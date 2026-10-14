Google Fitbit Edge er avduket – med en «fantastisk hybrid-OLED-skjerm», én ukes batteritid og utskiftbart batteri

Google Fitbit Edge er lansert, og den har den største og mest lyssterke skjermen Google noensinne har utstyrt en aktivitetsmåler med.

Den er 11,5 mm tynn, og prisen i Norge starter på 1 990 kroner.

Den har en fysisk knapp på siden, ettersom «folk elsker fysiske knapper».

Hvis du trodde at Google Fitbit Air markerte slutten for klassiske Fitbit-trackere med skjerm, er det på tide å tenke nytt. Google har avduket Google Fitbit Edge, en slank aktivitetsmåler med det selskapet beskriver som sin største og mest lyssterke skjerm til dags dato. Ifølge Google plasserer modellen seg et sted mellom den enkle, minimalistiske Google Fitbit Air og Google Pixel Watch.

Fitbit Edge har en startpris på 1 990 kroner for standardversjonen, og det finnes også en spesialutgave med rem merket med Stephen Currys navn. Den blir trolig også tilgjengelig i Norge, med en pris på rundt 500 kroner mer. Standardmodellen kommer i fire fargekombinasjoner, med alternativer som urkasser i svart, sølv og gull kombinert med ulike reimfarger.

Enheten har en avansert Hybrid OLED-skjerm som gir 46 prosent mer skjermflate enn tidligere Fitbit-modeller, og den er utformet for å være lettlest selv i direkte sollys.

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Skjermen har et forbedret grensesnitt basert på «Tiles» – eller paneler. Selv om enheten ikke kjører en fullversjon av Wear OS, ser grensesnittet ut til å hente inspirasjon fra Googles designspråk «Material 3 Expressive», som brukes i flere av selskapets ledende Android-klokker.

Den inkluderer funksjoner for håndtering av samtaler og varsler, samt – noe overraskende – støtte for Google Maps. Dette gjør at Fitbit Edge nesten føles som en forenklet smartklokke.

Treningsappen tilbyr nå forbedret automatisk aktivitetssporing og kan gjenkjenne opptil 100 ulike typer treningsøkter uten at du trenger å starte økten manuelt. Denne funksjonen vil også bli rullet ut til Google Fitbit Air. I motsetning til Fitbit Air har Fitbit Edge også innebygd GPS. Det betyr at du kan løpe, sykle, svømme eller gå tur, og samtidig spore ruter og hastighet uten å være avhengig av telefonens GPS.

Den inkluderer også sporing av menstruasjonssyklus, søvnovervåking og alle de vanlige Google Health-funksjonene, inkludert den AI-drevne treningsveilederen. I tillegg får du tilgang til nye «Health Guardian»-funksjoner – som for eksempel Insulin Resistance Trends, som overvåker trender knyttet til insulinresistens – samt muligheten til å ta EKG-målinger.

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(Image credit: Google)

Selve enheten er 11,5 mm tykk og har metalldetaljer flere steder, samt en fysisk knapp som Google hevder gir en tilfredsstillende taktil følelse når den trykkes inn.

Dette er fantastiske nyheter for meg, ettersom jeg virkelig setter pris på knappene man finner på de beste Garmin-klokkene og eldre Fitbit-modeller. Det er flott å se at Google henter frem igjen elementer fra Fitbits klassiske design, selv om selskapet har lagt ned den gamle Fitbit-appen og flyttet alle brukere over til Google Health.

Fitbit Edge har også en batteritid på opptil en uke og kan fullades på 90 minutter. Batteriet kan dessuten byttes ut, noe som kan forlenge enhetens levetid betraktelig.

Akkurat som med Google Fitbit Air og tidligere Fitbit-modeller, kan klokkeremmen byttes ut. Du kan velge mellom den sporty Active Sport, den fleksible og svært justerbare Performance Loop, eller den mer elegante Metal Links, som gir aktivitetsmåleren et utseende som minner mer om en tradisjonell klokke.

Fysiske knapper, utskiftbart batteri og en overkommelig pris

Denne Fitbit-modellen, som plasserer seg mellom Google Fitbit Air og den fullverdige Pixel Watch, virker svært lovende.

Vi er ikke spesielt begeistret for Googles nye helseapp, hovedsakelig på grunn av den sterke avhengigheten av AI-veilederen. Google er imidlertid svært dyktige til å utvikle maskinvare for kroppsbåren teknologi, og Fitbit Edge ser ut til å kunne bli nok et vellykket produkt som gjenoppliver Fitbits klassiske, kompakte design.

Vi liker utformingen til både Pixel Watch og Fitbit Air svært godt, så en modell som kombinerer det beste fra begge, virker svært tiltalende.

Å få en fysisk knapp – for øvrig en av våre favorittfunksjoner på Garmin Cirqa og noe vi savnet på Fitbit Air – kombinert med en batteritid på en uke og et batteri brukeren selv kan bytte ut, til en pris på 1 990 kroner, høres ut som et vinnerkonsept. Vi ser frem til å teste den.

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