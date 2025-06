Enten du leter etter din første smartklokke for å begynne å spore kondisjon, hjertehelse og kaloriforbrenning, eller du ønsker å oppgradere til en mer avansert modell som Samsung Galaxy Watch Ultra, finnes det noe for enhver smak.

I motsetning til Apple Watch, som er laget utelukkende av Apple og fungerer utelukkende med iPhones, kommer Android-smartklokker fra en rekke produsenter og fungerer på tvers av hele Android-økosystemet.

Det betyr flere valgmuligheter, men det kan også gjøre valget mer forvirrende. Alle klokkene her tilbyr grunnleggende funksjoner for helse og kondisjon, kommunikasjon, navigasjon, mobilbetalinger og mer. De varierer imidlertid i stil, design, pris, estetikk og grensesnitt.

Her finner du mange av favorittene våre fra vår samlede smartklokkerangering, men som du kanskje allerede har innsett, er det ingen Apple Watch-modeller inkludert.

Alle disse modellene har blitt testet av våre eksperter for å gi deg de beste alternativene i hver kategori. Her er de beste Android-smartklokkene i 2025.

Beste Android-smartklokke – hurtiglisten

Velkommen til vår korte liste, hvor vi gir deg en rask oversikt over de beste Android-smartklokkene akkurat nå. Her får du en titt på designet, en kort beskrivelse av hvorfor vi liker klokken, den viktige vurderingen og hvor du kan kjøpe den. Bla videre ned for å lese mer om detaljene til hver klokke.

Beste Android-klokke 2025

topplisten nedenfor finner du grundige anmeldelser av hver av de beste Android-smartklokkene. Vårt omfattende TechRadar-team har testet alle modellene som er omtalt i denne topplisten, så du kan være trygg på at anbefalingene våre er pålitelige.

Beste Andrid-klokke – best i test

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

1. Google Pixel Watch 3 Den totalt sett beste Android-klokken akkurat nå. Our expert review: Spesifikasjoner OS: Wear OS Kompatibilitet: Android 10 eller senere Skjerm: 320 ppi alltid-på-skjerm AMOLED Prosessor: Snapdragon W5 Gen 1 / Cortex-M33 co-processor Innebygget lagring: 32 GB Batteritid: 36 timer med batterisparemodus aktivert, 24 timer med alltid på IP-klassifisering: WR50, IP68 Tilkobling: Bluetooth, Wi-Fi, LTE Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett NO Les mer hos CDON NO (32GB) Les mer hos CDON NO (32GB) Grunner til å kjøpe + Fortsatt et rent og moderne design + Utmerkede optimaliseringer i Wear OS for å dra nytte av større skjermer + Tilgjengelig i to størrelser Grunner til ikke å kjøpe - Ingen endring i festemekanismen - Batteritiden er ikke imponerende på den mindre 41 mm-modellen

Google Pixel Watch 3 er vårt toppvalg for de fleste Android-brukere, med imponerende ytelse, et elegant design og en rekke helse- og treningsfunksjoner. En av de mest bemerkelsesverdige oppgraderingene fra Google Pixel Watch 2 er introduksjonen av to størrelser: 41 mm (som før) og en ny 45 mm-versjon. Dette er gode nyheter for de med større håndledd eller de som ønsker mer skjermplass.

Ytelsesmessig er Google Pixel Watch 3 en av de beste smartklokkene vi har testet. I vår anmeldelse roste vi klokken for å være «rask og responsiv», og bemerket at den «føles like smidig å bruke som en Apple Watch».

Den største ulempen er batteritiden. I vår testing varte 41 mm-versjonen omtrent en dag, noe som betyr at du sannsynligvis må lade den over natten eller tidlig om morgenen hvis du bruker søvnsensorene. 45 mm-modellen av klokken har litt bedre batterilevetid, og varer nærmere to dager.

Helse- og treningsfunksjoner er kjernen i Google Pixel Watch 3. Med seks måneder med Fitbit Premium inkludert ved kjøp, kan du spore ting som daglig aktivitet, puls og stressnivå samt EKG-avlesninger. Den nye Morning Brief-funksjonen gir en daglig beredskapspoengsum og en søvnpoengsum, som holder deg informert og motivert. For de som er mer seriøse med trening, tilbyr avanserte målinger som Cardio Load og Target Load personlige løpetreninger.

Visuelt sett ser Pixel Watch 3 fantastisk ut, med sitt minimalistiske, avrundede design og en superlyssterk skjerm som kan nå 2000 nits lysstyrke. Både 41 mm- og 45 mm-versjonene tilbyr mer skjermflate, og den mindre modellen har 16 % tynnere rammer enn Pixel Watch 2, noe som gjør den både enklere å lese og mer funksjonell.

Alt i alt er Google Pixel Watch 3 et godt valg for alle med en Google Pixel-telefon eller premium Android-enhet.

Les hele vår test av Google Pixel Watch 3

Beste Android-klokke – beste billige alternative

(Image credit: Samsung)

2. Samsung Galaxy Watch 6 Den beste Android-klokken for de med et strammere budsjett. Our expert review: Spesifikasjoner OS: Wear OS Kompatibilitet: Android 10 eller senere Skjerm: 1,3", 432 x 432 px super AMOLED Prosessor: Exynos W930 Innebygget lagring: 16 GB Batteritid: Opptil 40 timer IP-klassifiseriing: 5ATM+IP68 Tilkobling: Bluetooth, Wi-Fi, LTE Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (16GB) Les mer hos ComputerSalg (16GB) Grunner til å kjøpe + Veldig billig nå for tiden + Fortsatt tilgjengelig som Classic-modell + God treningssporing Grunner til ikke å kjøpe - Erstattet av Galaxy Watch 7 - Batteritiden er ikke den beste - Mangler AI-helsefunksjoner

Samsung Galaxy Watch 6 er den perfekte Android-smartklokken til en budsjettvennlig pris. Hvis du trenger helse- og treningssporing, kommunikasjon, stil og mer, men ikke vil bruke for mye penger, er Galaxy Watch 6 definitivt det perfekte alternativet.

Nå som den er erstattet av Galaxy Watch 7, kan du ofte finne den til en solid rabatt, spesielt under store salg. Det er definitivt et mye bedre budsjettalternativ enn Galaxy Watch FE, som i utgangspunktet bare er en Galaxy Watch 4. Watch 6 kommer i to størrelser, er lett og tilbyr GPS-sporing, Bluetooth, Wi-Fi og LTE.

Du får alle helsefunksjonene du venter deg av en Android-smartklokke, som søvnvurderinger, pulsmåling, treningssporing og til og med måling av kroppssammensetning.

Batteritiden er kanskje ikke den beste på markedet, men du bør fortsatt få mer enn 24 timers bruk på én lading. Totalt sett har Galaxy Watch-serien fortsatt god byggekvalitet, lett utskiftbare remmer og mer.

Den støtter også Wear OS 5 takket være Samsungs nyeste oppdateringer, med One UI 6 Watch som gir AI-drevet søvnsporing, en ny energiscore og en ny dobbel klypebevegelse for navigasjon.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch 6

Beste Android-klokke – beste batteritid

Image 1 of 3 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

OnePlus Watch 3, som er ny for 2025, er den beste Android-klokken når det gjelder batteritid akkurat nå. Den kan ikke konkurrere med Garmin-alternativer, men den tilbyr fortsatt den beste brukervennligheten blant fullfunksjonelle smartklokker, med opptil 120 timers bruk.

Ytelsen leveres gjennom en unik kombinasjon av doble prosessorer og et operativsystem som sømløst bytter mellom lav- og høyytelsesmodus avhengig av bruk.

I tillegg til den gode batterilevetiden ble vi imponert over den store, fargerike og lettleste AMOLED-skjermen. Vi satte pris på det nye roterende kronhjulet og det klassiske designet i testen vår, men det er en kraftig klokke som kan føles for stor for noen. Heldigvis blir også en mindre versjon tilgjengelig.

Det er mange helsefunksjoner, inkludert en ny EKG-modus, en 60-sekunders hjertehelsesjekk og GPS med dobbel frekvens.

Når det gjelder ytelse, er det noen små særegenheter i helsemålingene, men batteritiden er solid i tråd med forventningene.

Les hele vår test av OnePlus Watch 3

Beste Android-klokke – beste premiumalternativ

(Image credit: Future / Matt Evans)

4. Samsung Galaxy Watch Ultra Den beste premiumklokken fra Samsung. Spesifikasjoner OS: Wear OS 5 (One UI Watch 6) Kompatibilitet: Android (Samsung-mobiler) Skjerm: 480 x 480 fullfarge-AMOLED Prosessor: 3nm Exynos W1000 Innebygget lagring: 32 GB Batteritid: 590 mAh, opptil 100 timer IP-klassifisering: 10ATM + IP68 Tilkobling: Bluetooth 5.3, Wi-Fi Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO Les mer hos ComputerSalg Les mer hos Kjell & Company Grunner til å kjøpe + Robust titaneksteriør + Ny programmerbar hurtigknapp + Mange funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Batteritiden kunne ha vært bedre

Samsung Galaxy Watch Ultra er en slitesterk klokke som vi beskrev som «et monster av en smartklokke» i vår anmeldelse, og den burde appellere til trenings- og friluftsentusiaster, så vel som alle som eier en Samsung-telefon og ønsker å holde seg innenfor økosystemet.

Da vi testet Galaxy Watch Ultra, sa vi at dette definitivt er Samsungs beste smartklokke hittil – i hvert fall fra et teknisk perspektiv. Den har en rund 1,43-tommers AMOLED-skjerm med en alltid-på-skjerm i safirglass, som kan byttes til en ny infrarød nattmodus.

Byggekvaliteten er utmerket, med et ripebestandig titan-eksteriør designet for å gi den et robust utseende og følelse. Dekselet er IP68- og 10ATM-sertifisert for dykking, og er designet for å tåle ekstremt lave og høye temperaturer i henhold til militære standarder. Dette betyr at den ser stor ut. I vår anmeldelse kommenterte vi at den var «klumpete og uhåndterlig i alle miljøer unntatt når den er aktiv», selv om den med sine 60 g ikke er tung for en smartklokke.

I vår anmeldelse skrev vi at Galaxy Watch Ultra er «enkel og ergonomisk å bruke» og veldig responsiv. For å gjøre det enda enklere, finnes det en «hurtigknapp» som kan programmeres til å starte treningsøkter automatisk – en av de mange måtene Samsung Galaxy Watch Ultra ligner Apples Ultra-smartklokker på.

Som du forventer av en så robust smartklokke, finnes det mange helse- og treningsfunksjoner her, inkludert pulsmåling, blodoksygenmåling, temperaturmåling og analyse av kroppssammensetning. Samsung Galaxy AI legger også til forbedrede søvn- og restitusjonspoeng.

Det finnes også funksjoner spesielt for utendørsaktiviteter, som GPS, dykkemodus, nødsirene og en TrackBack-funksjon som hjelper deg med å finne veien tilbake hvis du avviker fra den planlagte ruten.

Batteritiden er ikke god, og når maksimalt 100 timer i strømsparingsmodus. Med alle funksjonene aktivert varte den så vidt inn i den tredje dagen under testene våre, noe som var skuffende. Men hvis du ikke har noe imot å lade den ofte og liker utseendet og følelsen av en større smartklokke, er dette den beste Samsung-klokken akkurat nå.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch Ultra

Beste Android-klokke – best til sport

(Image credit: Lloyd Coombes)

5. TicWatch Pro 5 Den beste Android-klokken til sport. Our expert review: Spesifikasjoner OS: Wear OS 4 Kompatibilitet: Android 8.0 eller senere Skjerm: 466 x 466 px, always-on OLED Prosessor: QualComm Snapdragon W5+ Gen 1 Innebygget lagring: 32 GB Batteritid: 80 timer IP-klassifisering: 5 ATM Tilkobling: Bluetooth 5.2 Grunner til å kjøpe + Kraftig prosessor + Nøyaktige treningsmålinger + Stilig design Grunner til ikke å kjøpe - Bare for Android – foreløpig - Ganske dyr

TicWatch Pro 5 er ikke akkurat det billigste alternativet, men den skilte seg ut i testene våre som det beste valget for treningsentusiaster eller alle som er seriøse med å forbedre helsen sin.

Under panseret finner du Snapdragon W5+-brikken, som gjør klokken rask og responsiv, og gir den imponerende 80 timers batteritid, selv med alle sensorer og innstillinger aktivert. Den har en roterende krone for navigasjon, som du vil kjenne igjen hvis du noen gang har prøvd en Apple Watch, og dette gjør det enkelt å navigere, sammen med berøringsskjermen. Den har også alle Wear OS-funksjonene, inkludert Google Wallet og tilgang til apper – men Google Assistant mangler fortsatt.

TicWatch Pro 5 utmerker seg når det gjelder treningssporing. Den har et robust sett med sensorer som måler en rekke målinger, inkludert puls, hudtemperatur, SpO2 og GPS. Faktisk testet vi den side om side med Apple Watch Ultra og fikk nesten identiske resultater. Alle dine viktige helse- og treningsdata sendes til Mobvoi Health-appen, som kanskje ikke er spesielt spennende, men fungerer bra.

Designmessig har TicWatch Pro 5 et mer klassisk utseende enn mange av konkurrentene. I vår anmeldelse skrev vi: «Det er en flott klokke, som ligner mer på et analogt armbåndsur enn mange andre på markedet.» Den har en 1,43-tommers AMOLED-skjerm, som faktisk er to skjermer. Den ene viser grunnleggende informasjon som skritt, forbrente kalorier og puls, som vi beskrev som «en minimalistisk og behagelig følelse, lik en gammel Casio-klokke» i vår anmeldelse. Ved å trykke på skjermen byttes til Wear OS-funksjonalitet.

Den er ikke like slitesterk som de mer robuste alternativene på denne listen, som Samsung Galaxy Watch Ultra, men skjermen har et Corning Gorilla Glass-belegg, som gir en viss beskyttelse mot riper og støt.

Alt i alt er TicWatch Pro 5 en imponerende og høytytende smartklokke, spesielt skreddersydd for treningsentusiaster som prioriterer nøyaktighet og lang batteritid i sin wearable.

Les hele vår test av TicWatch 5 Pro

Beste Android-klokke – best valuta for pengene

(Image credit: Future/Jacob Krol)

6. Samsung Galaxy Watch 7 En utmerket Android-klokke for de som vil ha mye for pengene. Our expert review: Spesifikasjoner OS: Wear OS 5.0 Kompatibilitet: Android 11 eller senere Skjerm: 1,3" (1,4" i 44 mm) Super AMOLED alltid-på-skjerm Prosessor: Exynos W1000 Innebygget lagring: 32 GB Batteritid: 30 timer IP-klassifisering: 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Tilkobling: Bluetooth 5.3 og Wi-Fi med LTE som tillvalg Dagens beste tilbud Les mer hos Komplett NO Les mer hos ComputerSalg Les mer hos CDON NO (Grønn) Grunner til å kjøpe + Elegant, sirkulært design uten synlig ramme + Nye AI-drevne helsefunksjoner gir mer kontekst + Rask ytelse takket være en ny Exynos-brikke Grunner til ikke å kjøpe - Klassisk modell med roterende ramme savnes - Ingen forbedring i batteritid denne gangen

Samsung Galaxy Watch 7 er en velbalansert smartklokke som kanskje mangler nyhetsfaktoren til Galaxy Ring eller holdbarheten til Ultra, men den tilbyr god valuta for pengene og et stilig design.

Den drives av Samsungs første 3-nanometer Exynos-brikke, som gir rask og intuitiv ytelse. I vår anmeldelse skrev vi: «Apper, enten det er Spotify, Meldinger eller Trening, åpnes raskt og prosesser lukkes jevnt.»

En ny dobbel klypebevegelse er også en nyttig funksjon for håndfri kontroll, spesielt for samtaler og tidtakere. En ulempe er imidlertid batteritiden, som bare holdt i én dag i våre tester.

Hundrevis av treningsøkter og helsemålinger kan spores, takket være Samsungs nye BioActive Sensor. Den sitter på baksiden av klokken og leverer svært nøyaktige målinger sammenlignet med andre kroppsnære enheter. Du kan måle pulsen din, ta et EKG og spore AGE-er (Advanced Glycation End Products), som gir en indikasjon på din metabolske helse.

Den er også sertifisert for å oppdage søvnapné, noe som er en flott funksjon med tanke på at Galaxy Watch-serien allerede er god til å spore søvn. Galaxy Watch 7 introduserer også en ny Energy Score, en del av Samsungs nye AI-helsepakke, som forbedrer nøyaktigheten av dataene og gir ny innsikt – selv om du trenger en Galaxy-telefon for å bruke dem.

Samsung Galaxy Watch 7 ser flott ut. Den har et elegant, sirkulært design, en lys AMOLED-skjerm og ingen synlig ramme. Det er også en smidig mekanisme for å bytte remmer, noe som gjør det enkelt å bytte mellom forskjellige farger og materialer.

Man kan argumentere for at dette er en iterativ oppdatering med små forbedringer i forhold til tidligere modeller. Men i vår anmeldelse skrev vi: «Sammenlignet med Ultra-modellen er dette klokken for alle.» Så hvis du vil ha en solid smartklokke som fungerer sømløst med Samsung Galaxy-telefoner uten å måtte betale den høye prisen til Ultra, er Galaxy Watch 7 det beste valget.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Watch 7

Slik velger du riktig Android-klokke for deg

Når du velger den beste Android-smartklokken for deg, er det viktig å vurdere dine behov og hvordan den passer inn i livsstilen din. Det er noen viktige faktorer å vurdere for å hjelpe deg med å ta en beslutning.

Den første er kompatibilitet. Du bør sørge for at smartklokken du leter etter er kompatibel med Android-telefonen din. De fleste av de beste Android-smartklokkene kjører Wear OS, som fungerer bra med Googles apper og tjenester. Noen klokker har imidlertid sine egne operativsystemer, for eksempel Samsungs One UI.

Neste trinn er å vurdere hvilke funksjoner du trenger. Ønsker du for eksempel en Android-smartklokke som primært vil spore treningsøktene dine? Da trenger du pålitelig pulsmåling og GPS-funksjonalitet. Noen klokker fokuserer mer på varsler, musikkontroll og betalinger. Du burde bestemme hvilke funksjoner du vil bruke daglig.

Vi anbefaler også å vurdere batteritiden. Dette er en viktig faktor for folk flest. Noen av de beste smartklokkene, som er fullpakket med funksjoner (som alltid-på-skjermer), kan ha kortere batteritid enn du forventer. Du må bestemme deg for om du er villig til å lade enheten din hver dag, eller om du trenger en klokke som kan vare i flere dager på én lading.

Siden folk flest bruker smartklokken sin daglig, bør du også sørge for at du liker designet og at den er komfortabel. Velg en modell som har en estetikk og størrelse som passer deg. Det finnes et bredt utvalg av alternativer, fra slanke og minimalistiske modeller til store og robuste modeller. Noen merker lar deg til og med bytte ut remmer for å endre utseendet og følelsen på klokken.

Til slutt, vurder budsjettet ditt. De beste Android-smartklokkene kommer i en rekke prisklasser, fra budsjettvennlige alternativer til premiumklokker med avanserte funksjoner. Vi anbefaler å sette et budsjett basert på hvor mange av funksjonene vi nevnte ovenfor som er viktige for deg – husk at dyrest ikke alltid betyr best.

Fungerer Android-smartklokker også med iPhone? Noen av de beste Android-smartklokkene fungerer med en iPhone. De vil imidlertid ofte ha begrenset funksjonalitet sammenlignet med når de brukes med en Android-telefon. Avhengig av smartklokken du velger, vil du vanligvis fortsatt kunne motta varsler, spore treningsdataene dine og bruke noen apper. Funksjoner som å svare på meldinger, bruke visse apper eller stemmeassistenter fungerer imidlertid kanskje ikke like smidig som de ville gjort med en Android-telefon. Dette betyr at hvis du er en iPhone-bruker, er en Apple Watch vanligvis det beste valget, da den tilbyr full kompatibilitet. Men hvis du av en eller annen grunn foretrekker en Android-smartklokke, vil den fortsatt fungere fint – du må bare regne med at noen funksjoner vil være mer begrensede på iOS.

Slik tester vi de beste Android-klokkene

Vårt store TechRadar-team har samlet seg for å teste alle Android-klokkene på denne listen. Under testene våre kobler vi smartklokken med telefonene våre og bruker den i flere dager til uker for å se hvordan den yter i daglig bruk. Dette inkluderer testing av batteritiden, hvordan den håndterer varsler og eventuelle ekstrafunksjoner den tilbyr.

Vi bruker den også til en rekke forskjellige treningsøkter for å se hvor nøyaktig den er til å måle distanse og tid, samt om den har noen nyttige ekstrafunksjoner for aktiviteter og helse.

For å endelig komme frem til vår vurdering tar vi hensyn til alle aspekter av testene våre, som spesifikasjoner, funksjoner og ytelse, og sammenligner deretter dette med prisen for å se hvordan klokken står seg mot andre alternativer.