JBL opdaterer Tour-serien med forbedret lyd, nyt brugergrænseflade og nye farver

Den nye JBL Sound Curve skal give en mere naturlig og præcis lyd

Opdateret brugergrænseflade til Smart Charging Case og JBL Smart TX

Ny grøn farvevariant med kobberdetaljer

Opdateringerne udrulles også til eksisterende enheder

JBL har præsenteret en række opdateringer til sine flagskibsmodeller i Tour-serien (Tour One M3 og Tour Pro 3), hvor fokus er på forbedret lydkvalitet, en mere intuitiv brugergrænseflade og et nyt design.

I forbindelse med opdateringerne benytter JBL desuden lejligheden til at lancere en helt ny mørkegrøn farve med kobberdetaljer med samme pris som de andre modeller - 2.699 kroner.

Forbedret lydbillede med ny lydprofil

En af de største nye funktioner er en opdatering af lydprofilen - JBL Sound Curve - til JBL Tour One M3. Den nye lydprofil bygger videre på den velkendte Harman-kurve og er blevet testet af såkaldte »Golden Ears« (lydeksperter) samt verificeret af eksterne laboratorier.

Resultatet skulle være en mere afbalanceret og naturlig lyd med bedre kontrol i bassen og finere detaljer i mellemtonerne og diskanten. JBL siger, at dette bør give klarere vokal, mere levende instrumenter og en generelt mere nøjagtig gengivelse af den originale optagelse.

Den nye lydprofil lanceres først i den nye grønne version af Tour One M3, men vil også blive udrullet til eksisterende modeller via en OTA-opdatering.

En mere intuitiv brugergrænseflade og et nyt design

Samtidig får brugeroplevelsen et løft. JBL opdaterer brugergrænsefladen til både Smart Charging Case i JBL Tour Pro 3 og tilbehøret JBL Smart TX.

Det nye system kombinerer vandret og lodret navigation med større ikoner, opdateret typografi og forbedret visuel struktur. Tanken er at gøre det nemmere at få adgang til funktioner som at skifte lydkilde eller håndtere Auracast-forbindelser, samtidig med at antallet af trin reduceres.

Alle opdateringer udrulles via almindelige trådløse opdateringer, så også eksisterende brugere får adgang til de nye funktioner uden at skulle købe ny hardware.

JBL markerer 80 år i lydbranchen

JBL, som i dag er en del af HARMAN, blev grundlagt i 1946 af James B. Lansing og udvikler lydudstyr til både professionelle og forbrugere. Produkterne bruges globalt i alt fra biografer og stadioner til hjem og biler.

JBL arbejder videre med teknologier som rumlig lyd og adaptive lydsystemer samt bæredygtigt design.

Initiativer som JBL Music Academy og samarbejde med Girls Make Beats skal støtte nye kunstnere.

Ifølge brand-ambassadør Martin Garrix handler lyd om at gengive kunstnernes intentioner.

Jubilæet markeres med udstillingsturnéen JBL Playback Gallery i flere storbyer i 2026.

Derudover lanceres digitalt magasin, videoindhold og en podcastserie.

