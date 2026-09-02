Huawei lanserar Watch GT 7-serien – med smartare cykling och skidåkning som mäter G-krafter

Huawei har hållit sitt stora europeiska lanseringsevent i München och har i vanlig ordning presenterat ett helt gäng nya produkter. För den svenska marknaden är det framför allt Huawei Watch GT 7-serien och de nya FreeBuds Neo-hörlurarna som står i centrum, men vi fick även se bland annat den medicinskt inriktade Watch D3, Watch 6-serien och nya MatePad Pro.

Den stora nyheten är de nya sportklockorna Huawei Watch GT 7 och Watch GT 7 Pro, där Huawei fortsätter att bygga vidare på seriens kombination av klassisk klockdesign och avancerade träningsfunktioner. Standardmodellen kommer i storlekarna 41 och 46 mm, medan Pro-modellen bland annat får boett i titanlegering och en ram i nanokeramik. Watch GT 7 Pro utlovar dessutom upp till 21 dagars batteritid vid lätt användning och 12 dagar vid normal användning, samt IP69-klassning.

Men de kanske mest intressanta uppgraderingarna den här gången finns på träningssidan, och framför allt för dig som gillar att cykla eller åka skidor.

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Klockan varnar dig innan skarpa kurvor

Huawei lägger stort fokus på cykling med Watch GT 7 Pro. Bland nyheterna finns Sharp Turn Alert, som kan varna cyklisten när en skarp sväng närmar sig. Det kompletteras av bland annat analys av kommande stigningar och påminnelser inför dem, så cykelturerna ska bli både tryggare och enklare att planera.

Klockan kan dessutom uppskatta cyklistens effekt direkt från handleden utan en separat effektmätare, en funktion som även fanns i föregående generation. Huawei lyfter också fram AI-baserade träningsinsikter och falldetektering.

Det är framför allt varningen för skarpa svängar som sticker ut. Att få en varning på handleden innan en snäv kurva närmar sig skulle kunna vara riktigt användbart på längre cykelturer längs okända vägar, särskilt i kombination med navigeringen.

(Image credit: Amanda Westberg)

Detaljerad data från skidåkningen

Även skidåkare får flera nya funktioner. Huawei beskriver Watch GT 7-serien som den första smartklockan med handledsbaserad registrering av både svängar och G-krafter under skidåkning.

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Det innebär att klockan inte bara registrerar den vanliga träningsinformationen, utan kan ge en mer detaljerad bild av själva åkningen. Under presentationen visade Huawei bland annat mätning av G-krafter och svängar, tillsammans med analys av skidspåret och olika svårighetsnivåer på backarna.

(Image credit: Amanda Westberg)

Vid lansering finns det kartor inlagda för över 3 000 skidorter, ett nytt läge för skidåkning inomhus och kartfunktioner som kan hjälpa användaren att hitta och filtrera skidspår. Det gör skidåkning till ett betydligt större fokus för GT-serien än tidigare.

(Image credit: Amanda Westberg)

Hälsa, batteritid och ny design

Utöver sportfunktionerna får Watch GT 7-serien Huaweis senaste TruSense-system och Sunflower Positioning System. Hälsoinsikter har också uppgraderats med bland annat dagsformsanalys och smartare hälsoanalyser som samlar information från klockans olika mätningar.

Huawei Watch GT 7 finns i totalt sex färger, medan Watch GT 7 Pro kommer i tre. Huawei introducerar också sitt nya EasyCross-armband, där den lösa änden av armbandet stoppas in under resten av bandet när klockan sitter på handleden.

Huawei Watch GT 7 lanseras i Sverige den 21 september med ett rekommenderat pris på 3 199 kronor, medan Watch GT 7 Pro kostar 4 699 kronor. Fram till den 18 oktober får köpare 400 kronor rabatt på GT 7 och 700 kronor rabatt på Pro-modellen.

FreeBuds Neo och Watch D3

På ljudsidan presenterades Huawei FreeBuds Neo, som är starten på en helt ny hörlursserie. Hörlurarna använder adaptiv brusreducering som automatiskt anpassas efter omgivningen, tillsammans med Huaweis nya Turbo Driver.

Huawei anger ett frekvensomfång på 10 Hz–48 kHz och stöd för bland annat LDAC, förlustfritt ljud med överföring på upp till 2,3 Mbps och spatialt ljud. Under presentationen lyfte företaget även fram brusreducering på upp till 30 dB över hela frekvensområdet och en total batteritid på upp till 40 timmar med laddningsfodralet.

(Image credit: Amanda Westberg)

FreeBuds Neo kan anslutas till två enheter samtidigt och fungerar med flera operativsystem. De kommer i silver, vitt och svart och får ett rekommenderat svenskt pris på 1 499 kronor, med säljstart den 12 oktober. Under lanseringen visades även en rosa variant upp (se bild), men den verkar alltså inte komma till den svenska marknaden.

(Image credit: Amanda Westberg)

Huawei presenterade även Watch D3, som är en vidareutveckling på deras D2-modell som fick högt betyg av oss på TechRadar. Förbättringarna inkluderar bland annat möjligheten att mäta blodtryck både före och efter träning med hjälp av den fysiska luftkudden i armbandet, samt förbättrad kontinuerlig blodtrycksmätning under hela dygnet. Klockan är medicintekniskt CE-certifierad enligt MDR och får svensk säljstart den 12 oktober för 5 499 kronor. Den kommer att finnas tillgänglig i vitt med en guldig boett, samt en ljusbrun variant med en guldig boett (se den bruna varianten på bilden).

(Image credit: Amanda Westberg)

Watch 6-serien och MatePad Pro 12 visades också upp under eventet, men Huawei har ännu inte presenterat någon svensk lansering för Watch 6-serien, medan MatePad Pro i nuläget inte är planerad att släppas i Sverige.

Vårt team har fullt upp med att testa de nya prylarna, så håll utkik här på TechRadar under de kommande veckorna för djupgående recensioner.