Huawei lanserer Watch GT 7-serien – med smartere sykling og skikjøring som måler G-krefter

Huawei har holdt sitt store europeiske lanseringsevent i München og har som vanlig presentert en hel haug med nye produkter. For det svenske markedet er det Huawei Watch GT 7-serien og de nye øreproppene FreeBuds Neo som står i sentrum, men vi fikk også se den medisinsk orienterte Watch D3, Watch 6-serien og den nye MatePad Pro.

De store nyhetene er de nye sportsklokkene Huawei Watch GT 7 og Watch GT 7 Pro, der Huawei bygger videre på seriens kombinasjon av klassisk klokkedesign og avanserte treningsfunksjoner. Standardmodellen leveres i størrelsene 41 og 46 mm, mens Pro-modellen har et urkasse i titanlegering og en nanokeramisk ramme. Watch GT 7 Pro lover også opptil 21 dagers batterilevetid ved lett bruk og 12 dager ved normal bruk, samt IP69-klassifisering.

Men kanskje de mest interessante oppgraderingene denne gangen er på treningssiden, og spesielt for de som liker å sykle eller stå på ski.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Klokken advarer deg før skarpe svinger

Huawei legger mye fokus på sykling med Watch GT 7 Pro. Blant de nye funksjonene er Sharp Turn Alert, som kan varsle syklisten når en skarp sving nærmer seg. Dette suppleres med analyse av kommende klatringer og påminnelser før dem, slik at sykkelturer blir både tryggere og enklere å planlegge.

Klokken kan også estimere syklistens kraft direkte fra håndleddet uten en separat kraftmåler, en funksjon som også var tilgjengelig i forrige generasjon. Huawei fremhever også AI-basert treningsinnsikt og falldeteksjon.

Det er fremfor alt advarselen for skarpe svinger som skiller seg ut. Å få en advarsel på håndleddet før en skarp sving nærmer seg kan være veldig nyttig på lengre sykkelturer langs ukjente veier, spesielt i kombinasjon med navigasjon.

(Image credit: Amanda Westberg)

Detaljerte skidata

Skiløpere vil også få flere nye funksjoner. Huawei beskriver Watch GT 7-serien som den første smartklokken med håndleddsbasert registrering av både svinger og G-krefter under skikjøring.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Dette betyr at klokken ikke bare registrerer vanlig treningsinformasjon, men kan gi et mer detaljert bilde av selve skikjøringen. Under presentasjonen viste Huawei blant annet måling av G-krefter og svinger, sammen med analyse av skisporet og ulike vanskelighetsgrader i bakkene.

(Image credit: Amanda Westberg)

Ved lanseringen finnes det kart for over 3000 skisteder, en ny modus for innendørs skikjøring og kartfunksjoner som kan hjelpe brukere med å finne og filtrere skiløyper, noe som gjør skikjøring til et mye større fokus for GT-serien enn før.

(Image credit: Amanda Westberg)

Helse, batteritid og nytt design

I tillegg til sportsfunksjonene får Watch GT 7-serien Huaweis nyeste TruSense-system og Sunflower Positioning System. Helseinnsikten er også oppgradert med blant annet daglig formanalyse og smartere helseanalyser som samler inn informasjon fra klokkens ulike målinger.

Huawei Watch GT 7 er tilgjengelig i totalt seks farger, mens Watch GT 7 Pro kommer i tre. Huawei introduserer også sin nye EasyCross-armbånd, hvor den løse enden av armbåndet gjemmes under resten av båndet når klokken er på håndleddet.

Huawei Watch GT 7 lanseres i Norge 21. september med en anbefalt pris på 3 499 kroner, mens Watch GT 7 Pro koster 4 999 kroner. Frem til 18. oktober vil kjøpere få 500 kroner i rabatt på GT 7 og 800 kroner i rabatt på Pro-modellen. Tilbudet gjelder til og med 18. oktober 2026.

FreeBuds Neo og Watch D3

På lydsiden ble Huawei FreeBuds Neo presentert, som innleder en helt ny serie med ørepropper. Hodetelefonene bruker adaptiv støyreduksjon som automatisk tilpasser seg omgivelsene, sammen med Huaweis nye Turbo Driver.

Huawei spesifiserer et frekvensområde på 10 Hz–48 kHz og støtte for blant annet LDAC, tapsfri lyd med overføring på opptil 2,3 Mbps og romlig lyd. Under presentasjonen fremhevet selskapet også støyreduksjon på opptil 30 dB over hele frekvensområdet og en total batteritid på opptil 40 timer med ladeetuiet.

(Image credit: Amanda Westberg)

FreeBuds Neo kan kobles til to enheter samtidig og fungerer med flere operativsystemer. De leveres i sølv, hvitt og svart og har en anbefalt norsk pris på 1 699 kroner, med salgsstart 12. oktober. Under lanseringen ble det også vist en rosa variant (se bilde), men den ser ikke ut til å komme til det norske markedet.

(Image credit: Amanda Westberg)

Huawei introduserte også Watch D3, som er en videreutvikling av deres D2-modell, som fikk høye karakterer fra oss i TechRadar. Forbedringene inkluderer muligheten til å måle blodtrykk både før og etter trening ved hjelp av den fysiske luftputen i armbåndet, samt forbedret kontinuerlig blodtrykksmåling gjennom dagen. Klokken er medisinsk CE-sertifisert i henhold til MDR og vil bli lagt ut for salg i Norge 12. oktober for 5 699 kroner. Den blir tilgjengelig i hvitt med gullurkasse, samt en lysebrun variant med gullurkasse (se den brune varianten på bildet).

(Image credit: Amanda Westberg)

Watch 6-serien og MatePad Pro 12 ble også vist frem under arrangementet, men Huawei har ennå ikke annonsert en svensk lansering for Watch 6-serien, mens MatePad Pro for øyeblikket ikke er planlagt lansert i Norge. Teamet vårt er travelt opptatt med å teste de nye dingsene, så følg med her på TechRadar i de kommende ukene for grundige anmeldelser.