Jeg har testet Apple Watch Ultra 4 i en uke, og den ser ut til å bli en virkelig imponerende treningsklokke

Sammen med presentasjonen av iPhone Duo, AirPods 5, iPhone 18 Pro og 18 Pro Max, samt Apple Watch Series 12, lanserte Apple også Apple Watch Ultra 4. Prisen er uendret, designet har ikke gjennomgått noen store endringer, og fargealternativene er de samme som før.

Oppgraderingen ligner mye på den vi ser i Series 12 – du kan lese mitt førsteinntrykk av den modellen her. Klokken har fått en redesignet bakside som en del av det nye systemet for helseovervåking, en ny S11-chip med Secure Enclave og en egen prosessor for «alltid på»-funksjoner, samt en ny «Readiness Score» (beredskapsskåre) som ser ut til å kunne utfordre Oura og Whoop. I tillegg vil to nye KI-funksjoner rulles ut senere i år, og klokken kan nå måle HRV (hjertefrekvensvariabilitet).

En av de viktigste endringene er imidlertid det større batteriet. Apple Watch Ultra 4 har et batteri som er 5 prosent større enn det i Apple Watch Ultra 3, samtidig som forbedret energieffektivitet bidrar til den lovede batteritiden. Dette betyr at Ultra 4 kan holde ut enda lenger, med opptil 50 timers batteritid ved normal bruk, opptil 84 timer i strømsparingsmodus og opptil 45 timer i «Max Extended Workout Mode».

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(Image credit: Future/Jacob Krol)

Dette er imponerende tall, og så langt har batteritiden ligget ganske nær den man finner på Ultra 3. Klokken tåler fint mer enn én dags bruk og nærmer seg to hele dager. Jeg trenger mer tid med den før jeg kan avgjøre om det større batteriet og den forbedrede energieffektiviteten utgjør en merkbar forskjell i praksis, men den har utvilsomt god utholdenhet.

Esken inneholder også en ny lader til Apple Watch. Den ser identisk ut som den forrige versjonen, men kabelen har ny teknologi som muliggjør enda raskere lading. Apple lover opptil 18 timers batteritid etter bare 15 minutters lading. Dette har i stor grad stemt i testene mine så langt, men jeg vil gjerne gjennomføre noen flere ladesykluser før jeg sier nøyaktig hvor stor forskjell det utgjør.

Akkurat som med Series 12, venter jeg med den endelige konklusjonen. Den nye «Readiness Score»-funksjonen er en av de største endringene i Apple Watch-opplevelsen, og jeg vil gi funksjonen nok tid til å danne seg et bilde av helsedataene mine før jeg trekker noen konklusjoner. Ifølge Apple tar det vanligvis sju netters bruk å beregne en slik skåre.

Det redesignede systemet for helseovervåking og den hyppigere registreringen av hjertefrekvens og HRV er allerede svært gode tilskudd, spesielt for en klokke utviklet med fokus på trening og utholdenhet. Disse funksjonene suppleres av omfattende aktivitetsmåling, GPS med to frekvensbånd, varsler om høyt blodtrykk, måling av oksygenmetning i blodet og satellittforbindelse. Muligheten til å se hjertefrekvensen i sanntid og la klokken registrere disse dataene oftere, bør gjøre Ultra 4 enda mer nyttig under treningsøkter, samtidig som HRV tilfører en ekstra måleverdi som bringer klokken nærmere konkurrerende modeller.

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Så har vi KI-funksjonene, selv om ikke alle komponentene er helt på plass ennå. Lydgjenkjenning og en raskere versjon av Shazam er allerede tilgjengelige, mens «Live Rewind» og «Siri Recap» etter planen skal lanseres senere i år – i første omgang som betaversjoner i USA. Jeg må teste disse når de lanseres, for å se om de faktisk endrer hvordan jeg bruker Ultra 4 i hverdagen. Takket være det større batteriet kan Ultra 4 også ha en fordel fremfor Series 12 når disse funksjonene er i bruk, selv om det gjenstår å se.

Kort sagt er Apple Watch Ultra 4 snarere en videreutvikling av Ultra 3 enn et helt nytt produkt, men det større batteriet er en svært positiv overraskelse. De fleste endringene ligger «under panseret», med forbedringer av helseovervåkingssystemet, prosessoren, batteritiden og ladingen.

Jeg planlegger å fortsette å bruke klokken før jeg feller min endelige dom, spesielt når det gjelder «Readiness Score» (beredskapsskåre). Etter flere dagers bruk føles Ultra 4 allerede som en velkjent Apple Watch Ultra – bare med litt bedre utholdenhet og betydelig mer avansert datainnsamling som foregår i bakgrunnen.

Apple Watch Ultra 4 ble lansert 18. september 2026, med en startpris på 10 490 kroner.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

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