du vil holde deg oppdatert på de beste rabattene og tilbudene fra årets store salg, kan du sjekke ut vår hovedartikkel om Black Friday. Vi holder den oppdatert gjennom hele Black Friday, med alle de beste tilbudene salget har å tilby.
Black Friday 2025: Alle de beste tilbudene
Dette kan være et av de beste Black Friday TV-tilbudene i år – en av Samsungs beste modeller i år har fått et stort priskutt, noe som bringer den til sin laveste pris noensinne. Denne modellen har blitt kåret til «Beste OLED-TV for lyse rom» av TechRadar-teamet og er for tiden på mange av våre topp-TV-lister.
I vår test av Samsung S95F imponerte den med sin kombinasjon av ekstrem lysstyrke, fantastisk fargegjengivelse og førsteklasses OLED-kontrast. Tilbudet gjelder for den populære 65-tommers modellen, som er akkurat passe størrelse for de fleste stuer. Hvis du har lett etter et godt TV-tilbud under årets Black Friday og ønsker en flott OLED-TV som fungerer like bra på dagtid som i et mørkt kinorom, er dette den perfekte muligheten til å få tak i det.
Black Friday-deal på Samsung S95F (2025)
Dette er virkelig et supertilbud på en av årets beste TV-er. Samsungs S95F har blitt kåret til den beste OLED-TV-en for lyse rom av oss på TechRadar, og er tilgjengelig for kjøp under Black Friday til den laveste prisen noensinne.
Ordinærprisen for TV-en er 39 990 kroner, men nå kan du kjøpe den for kun 22 990 kroner, noe som betyr at du sparer hele 27 000 kroner sammenlignet med lanseringsprisen! Den har imidlertid ligget på rundt 24 990 kroner i pris de siste månedene, men du sparer fortsatt en god del tusen kroner med Black Friday-rabatten.
Flere Black Friday-tilbud på TV-er
Samsungs populære 55-tommers The Frame TV kan kjøpes til den laveste prisen noensinne under årets store salg. Den er perfekt for de som ønsker en stilig TV som også fungerer som et maleri og glir inn i interiøret.
Med dette Black Friday-tilbudet på Samsung QN80F får du stor rabatt på en like stor TV. Denne enorme 100-tommers skjermen er perfekt for hjemmekino, med sterk lysstyrke og virkelig god kontrast for både filmer og sport.
Også tilgjengelig i en mindre 75-tommers modell med en like fin rabatt; Samsung QN80F 75" hos Komplett.
TCLs enorme 98-tommers mini-LED-TV tilbyr ekstrem lysstyrke, fantastisk fargenøyaktighet og generell førsteklasses ytelse. Under Black Friday kan du få den med en enorm rabatt på 62 %, noe som gjør denne luksus-TV-en billigere enn noen gang før.
Denne TV-en fra TCL er et virkelig rimelig alternativ, spesielt nå under Black Friday, hvis du vil opp til nesten 100 tommer uten å miste bildekvalitet. Den har fått sin laveste pris noensinne under salget og er tilgjengelig med lignende fine rabatter i størrelsene 55", 65", 75", 85" og 98". Du finner den i flere størrelser her.
Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer.
Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden