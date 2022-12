Beste Apple Watch reim 2022

Solid og kraftig

+ Solid magnetisk låsesystem

+ Tåler en trøkk

- Litt stor og klumpete

Tasikar Strap er et godt budsjettvalg. Den har magnetiske låser for å holde den stram rundt håndleddet, uten at det ødelegger komforten. Du kan vri den rundt slik at du får to farger å velge mellom. Den er solid bygd, noe som gjør den større og tyngre enn mange andre modeller. Om du vil ha noe slankt og minimalistisk er ikke dette reimen for deg.