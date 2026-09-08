Garmins Cirqa Smart Ring kan være klar til å utfordre Oura og Samsung – ny lekkasje peker mot hele ti modeller

Dokumenter fra den brasilianske regjeringen kan nettopp ha lekket Garmin Cirqa

Ti varianter av smartringen er listet opp i dokumentene

Dette kan tyde på at en lansering nærmer seg

De seneste månedene har vi sett mange nyheter og lekkasjer rundt Garmins ennå ikke annonserte Cirqa Smart Ring, og det begynner å føles stadig mer sannsynlig at selskapet er i ferd med å lansere et nytt produkt som skal utfordre Samsung og Oura.

Som Gadgets & Wearables har bemerket, har en ny sertifiseringsinnlevering til Brasils nasjonale telekommunikasjonsmyndighet avslørt en rekke mystiske produktkoder, som alle ble innlevert av Garmin samme dag.

Alle kodene er under samme sertifiseringsinnlevering, noe som tyder på at disse kan være forskjellige varianter av samme produkt – for eksempel forskjellige farger eller størrelser. Det er sannsynlig at dette er forskjellige størrelser, ettersom mange andre smartringer kommer i et bredt spekter av størrelser, ofte fra rundt 3–5 opp til 13–15. Dette kan være den viktigste ledetråden til hva produktet faktisk er.

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Hvis dette faktisk er Cirqa Smart Ring, ville det være Garmins første forsøk på denne typen produkt og den andre enheten i Cirqa-serien. Den ville følge opp Cirqa-armbåndet, som imponerte oss stort da vi anmeldte det tidligere i år, og ville være ment å utfordre Oura og Samsung, som for tiden står bak noen av de beste smartringene på markedet.

Det kan skje nå

(Image credit: Circular)

Kunne ikke produktene i de brasilianske sertifiseringsdokumentene være Garmin-klokker i stedet for smartringer? Garmin har tross alt aldri bekreftet at selskapet utvikler en smartring, så hvordan vet vi at søknaden faktisk handler om den tilsynelatende topphemmelige enheten?

Selvfølgelig kan vi ikke være sikre, men det faktum at det finnes ti separate modeller tyder på at det kan være en smartring. En klokke trenger normalt ikke så mange forskjellige varianter, da det vanligvis bare er et par forskjellige størrelser å velge mellom. Smartringer, derimot, pleier å bli tilbudt i et mye bredere utvalg av størrelser for å passe brukernes forskjellige fingre.

Et av modellnumrene i den brasilianske søknaden er AA5124. Det samme nummeret dukket også opp i en lekkasje i august, da et Garmin-produkt eksplisitt kalt Cirqa Smart Ring ble sett i offisielle indonesiske dokumenter. Den samme søknaden inkluderte også en ukjent enhet med modellnummeret AA5124, noe som tydet på at den tilhørte samme produktfamilie. Det faktum at AA5124 nå er blant de ti variantene i den siste lekkasjen styrker derfor ytterligere forbindelsen til Cirqa.

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Det finnes fortsatt ingen sikker informasjon om når Cirqa kan bli lansert, så foreløpig må vi fortsette å vente. Men med tanke på at Cirqa nå ser ut til å ha dukket opp i nok en offisiell sertifiseringsprosess, trenger vi kanskje ikke å vente særlig lenge.