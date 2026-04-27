JBL uppdaterar Tour-serien med förbättrat ljud, nytt gränssnitt och ny färg

Ny JBL sound curve ska ge mer naturligt och exakt ljud

Uppdaterat gränssnitt för Smart Charging Case och JBL Smart TX

Ny grön färgvariant med koppardetaljer

Uppdateringar rullas ut via OTA till befintliga enheter

JBL har presenterat en rad uppdateringar för sina flaggskeppsmodeller i Tour-serien (Tour One M3 och Tour Pro 3), där fokus ligger på förbättrad ljudkvalitet, ett mer intuitivt gränssnitt och en ny design.

I samband med uppdateringarna passar JBL dessutom på att släppa en helt ny mörkgrön färg med koppardetaljer. Den är riktigt snygg, synd bara att den är lite dyrare än övriga färgvarianter med ett pris på 4 000 kronor.

Förbättrad ljudbild med ny sound curve

En av de största nyheterna är en uppdaterad JBL sound curve för JBL Tour One M3. Den nya justeringen bygger vidare på den välkända Harman Curve och har testats av så kallade “Golden Ears” (experter inom ljud) samt verifierats av externa laboratorier.

Resultatet ska vara ett mer balanserat och naturtroget ljud, med bättre kontroll i basen och finare detaljer i mellanregister och diskant. JBL säger att det ska ge tydligare röster, mer levande instrument och en generellt mer exakt återgivning av originalinspelningen.

Den nya ljudprofilen lanseras först i den nya gröna versionen av Tour One M3, men rullas även ut till befintliga modeller via en OTA-uppdatering.

(Image credit: JBL)

Smartare gränssnitt och ny design

Samtidigt får användarupplevelsen ett lyft. JBL uppdaterar gränssnittet för både Smart Charging Case i JBL Tour Pro 3 och tillbehöret JBL Smart TX.

Det nya systemet kombinerar horisontell och vertikal navigering, med större ikoner, uppdaterad typografi och förbättrad visuell struktur. Tanken är att göra det enklare att komma åt funktioner som att byta ljudkälla eller hantera Auracast-anslutningar, samtidigt som antalet steg minskar.

Alla uppdateringar rullas ut via OTA, vilket innebär att även befintliga användare får tillgång till de nya funktionerna utan att behöva köpa ny hårdvara.