Denne Garmin-funksjonen kan tappe batteriet – slik slår du den av for å få bedre batteritid

Garmin-brukere har merket en betydelig reduksjon i batteritiden etter en programvareoppdatering.

Det nye aktiveringsordet, «OK Garmin», kan være årsaken.

Funksjonen aktiveres automatisk, men den kan slås av raskt og enkelt.

Hvis du har installert den nyeste programvareoppdateringen på Garmin-klokken din og lagt merke til at batteritiden plutselig har blitt betydelig dårligere, kan det finnes en enkel forklaring – en du kanskje ikke engang har tenkt på å sjekke.

Ifølge ulike innlegg på fora og i sosiale medier har mange Garmin-brukere opplevd en kraftig reduksjon i batteritiden etter å ha oppdatert smartklokkene sine til den nyeste programvareversjonen. Hovedårsaken ser ut til å være klokkenes stemmeaktiveringsfunksjon.

Med Garmins oppdatering fra september trenger du ikke lenger å trykke på en knapp for å aktivere stemmestyring på Venu 4, Forerunner 970 og andre smartklokker. I stedet sier du ganske enkelt «OK Garmin», etterfulgt av stemmekommandoen din.

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Problemet, slik mange brukere har oppdaget, er at denne nye funksjonen kan gå hardt ut over batteritiden. Siden klokken hele tiden må lytte etter aktiveringsfrasen, øker batteriforbruket merkbart.

En bruker på Garmins offisielle forum fortalte for eksempel at den anslåtte batteritiden falt fra 15 dager til ni – en reduksjon på 40 prosent. En annen bruker opplevde at den anslåtte batteritiden ble halvert, fra 12 dager til seks, mens en tredje bruker rapporterte om en nedgang fra 23 dager til 12.

For enkelte brukere vendte den anslåtte batteritiden tilbake til det tidligere nivået umiddelbart etter at de deaktiverte «OK Garmin»-funksjonen.

Slik slår du av funksjonen

(Image credit: Future)

Garmin advarer faktisk selv om at denne funksjonen kan påvirke batteritiden. Brukermanualen for Forerunner 970 opplyser for eksempel at aktivering av talekommandoen «OK Garmin» reduserer batteritiden, selv om selskapet ikke spesifiserer nøyaktig hvor stor denne påvirkningen er.

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Det enkelte brukere kanskje ikke har fått med seg, er at stemmeaktivering for Garmins assistent slås på automatisk når klokken oppdateres til den nyeste programvareversjonen. Dette betyr at batteritiden plutselig kan bli halvert, uten at du selv har endret noen innstillinger.

For å deaktivere aktiveringskommandoen, går du til Klokkeinnstillinger > System > Stemme og slår av funksjonen «OK Garmin».

Det kan selvsagt finnes andre grunner til at batteriet i Garmin-klokken din tappes raskere enn vanlig. Men med tanke på de mange rapportene som peker mot «OK Garmin»-funksjonen, kan det være verdt å prøve å slå den av – spesielt hvis du prioriterer lang batteritid fremfor muligheten til å aktivere taleassistenten uten å trykke på en knapp.

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