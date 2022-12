Beste Apple Watch 2022: Disse modellene er best i test

Included in this guide:

Beste Apple Watch: Se hvem som vinner Techradars Apple-test

Er du ute etter den beste Apple Watch-modellen og lurer på hvilken du burde kjøpe? Da har du kommet til rett sted. Her finner du nemlig vår toppliste over de beste Apple Watch-modellene for øyeblikket. Her samler vi alle modellene som er best i test.

Vi har testet alle Apple Watch-modellene du finner i denne topplisten. I testene våre ser vi på faktorer som blant annet batteritid, konstruksjonskvalitet, funksjoner og design. Vi tar også klokkens pris med i vurderingen, før vi gir modellen en plass på vår toppliste.

Beste Apple Watch 2022: Kort oversikt

Apple Watch Ultra – best i test Apple Watch SE 2 – beste billige Apple Watch Apple Watch 8 Apple Watch 7 Apple Watch SE Apple Watch 6 Apple Watch 5

Beste Apple Watch 2022

Apple Watch Ultra – best i test

Apple Watch Ultra er Apple Watch på sitt beste. Den er større og kraftigere, i tillegg til at den har fått en handlingsknapp som kan tilegnes ulike nyttige funksjoner Apple Watch Ultra er utviklet for å tåle alle typer terreng, og er en seriøs utfordrer til mange Garmin-modeller.

Apple Watch Ultra er Apple Watch på sitt beste. Den er større og kraftigere, i tillegg til at den har fått en handlingsknapp som kan tilegnes ulike nyttige funksjoner Apple Watch Ultra er utviklet for å tåle alle typer terreng, og er en seriøs utfordrer til mange Garmin-modeller.

Den overgår batterikapasiteten til en vanlig Apple Watch, men burde ha vært enda bedre. Den har en kraftig og god GPS som egner som for turer i ødemarka eller til svømming og dykking. Den har også arvet de gode egenskapene fra de øvrige modellene i Apple Watch-serien, slik at du har god oversikt over din egen helse.

Den er dyr, men kraftig. I vår test viste den seg å være den beste kroppsnære enheten Apple noen gang har skapt.

Les vår test av Apple Watch Ultra (Åpnes i ny fane)

Apple Watch SE 2 viser seg å ha et overraskende godt batteri. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2 – beste billige Apple Watch

Apple Watch SE 2 er en Apple Watch for deg som ikke trenger alltid-på-skjerm og som ikke er så opptatt av blodets oksygenmetning eller EKG. Den har kollisjonsdeteksjonen fra Watch 8, samt omfattende treningsfunksjoner, så det er lite du vil savne.

Apple Watch SE 2 er en Apple Watch for deg som ikke trenger alltid-på-skjerm og som ikke er så opptatt av blodets oksygenmetning eller EKG. Den har kollisjonsdeteksjonen fra Watch 8, samt omfattende treningsfunksjoner, så det er lite du vil savne.

Klokken har en nydelig skjerm med lysstyrke opptil 1000 nits. Her finner man den samme prosessoren som i Apple Watch 8, slik at ytelsen er kjapp. Dessuten opplevde vi til vår overraskelse at batteriet overpresterte med et par dager.

Les vår test Apple Watch SE 2 (Åpnes i ny fane)

Hvis du er ute etter en generelt god Apple Watch, er Apple Watch 8 et solid valg. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 8

Hvis du er ute etter en generelt god Apple Watch, er Apple Watch 8 et solid valg.

Apple Watch 8 utgjør en ganske beskjeden oppgradering fra Apple Watch 7, men det er ingen grunn til å tukle med vinneroppskriften. Batteritiden er imidlertid fremdeles middelmådig, men her får man en ny temperatursensor som skal kartlegge eggløsning slik at det kan være enklere å bli gravid.

Vi opplever at den nye prosessoren har gjort klokken noe raskere, mens den nye kollisjonsdetektoren kan komme til å redde livet ditt (selv om vi håper at den ikke trenger å gjøre det). Her får man også gleden av alle finessene i WatchOS 9 når det gjelder treningsfunksjoner. Hvis du er ute etter en generelt god Apple Watch, er Apple Watch 8 et solid valg.

Les vår test av Apple Watch 8 (Åpnes i ny fane)

Apple Watch 7 var den beste Apple Watch-modellen da den kom på markedet. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 7

Apple Watch 7 er ikke det nyeste og beste lenger, men den er likevel temmelig god. Den leveres med de fleste egenskapene og funksjonene som kjennetegner Apple Watch-serien, som blant annet EKG, sporing av trening, adgang til Apple Fitness Plus (gjennom et eget abonnement) og Apple Pay.

Apple Watch 7 er ikke det nyeste og beste lenger, men den er likevel temmelig god. Den leveres med de fleste egenskapene og funksjonene som kjennetegner Apple Watch-serien, som blant annet EKG, sporing av trening, adgang til Apple Fitness Plus (gjennom et eget abonnement) og Apple Pay.

Da vi testet Apple Watch 7, opplevde vi som den beste Apple Watch-modellen så langt. Men til tross for at den kan skilte med mange av denne klokkeseriens beste egenskaper, har den også mange av de samme utfordringene. Det omfatter et svakt batteri og litt for enkle øvelser.

Kjøper du denne klokken, er det trolig mest på grunn av skjermen. Men den ekstra størrelsen er ikke så dum, for det er enkelt å navigere i grensesnittet.

Les vår test av Apple Watch 7 (Åpnes i ny fane)

Apple Watch SE

Denne modellen overrasker ved å legge seg høyere enn sin samtidige – Apple Watch 6. Apple Watch SE deler mange egenskaper med sitt noe mer avanserte søsken, men den er langt mer prisgunstig. SE er utstyrt med GPS, er vanntett ned til 50 meter, har pulsmåler, god aktivitetssporing og tar seg bedre ut enn prisen skulle antyde. Da vi testet denne klokken, savnet vi imidlertid alltid-på-skjerm.

Denne modellen overrasker ved å legge seg høyere enn sin samtidige – Apple Watch 6. Apple Watch SE deler mange egenskaper med sitt noe mer avanserte søsken, men den er langt mer prisgunstig. SE er utstyrt med GPS, er vanntett ned til 50 meter, har pulsmåler, god aktivitetssporing og tar seg bedre ut enn prisen skulle antyde. Da vi testet denne klokken, savnet vi imidlertid alltid-på-skjerm.

Apple Watch SE har dessuten den kjappe prosessorbrikken Apple S5, og sel om den ikke kan konkurrere med 6eren eller de nyere modellene, gir den en god balanse mellom pris og ytelse.

Les vår test av Apple Watch SE (Åpnes i ny fane)

Apple Watch 6 er egentlig temmelig lik Apple Watch 5 – bare litt bedre og dyrere. (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 6

Apple Watch 6 er fremdeles en gods smartklokke selv om den har fått flere arvtagere. Nyheter med denne modellen var blant annet blodoksymeter, søvnmåling og prosessoren Apple S6. Batteritiden fikk et lite løft, men havnet fremdeles langt under det vi mener er akseptabelt.

Apple Watch 6 er fremdeles en gods smartklokke selv om den har fått flere arvtagere. Nyheter med denne modellen var blant annet blodoksymeter, søvnmåling og prosessoren Apple S6. Batteritiden fikk et lite løft, men havnet fremdeles langt under det vi mener er akseptabelt.

Skjermen ble også litt bedre enn hos forgjengerne, og Apple Watch 6 ble dessuten tilgjengelig i flere flotte fargevarianter. Men ellers er denne klokken temmelig lik Apple Watch 5 – bare litt bedre og dyrere.

Les vår test av Apple Watch 6 (Åpnes i ny fane)

Apple Watch 5

Apple Watch 5 oppleves som et tilbakelagt stadium, men den er likevel nesten like god som Apple Watch 6 – og som sin nyere stallkompis leveres den også med alltid-på-skjerm. Dermed kan du se de viktigste dataene uten å måte aktivere skjermen. Her kan du velge mellom modeller på 40 og 44 millimeter, og den har flere treningsfunksjoner.

Apple Watch 5 oppleves som et tilbakelagt stadium, men den er likevel nesten like god som Apple Watch 6 – og som sin nyere stallkompis leveres den også med alltid-på-skjerm. Dermed kan du se de viktigste dataene uten å måte aktivere skjermen. Her kan du velge mellom modeller på 40 og 44 millimeter, og den har flere treningsfunksjoner.

Klokken har også EKG-måler, GPS-sporing, svært god pulsmåler og mye mer. Det hender at Apple Watch 5 dukker opp på tilbud, og selv om den er langt nede på denne listen, kan den være verdt å vurdere om prisen er lav nok.

Les vår test av Apple Watch 5 (Åpnes i ny fane)

Hvordan velger du den beste Apple Watch-modellen til din bruk? Det viktigste du må ta stilling til ved kjøp av en Apple Watch, er prisen. Apple har mange klokker i sitt utvalg, der de eldre nødvendigvis er rimeligere enn de nye. Det er også verdt å tenke på funksjonene. Nyere Apple Watch-modeller har alltid-på-skjerm, mer avanserte sensorer og nyere programvare og verktøy. Man må også tenke på tilgjengeligheten. Apple selger selv bare et utvalg av disse modellene, mens tredjepartsforhandlere gjerne kan tilby et bredere utvalg.

Er det verdt å kjøpe en Apple Watch? Hvis du har en iPhone, er en Apple Watch et ypperlig tilskudd som lar deg få mest mulig ut av både mobilen og klokke, ettersom de to bokstavelig talt er som skapt for hverandre. Men hvis du er Android-bruker, er det ingen grunn til å skulle kjøpe en Apple Watch. Apple lar ikke deres egne smartklokker koble seg til enheter de ikke har laget selv.

Hva kan du gjøre med en Apple Watch? Apple Watch-modellene kan skilte med en lang rekke funksjoner, som treningssporing, helseovervåkning, oppringninger og tekstmeldinger samt håndtering av varsler fra mobilen. innstillinger av alarmer, strømming av musikk til hodetelefoner, kartfunksjoner, søvnsporing og kontakt med Siri AI. Med tilgangen til App Store kan du dessuten laste ned tredjepartsapper for å få ekstra funksjonalitet og verktøy. Hver nye generasjon av Apple Watch oppgraderes også med nye funksjoner og egenskaper. Derfor er det lurt å ta en titt på testen av den aktuelle modellen – slik at du får vite om den kan gjøre det du trenger den til.

Slik tester vi Apple Watch-modellene

Når vi tester en Apple Watch, er det ikke slik at vi bare kobler den til en maskin i et laboratorium og lar den gjøre jobben.

Nei, vi har på oss smartklokken hele dagen. Vi har den på når vi løper, ringer med den, sporer søvnen, sjekker varsler og naturligvis tester vi også mange av de rare og spennende appene man kan få tak i.

Vi bruker Apple Watch til daglig, ikke bare i en uke eller to, slik at vi opplever hvordan den aktuelle modellen fungerer over tid.

Hvilken iPhone trenger man for å bruke en Apple Watch?

Til forskjell fra Googles Wear OS-enheter, fungerer Apple Watch bare med én type mobiltelefon, nemlig Apples egen iPhone. For å kunne få god nytte av en Apple Watch, burde man ha en iPhone av nyere dato. Men alle iPhone-modeller fra iPhone 6S og oppover burde fungere greit.