JBL oppdaterer Tour-serien med forbedret lyd, nytt grensesnitt og ny farge

Ny JBL-lydkurve for å levere mer naturlig og nøyaktig lyd

Oppdatert grensesnitt for Smart Charging Case og JBL Smart TX

Ny grønn fargevariant med kobberdetaljer

Oppdateringer rulles ut via OTA til eksisterende enheter

JBL har introdusert en rekke oppdateringer til flaggskipmodellene sine i Tour-serien (Tour One M3 og Tour Pro 3), der fokuset er på forbedret lydkvalitet, et mer intuitivt grensesnitt og et nytt design.

I forbindelse med oppdateringene benytter JBL også anledningen til å lansere en helt ny mørkegrønn farge med kobberdetaljer. Den er virkelig fin, det er bare synd at den er litt dyrere enn de andre fargevariantene – som allerede er dyre nok.

Forbedret lydbilde med ny lydkurve

En av de største nyhetene er en oppdatert JBL-lydkurve for JBL Tour One M3. Den nye justeringen bygger på den velkjente Harman Curve og har blitt testet av såkalte «Golden Ears» (eksperter på lyd) og verifisert av eksterne laboratorier.

Resultatet skal være en mer balansert og naturtro lyd, med bedre kontroll i bassen og finere detaljer i mellomtone og diskant. JBL sier at den skal gi klarere stemmer, mer levende instrumenter og en generelt mer nøyaktig gjengivelse av det originale opptaket.

Den nye lydprofilen lanseres først i den nye grønne versjonen av Tour One M3, men vil også bli rullet ut til eksisterende modeller via en OTA-oppdatering.

Smartere grensesnitt og nytt design

Samtidig får brukeropplevelsen et løft. JBL oppdaterer grensesnittet for både Smart Charging Case i JBL Tour Pro 3 og JBL Smart TX-tilbehøret.

Det nye systemet kombinerer horisontal og vertikal navigasjon, med større ikoner, oppdatert typografi og forbedret visuell struktur. Tanken er å gjøre det enklere å få tilgang til funksjoner som å bytte lydkilder eller administrere Auracast-tilkoblinger, samtidig som antallet trinn reduseres.

Alle oppdateringer rulles ut via OTA, noe som betyr at eksisterende brukere også får tilgang til de nye funksjonene uten å måtte kjøpe ny maskinvare.