Jeg har brukt Apple Watch Series 12 i ti dager, men klarer ikke å slutte å tenke på en «litt upresis» måling

Husker du da Apple Watch bare var en treningsdings som hovedsakelig ble brukt til varsler og treningssporing? Nå fungerer den mer som en medisinsk assistent på håndleddet ditt, og måler alt fra puls – med avlesninger hvert femte sekund – til temperatur, oksygennivå i blodet, pustefrekvens og søvn. Funksjonene er så omfattende at den, med den forbedrede Vitals-appen, nå kan gi deg en oversikt over din nåværende helsetilstand.

Apple har oppdatert den to år gamle Vitals-appen som forberedelse til den kommende «Vitals»-visningen i den snart lanserte, redesignede Helse-appen. I mellomtiden kan du se daglig status i Fitness-appen på iPhone. Funksjonen bruker data fra Apple Watch – aktivitet, vitale verdier og søvn – til å beregne en daglig beredskapsscore. Denne poengsummen, på en skala fra 0 til 10, gir deg en indikasjon på hvor klar du er for dagens gjøremål. I dag lå jeg på 7!

(Image credit: Future)

Jeg er ingen helsefanatiker, men jeg prøver å holde meg fysisk aktiv og i form, og jeg er stort sett oppmerksom på hva jeg spiser. På min Apple Watch Series 12 (akkurat som på tidligere Apple Watch-modeller) liker jeg å registrere treningsøktene mine og – etter at jeg begynte å bruke klokken mens jeg sover – søvnscoren min. Det viser seg at jeg i gjennomsnitt sover rundt 4 timer og 45 minutter per natt (oi da).

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For mitt vedkommende holder det å vite at jeg har gjennomført en treningsøkt og at søvnen er god (eller ikke), men det er ikke sikkert at jeg er representativ for alle. Apple har tydeligvis sett en mulighet til å gjøre Apple Watch om til et mer omfattende og proaktivt helseverktøy – en enhet som ikke bare kan måle vitale verdier i sanntid, men også varsle om potensielt alvorlige helseproblemer.

Apple Watch vet mye om deg

Vi har alle lest historier om hvordan Apple Watch har oppdaget potensielle hjerteproblemer, noe som har fått brukere til å oppsøke lege og oppdage at det faktisk forelå et problem – om enn et som kunne behandles. Apple Watch har dessuten lenge kunnet være til hjelp i alvorlige situasjoner, som bilulykker eller fall. Da jeg selv falt for ikke så lenge siden, ble funksjonen for fallregistrering på Apple Watch aktivert. Jeg ble ikke skadet, så jeg avbrøt anropet til nødetatene. Jeg opplevde at den samme funksjonen ble aktivert da en slektning falt stygt; i det tilfellet lot vi anropet gå gjennom (hun har det bra). Jeg anbefaler faktisk ofte Apple Watch som et sikkerhetshjelpemiddel for eldre.

Alt dette er positivt, men jeg ville ha løyet hvis jeg påsto at den enorme mengden helsedata som Apple Watch nå samler inn og setter sammen i appene Helse og Aktivitet, ikke virker overveldende.

(Image credit: Future)

Ettersom Apple legger stadig større vekt på helseovervåking, har selskapet gjort en betydelig endring av sensorene i Apple Watch Series 12. Den nye vifteformede pulssensoren har store, grønne lysdioder (som erstatter de røde diodene som satt mer spredt) plassert i en ring, og den kan måle pulsen hvert femte sekund. I tillegg har kontaktflaten mellom klokken og huden økt med 24 prosent. Jeg får nå også målinger av hjertefrekvensvariabilitet (HRV), som blant annet brukes i den forbedrede Vitals-appen.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Det var her jeg tilfeldigvis la merke til en enkeltverdi merket «litt atypisk», noe som satte i gang tankekvernen. Jeg begynte å bekymre meg og gruble, samtidig som jeg smålo litt av hele situasjonen – ettersom det neppe er første gang jeg har blitt beskrevet som «litt atypisk». Normale verdier klassifiseres som «typiske», og hvis man er heldig – eller superfrisk, får man vel si – kan de visstnok klassifiseres som «positive».

Hva er galt med meg?

Vitals kombinerer pustefrekvens, hudtemperatur på håndleddet, oksygenmetning i blodet, hjertefrekvensvariabilitet (HRV) og andre helsedata. Den eneste gangen jeg fikk varselet «Litt forhøyet», skyldtes det høy puls mens jeg sov. Siden Apple Watch Series 12 kan måle pulsen hvert femte sekund (tidligere modeller kunne bare gjøre det hvert femte minutt), var målingen sannsynligvis ganske pålitelig.

Ifølge Vitals ligger hvilepulsen min vanligvis på 51 slag i minuttet. Den 25. september ble det imidlertid registrert 60 slag i minuttet. Dette er ikke spesielt høyt i seg selv, men sammenlignet med gjennomsnittet mitt er det faktisk «litt forhøyet».

Så hva bør jeg gjøre med denne informasjonen? Ingenting, foreløpig. Det dreier seg tross alt om én enkelt dag, og siden da har alle Vitals-målingene mine vært «normale».

Det er fortsatt noen uker (eller mer) til den redesignede Helse-appen lanseres; den vil forhåpentligvis gjøre all denne informasjonen enklere å forstå. Da har jeg ikke engang nevnt alle KI-funksjonene, som Live Rewind og Siri Recap, som er ventet senere i 2026.

Selv om Apple Watch Series 12 ikke ser så veldig annerledes ut enn forgjengeren, har jeg innsett at den nesten konstante pulsmålingen og de enorme datamengdene klokken nå samler inn, potensielt kan endre måten vi overvåker helsen vår på. Jeg synes fortsatt det hele virker litt overveldende, men én ting er sikkert: Jeg kommer til å følge nøye med på neste gang verdien blir «litt forhøyet».