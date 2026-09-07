Garmins Cirqa Smart Ring kan vara redo att utmana Oura och Samsung – ny läcka pekar på tio modeller

Brasilianska myndighetsdokument kan precis ha läckt Garmin Cirqa

Tio varianter av smartringen finns med i dokumenten

Det kan tyda på att en lansering närmar sig

Under de senaste månaderna har vi fått se en hel del nyheter och läckor kring Garmins ännu ej presenterade Cirqa Smart Ring, och det börjar kännas allt mer sannolikt att företaget är på väg att lansera en ny produkt för att utmana Samsung och Oura.

Som Gadgets & Wearables har uppmärksammat har en ny certifieringsregistrering hos Brasiliens nationella telekommunikationsmyndighet avslöjat en rad mystiska produktkoder, som samtliga registrerades av Garmin samma dag.

Alla koder ligger under samma certifieringsregistrering, vilket antyder att det kan röra sig om olika varianter av samma produkt – exempelvis olika färger eller storlekar. Troligen handlar det om olika storlekar, eftersom många andra smartringar finns i ett stort antal storlekar, ofta från omkring 3–5 upp till 13–15. Det kan vara den viktigaste ledtråden till vad produkten faktiskt är.

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Om det verkligen rör sig om Cirqa Smart Ring skulle det bli Garmins första försök på den här typen av produkt och den andra enheten i Cirqa-serien. Den skulle följa efter Cirqa-armbandet, som imponerade stort på oss när vi recenserade det tidigare i år, och skulle vara tänkt att utmana Oura och Samsung, som just nu ligger bakom några av marknadens bästa smartringar.

Det kan vara nära nu

(Image credit: Circular)

Skulle inte produkterna i de brasilianska certifieringsdokumenten kunna vara Garmin-klockor snarare än smartringar? Garmin har trots allt aldrig ens bekräftat att företaget utvecklar en smartring, så hur kan vi veta att registreringen faktiskt handlar om den till synes topphemliga enheten?

Vi kan förstås inte vara säkra, men det faktum att det finns tio separata modeller pekar mot att det kan röra sig om en smartring. En klocka skulle normalt inte behöva så många olika varianter, eftersom det oftast bara finns ett par olika storlekar att välja mellan. Smartringar däremot brukar erbjudas i betydligt fler storlekar för att passa användarnas olika fingrar.

Ett av modellnumren i den brasilianska registreringen är AA5124. Samma nummer dök även upp i en läcka i augusti, då en Garmin-produkt som uttryckligen kallades Cirqa Smart Ring syntes i indonesiska myndighetsdokument. I samma registrering fanns också en okänd enhet med modellnumret AA5124, vilket antydde att den tillhörde samma produktfamilj. Att AA5124 nu finns bland de tio varianterna i den senaste läckan stärker därför kopplingen till Cirqa ytterligare.

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Det finns fortfarande ingen säker uppgift om när Cirqa kan komma att lanseras, så tills vidare får vi fortsätta vänta. Men med tanke på att Cirqa nu tycks ha dykt upp i ytterligare en officiell certifieringsprocess kanske vi inte behöver vänta särskilt länge till.