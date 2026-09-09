Sony opdaterer sine populære hovedtelefoner med udskifteligt batteri: Her er WH-1000XM4C – velkendte, men alligevel anderledes

Sony har opdateret et ikon med den nye »mellemklasse« WH-1000XM4C

Også afsløret: Over-ear-hovedtelefonerne WH-CH730N i indgangsklassen, en opdatering af WH-CH720N

... og on-ear-hovedtelefonerne WH-CH530N, som erstatning for WH-CH520N

Sony spurgte mig under denne produktpræsentation, om jeg også havde for vane at tælle, hvor mange hovedtelefoner af et bestemt mærke eller en bestemt model, jeg så, mens jeg var i offentlig transport? Absolut. Jeg kan ikke lade være.

Og jeg måtte indrømme, at Sony WH-1000XM4 er den model, jeg stadig ser oftest på Londons jernbanenet, på trods af lanceringsdatoen i 2020 (tæt fulgt af mellemklasse-modellen Bose QuietComfort og derefter indstigningsmodellen Sony WH-CH520N).

Og det er tydeligt, at Sonys team også har lagt mærke til dette. Tilsyneladende er der indtil videre solgt lidt over 10 millioner par XM4, og fansene længes stadig efter dem, uanset hvor højt de næste to generationer af hovedtelefoner ellers har scoret. Og når man tænker på, at det nu er 10 år siden, at den originale 1000X blev lanceret i 2016, var det på høje tid, at Sony gjorde noget for at markere begivenheden.

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Så denne nyhed markerer en stor dag for os alle – især for min kollega, der stadig klamrer sig til sine XM3-hovedtelefoner fra 2018, på trods af at den ene ørekop holdes sammen med tape. Musikelskere, WH-1000XM4C er her! Og du kan vælge mellem sort, en lidt lysere grå farve end vi er vant til, »Platinum Silver«, og en helt ny »Lavender«-finish.

(Image credit: Sony)

Er XM4C Sonys nye flagskibsmodel? Nej, det er stadig Sony 1000X The Collexion, efterfulgt af de stadig ret nye Sony WH-1000XM6. Sony fortæller mig, at vi skal betragte WH-1000XM4C som et nyt alternativ i mellemklassen, der placerer sig over de ligeledes nye WH-CH730 og WH-CH530N (som jeg kommer til om lidt).

Lad os gå mere i detaljer: Designet og ANC er uændret i forhold til XM4, så du får stadig 40 mm-drivere og virksomhedens HD Noise Cancelling Processor QN1. De kan også stadig foldes sammen for nemmere transport – selvom du nok vil have dem rundt om halsen eller over ørerne det meste af tiden.

Men Sony har opgraderet lydindstillingerne en smule efter omfattende forskning »for at matche nutidens musiktrends«. Hvad betyder det? Sony fortæller mig, at målet var »fyldigere og klarere vokal« og »strammere basdefinition«, hvilket lyder meget lovende i betragtning af XM4’s veldokumenterede lydegenskaber.

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(Image credit: Sony)

Der er også tilføjet en 10-bånds EQ-fane til finjustering af lyden samt Quick Access, som giver dig mulighed for at starte Apple Music eller Spotify direkte fra hovedtelefonerne, i stedet for at skulle finde telefonen frem. Det er ikke nyt for Sony-hovedtelefoner (de fik deres debut i 2022, og hvad angår over-ear-hovedtelefoner, i XM5), men det er nyt for XM4, fordi de blev lanceret i 2020.

Sony er ret åben om, hvorfor de måtte tilbage til tegnebrættet her: da XM3 blev lanceret i 2018 (et design, der også blev brugt i XM4 fra 2020), var enhver holdning til brugerudskiftelige batterier i hovedtelefoner blot et glimt i øjet for de europæiske lovgivere. Nu hvor hovedtelefoner skal overholde denne lovgivning, var Sony nødt til at tænke nyt. Og XM4C er nu kompatible, så brugerne vil kunne skifte batterierne, selvom Sony på nuværende tidspunkt endnu ikke har oplyst prisen på de nævnte batteripakker.

Opdateringen har medført et lille fald i batteritiden fra XM4 til XM4C, fra 30 timer til 27 timer med ANC slået til. Det virker som en lille pris at betale for hovedtelefoner, der forhåbentlig vil holde (og holde og holde), men det kan være en skuffelse, når nogle hovedtelefoner i 2026 når helt op på 90 timers batteritid...

Den vejledende pris på WH-1000XM4C er fastsat til 2.199 kroner.

Sonys tre hovedtelefon-højdepunkter fra 2026 omfatter også modeller i den lavere prisklasse

(Image credit: Sony)

Også Sony WH-CH730N (billedet ovenfor) blev præsenteret – en opdatering af de meget populære og billige Sony WH-CH720N. Batterilevetiden er forbedret. Den er nu op til 50 timer med AMC, og op til 75 timer uden ANC. Der er også indbygget en 10-bånds EQ, men her oplyser Sony, at du også får bedre ANC og AI-forbedret samtaleteknologi.

Det nye design er sammenklappeligt og har lidt større ørekopper, der sidder lidt tættere på ørerne, og der er en ny beige farvekombination. Du får Sonys grundlæggende DSEE-opskaleringsmotor, understøttelse af 360 Reality Audio, dobbelt støjsensor-teknologi til støjdæmpning, valgfri maksimal lydstyrkekontrol i appen, Bluetooth 6.0, LE Audio-understøttelse, og de er Auracast-kompatible.

Og prisen? Sony WH-CH730N kan blive dine for 999 kroner, og du kan vælge mellem sort, hvid, lyserød, beige og blå fra september 2026.

(Image credit: Sony)

De nye Sony WH-CH530N afløser on-ear-hovedtelefonerne Sony WH-CH520N, som vi gav fremragende 4,5 stjerner kort efter lanceringen i 2023.

Her er batteritiden op til 55 timer (en forbedring fra 50 timer i den ældre model) med ANC slået til, eller 75 timer med ANC slået fra. Du får også AI-samtaleteknologi for klarere samtaler, multipunktsparing, LE Audio-understøttelse og valgfri maksimal lydstyrkekontrol, dvs. justerbart 5-trins lydstyrkeniveau til beskyttelse af hørelsen.

Og prisen er lav, 399 kroner, og du kan vælge mellem koboltblå, koral, mint, lyserød, hvid eller sort.

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