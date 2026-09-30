Alla pratar om Apples ryktade träningsarmband utan skärm – här är 3 funktioner det behöver för att utmana Fitbit och Garmin

Apple verkar ha fått upp ögonen för populariteten hos produkter som Google Fitbit Air och Garmin Cirqa – aktivitetsmätare utan skärm som är utformade för att registrera aktivitet i bakgrunden, utan de skärmar och aviseringar som förknippas med traditionella smartklockor. Det är en produktkategori som ursprungligen blev känd genom Whoop.

Precis som de bästa smartringarna fungerar de här passiva aktivitetsmätarna enligt principen att du tar på dig dem och sedan knappt behöver tänka på dem. De samlar in information om träning och återhämtning i bakgrunden, som sedan skickas till en AI-driven hälsoapp för att hjälpa dig att utveckla bättre vanor.

Enligt en rapport från Bloomberg och en separat artikel från MacRumors har Apple arbetat med prototyper i flera månader, men företaget har ännu inte bestämt sig för om projektet ska gå vidare. Apples tjänstechef Eddy Cue nämns i rapporterna som en av dem som driver på utvecklingen av wearables med enklare gränssnitt, som den skärmlösa Whoop och Oura Ring.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Jag tycker inte bara att det är en bra idé – jag har testat en hel rad aktivitetsmätare utan skärm under året och utsåg Cirqa till min favorit i TechRadars officiella recension av Garmin Cirqa – utan jag tror också att Apple redan har lagt grunden för en sådan produkt. Här är de funktioner som jag anser att en tänkbar ”Apple Whoop” behöver för att kunna konkurrera. Samtliga har dessutom introducerats i de bästa Apple Watch-modellerna under de senaste åren.

1. En Action-knapp

(Image credit: TechRadar)

Alla skärmlösa aktivitetsmätare erbjuder väldigt få möjligheter att interagera direkt med själva enheten. Whoop har en haptisk sensor på ovansidan som du behöver trycka på för att stänga av ett alarm eller aktivera Bluetooth-parkoppling. Tyvärr slutar det varje gång jag testar Whoop med att jag sitter och knackar på ovansidan som en nickande leksaksfågel tills LED-lamporna till slut ändrar färg. När du ska registrera ett träningspass med de flesta skärmlösa enheter behöver du antingen starta passet manuellt i den tillhörande appen eller helt enkelt sätta igång och hoppas att den automatiska aktivitetsidentifieringen upptäcker vad du gör.

Garmin Cirqas fysiska knapp är betydligt mer användbar i kombination med den haptiska återkopplingen. Tryck en gång så vibrerar enheten för att bekräfta att ett träningspass har startat. Tryck igen så vibrerar den för att bekräfta att passet har avslutats. Så enkelt är det. Det går inte att pausa träningspass, eftersom det skulle motverka syftet med att få en så heltäckande bild som möjligt av vad kroppen gör under både aktivitet och återhämtning.

Apple har redan den perfekta lösningen för det här: Action-knappen, som först introducerades på Apple Watch Ultra 2022 och sedan även har hittat till iPhone. Ett skärmlöst träningsarmband från Apple skulle kunna få samma lilla orange knapp som ett enkelt sätt att stänga av vibrationer eller ljud från ett alarm, eller för att starta och avsluta träningspass på samma sätt som med Garmin Cirqa.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

2. Längre batteritid än andra Apple Watch-modeller

(Image credit: Future)

Apple har på senare tid börjat ta itu med det som kanske har varit den största kritiken mot Apple Watch: batteritiden. Under lång tid låg batteritiden på 18 timmar, tills förra årets förbättringar av batteriet och energieffektiviteten ökade den till 24 timmar. År 2026 klarar Apple Watch Ultra 4 nu hela 48 timmar mellan laddningarna.

Det gäller dessutom en fullfjädrad Apple Watch med GPS-registrering under träning, en Liquid Retina-skärm med en ljusstyrka på 3 000 nits och mängder av kommunikationsfunktioner. Jag föreställer mig att en skärmlös aktivitetsmätare, som i princip bara behöver driva Health Sensing System och tillhörande sensorer som gyroskopet, skulle kunna hålla betydligt längre. Kanske skulle den kunna klara fem dagar mellan laddningarna, vilket vore perfekt för en aktivitetsmätare som är tänkt att sitta på handleden dygnet runt, även när du sover, utan att du behöver tänka särskilt mycket på den.

3. De senaste förbättringarna av Readiness Score och Vitals

(Image credit: Apple)

På tal om det har Apple redan lagt grunden för avancerad återhämtningsmätning med sitt nya Readiness Score och förbättringarna i Vitals-appen. Apples senaste Health Sensing System har en större sensoryta som ger bättre kontakt med huden och omdesignade elektroder. Det gör att klockorna kan mäta variationer i hjärtfrekvensen, HRV, under natten betydligt mer exakt och oftare än tidigare generationer – närmare bestämt 24 gånger oftare.

Det gör att Apple Watch kan ge ett tillförlitligt Readiness Score, som på en skala från 1 till 10 visar hur återhämtad du är och om du är redo att anstränga dig. Samtidigt har Vitals-appen fått en omfattande uppdatering. Återhämtning och hälsomätning under natten är centrala delar av skärmlösa aktivitetsmätare, eftersom de, som vi redan har nämnt, är utformade för att bäras hela tiden och diskret registrera energiförbrukning och återhämtning i bakgrunden utan andra distraktioner.

Ett skärmlöst träningsarmband som är integrerat med Apple Hälsa skulle verkligen dra nytta av Apples nya Health Sensing System och de tillhörande funktionerna för Readiness Score och återhämtning under natten. Med dessa på plats skulle Apples träningsarmband kunna slå konkurrenter som Whoop, Google och Garmin (som alla har använt återhämtningspoäng i flera år) på deras egen hemmaplan.

Följ TechRadar på Google News och lägg till oss som en prioriterad källa för att få våra expertnyheter, tester och analyser direkt i ditt flöde.