Sony oppdaterer sine generasjonsdefinerende hodetelefoner med utskiftbare batterier: Her er WH-1000XM4C – velkjente, men annerledes

Sony har oppdatert et ikon med den nye «mellomklassen» WH-1000XM4C

Også avduket: Over-ear-hodetelefonene WH-CH730N i innstegsklassen, en oppdatering fra WH-CH720N

... og on-ear-hodetelefonene WH-CH530N, for å erstatte WH-CH530N

Sony spurte meg, under denne produktbriefingen, om jeg også hadde for vane å telle hvor mange hodetelefoner av et bestemt merke eller en bestemt modell jeg så mens jeg var på offentlig transport? Absolutt. Klarer ikke å la være.

Og jeg måtte innrømme at Sony WH-1000XM4 er en modell jeg fortsatt ser oftest på Londons jernbanenettverk, til tross for lanseringsdatoen i 2020 (tett fulgt av mellomklassemodellen Bose QuietComfort, og deretter innstegsmodellen Sony WH-CH520N).

Og det er tydelig at Sonys team også har fått med seg dette. Tilsynelatende er litt over 10 millioner par av XM4 solgt så langt, og fansen lengter fortsatt etter dem uansett hvor høyt de neste to generasjonene av hodetelefoner også scoret. Og med tanke på at det nå er 10 år siden den originale 1000X ble lansert i 2016, var det på høy tid at Sony gjorde noe for å markere anledningen.

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Så denne nyheten vil markere en stor dag for oss alle – spesielt for min kollega som fortsatt klamrer seg til sine 2018 XM3-hodetelefoner, til tross for at den ene ørekoppen holdes sammen med teip. Musikkelskere, WH-1000XM4C er her! Og du kan velge mellom svart, en litt lysere gråfarge enn vi er vant til, «Platinum Silver», og en helt ny «Lavender»-finish.

(Image credit: Sony)

Er XM4C Sonys nye flaggskipmodell? Nei, det er fortsatt Sony 1000X The Collexion, etterfulgt av de fremdeles temmelig nye Sony WH-1000XM6. Sony forteller meg at vi skal tenke på WH-1000XM4C som et nytt mellomklassealternativ, som plasserer seg over de også nye WH-CH730 og WH-CH530 (som jeg kommer til snart).

La ​​oss være mer detaljerte: Designet og ANC er uendret fra XM4, så du får fortsatt 40 mm drivere og selskapets HD Noise Cancelling Processor QN1. De kan også fortsatt brettes sammen for enklere transport – selv om du vil ha dem rundt halsen eller over ørene mesteparten av tiden.

Men Sony har oppgradert lydjusteringen litt, etter mye forskning «for å matche dagens musikktrender». Hva betyr det? Sony forteller meg at målet var «fyldigere og klarere vokal» og «strammere bassdefinisjon», som høres veldig lovende ut, med tanke på de veldokumenterte soniske egenskapene til XM4.

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(Image credit: Sony)

Det er også lagt til en 10-bånds EQ-fane for finjustering av lyden, og Quick Access, som lar deg starte Apple Music eller Spotify on-ear, i stedet for å grave frem telefonen. Det er ikke nytt for Sony-hodetelefoner (de fikk sin debut i 2022, og når det gjelder over-ear-hodetelefoner, i XM5), men det er nytt for XM4, fordi de ble lansert i 2020.

Sony er ganske åpne om hvorfor de måtte gå tilbake til tegnebrettet her: da XM3 ble lansert i 2018 (designet som også ble tatt i bruk av 2020 XM4), var enhver holdning til brukerutskiftbare batterier i hodetelefoner bare et glimt i øyet til europeiske lovgivere. Nå som hodetelefoner må overholde slik lovgivning, måtte Sony tenke nytt. Og XM4C er nå kompatible, slik at brukerne vil kunne bytte batteriene, selv om Sony i skrivende stund ennå ikke har opplyst prisen på nevnte juicepakker.

Det jeg vet er at det å oppdatere har ført til en liten reduksjon i utholdenhet fra XM4 til XM4C, fra 30 timer til 27 timer med ANC på. Det virker som en liten pris å betale for hodetelefoner som forhåpentligvis vil vare (og vare og vare), men det kan komme som en skuffelse når noen hodetelefoner strekker seg helt til 90 timer i 2026...

Den veiledende prisen på WH-1000XM4C er satt til 3 290 kroner.

Sonys tre hodetelefongodbiter anno 2026 inkluderer også alternativer på innstegsnivå

(Image credit: Sony)

Også Sony WH-CH730N (bildet over) ble avduket, en oppdatering fra de svært populære, billige og herlige Sony WH-CH720N. Interessant nok har vi her en økning i utholdenhet, fra opptil 50 timer til opptil 75 timer uten ANC. 10-bånds EQ er også innebygd, men her sier Sony at du også får bedre ANC og AI-forbedret samtaleteknologi.

Det nye designet er sammenleggbart og har litt større ørekopper som sitter litt tettere inntil ørene, og det er en ny beige fargekombinasjon. Du får Sonys grunnleggende DSEE-oppskalermotor, støtte for 360 Reality Audio, dobbel støysensorteknologi for støydemping, valgfri maksvolumkontroll i appen, Bluetooth 6.0, LE Audio-støtte, og de er Auracast-klare.

Og prisen? Sony WH-CH730N kan bli dine for 1 490 kroner, og du kan velge mellom svart, hvit, rosa, beige og blå, fra september 2026.

(Image credit: Sony)

Sist, men ikke minst, er de nye Sony WH-CH530N, som avløser on-ear-hodetelefonene Sony WH-CH520N, som vi ga utmerkede 4,5 stjerner kort tid etter lanseringen i 2023.

Her er batteritiden opptil 55 timer (opp fra 50 i den eldre modellen) med ANC på, eller 75 timer med ANC av. Du får også AI-samtaleteknologi for klarere samtaler, flerpunktsparing, LE Audio-støtte og valgfri maksimal volumkontroll, dvs. justerbart 5-trinns volumnivå for hørselsbeskyttelse.

Og prisen er lav, 690 kroner, og du kan velge mellom koboltblå, korall, mint, rosa, hvit eller svart.

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