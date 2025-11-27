SUPERDEAL: Stor Black Friday-rabatt på en av markedets beste OLED-TV-er fra Samsung

Black Friday 2025 (Image credit: Future) November betyr Black Friday og en gyllen mulighet til å finne billige teknologikupp! Hvis du vil holde deg oppdatert på de beste rabattene og tilbudene fra årets store salg, kan du sjekke ut vår hovedartikkel om Black Friday. Vi holder den oppdatert gjennom hele Black Friday, med alle de beste tilbudene salget har å tilby.



Black Friday 2025: Alle de beste tilbudene

Dette kan være et av de beste Black Friday TV-tilbudene i år – en av Samsungs beste modeller i år har fått et stort priskutt, noe som bringer den til sin laveste pris noensinne. Denne modellen har blitt kåret til «Beste OLED-TV for lyse rom» av TechRadar-teamet og er for tiden på mange av våre topp-TV-lister.

I vår test av Samsung S95F imponerte den med sin kombinasjon av ekstrem lysstyrke, fantastisk fargegjengivelse og førsteklasses OLED-kontrast. Tilbudet gjelder for den populære 65-tommers modellen, som er akkurat passe størrelse for de fleste stuer. Hvis du har lett etter et godt TV-tilbud under årets Black Friday og ønsker en flott OLED-TV som fungerer like bra på dagtid som i et mørkt kinorom, er dette den perfekte muligheten til å få tak i det.

Black Friday-deal på Samsung S95F (2025)

42% rabatt Spar 17 000 NOK Samsung S95F 4K OLED Smart TV 65": var 39 990 NOK nu 22 990 NOK hos Komplett NO Dette er virkelig et supertilbud på en av årets beste TV-er. Samsungs S95F har blitt kåret til den beste OLED-TV-en for lyse rom av oss på TechRadar, og er tilgjengelig for kjøp under Black Friday til den laveste prisen noensinne. Ordinærprisen for TV-en er 39 990 kroner, men nå kan du kjøpe den for kun 22 990 kroner, noe som betyr at du sparer hele 27 000 kroner sammenlignet med lanseringsprisen! Den har imidlertid ligget på rundt 24 990 kroner i pris de siste månedene, men du sparer fortsatt en god del tusen kroner med Black Friday-rabatten.

Flere Black Friday-tilbud på TV-er

33% rabatt Spar 5 000 NOK Samsung The Frame: var 14 990 NOK nu 9 990 NOK hos Komplett NO Samsungs populære 55-tommers The Frame TV kan kjøpes til den laveste prisen noensinne under årets store salg. Den er perfekt for de som ønsker en stilig TV som også fungerer som et maleri og glir inn i interiøret.